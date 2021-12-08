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Технологии

«Нажмут на ту же кнопку». Как россиян оставят без анонимности в интернете

Технический эксперт Лосев оценил возможность полной блокировки Tor в России

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Depositphotos
В России блокируют инфраструктуру Tor — системы прокси-серверов для людей, которые хотят сохранить анонимность в интернете. «Газета.Ru» выяснила у экспертов, возможна ли полная блокировка проекта в РФ, для чего россияне используют Tor и грозят ли блокировки сбоями в работе рунета.

С двух флангов

Специалист по информационной безопасности, технический эксперт Роскомсвободы и Privacy Accelerator Вадим Лосев сообщил «Газете.Ru», что работу Tor пытаются сразу ограничить в нескольких направлениях. Как минимум, блокируются не только ресурсы для доступа к одноименному браузеру, но и сами сети Tor, которые обеспечивают выход в интернет.

«Начали блокировать сайт Tor Project, откуда можно скачать официальный браузер Tor. Как минимум с 3 декабря у многих пользователей в России фиксируются проблемы — им блокируют доступ в сеть Tor», — отметил специалист.

По его словам, Tor во многом лучше VPN-сервисов, но из-за этого привлекателен не только для поклонников анонимности.

«Tor дает сильно большую анонимность, чем VPN, — за счет того, что Tor контролируется разными операторами. В этой сети нет никого, кто понимал бы одновременно, кто пользователь и куда он идет», — пояснил Лосев.

Блокировки сети Tor проводили с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), заявил в беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) Карен Казарян.

«Изначально через ТСПУ была заблокирован список известных публичных узлов сети Tor. Это достаточно простое действие. Противодействий протоколу не применялось и подозреваю, что не будет», — добавил он.

Однако Казарян не исключил, что при усилении давления на Tor «может случиться всякое» вплоть до сбоев в работе рунета.

Лосев предположил, что текущие блокировки сети могут быть связаны с действиями Роскомнадзора, но пока подтверждений этому нет.

«Судя по тому, что блокируют в основном мобильные операторы, похоже на ТСПУ. Это предположение похоже на правду. Но что происходит точно, пока сказать не можем. Нужна реакция Роскомнадзора или исследование. Пока ни того, ни другого нет», — добавил он.

Лосев считает, что если другие провайдеры «нажмут на ту же кнопку, что в начале декабря нажали сотовые операторы», то доступ к Tor постепенно начнет исчезать во всей России.

Сторонники анонимности

Лосев отметил, что попытки блокировать Tor со стороны государства могут быть куда более активными, чем в случае с VPN-сервисами, так как вероятность случайного ущерба снижена. «VPN — это технология, которая много используется в бизнесе, банковском деле. Поэтому его блокировать надо аккуратнее, чтобы ничего не поломать», — пояснил он.

По словам эксперта, пользователи Tor считают ценностью саму онлайн-анонимность, так как остается все меньше возможностей получать и искать информацию, когда никто не записывает, что ты ищешь и смотришь.

«Есть люди, которые предпочитают делать через Tor запросы по медицинским диагнозам, так как не хотели бы от поисковиков получить привязки таких словосочетаний к их профилям. Или по другим личным и конфиденциальным вопросам, не для нарушения закона», — рассказал Лосев.

Казарян рассказал, что у браузера Tor есть три базовых применения. Первое — анонимный заход на ресурсы, в том числе те, которые предполагают анонимное использование. Это обычные сайты, не входящие в даркнет.

Второе — это сам даркнет и все, что с ним связано. Третье — это специфические тестирования ресурсов (пентест). Их проводят специалисты в области информационной безопасности.

По словам эксперта, текущие блокировки — лишь усложнение для тех, кто менее технически подкован. «Вероятно те, кто пользуется им для даркнета, спокойно найдут способы обхода», — уточнил он.

Итеративный процесс

По мнению Вадима Лосева, полностью заблокировать в интернете доступ к Tor невозможно.

«Это распределенная сеть. На 100% не получится, просто не сработает. Получится ли на 80%? Наверное, да. Сейчас оборудование для блокировок стало достаточно совершенным и производители занимаются этой задачей. Одна из таких — заблокировать Tor для большинства», — отметил эксперт.

Он также считает, что блокировка Tor может привести к постоянным попыткам обойти ограничения — стороны будут реагировать на действия друг друга, так как у сервиса очень технически грамотное сообщество.

«Они постоянно что-то придумывают. Логично предположить, что начнутся новые разработки и в ответ на сегодняшние блокировки», — сказал Лосев.

С ним согласен Карен Казарян. «Играть в кошки-мышки можно чрезвычайно долго. Есть интересанты того, чтобы поддерживать финансирование Tor для развития проекта, в том числе из даркнета. Если даже новые методы блокировок будет появляться, то будут находиться пути обхода», — уверен он.

Специалист Лосев сообщил, что в браузер Tor уже встроено как минимум два способа обхода блокировки. Первый из них — мосты. Это узел Tor, которого нет в открытом списке и у которого изменены настройки для соединения.

Согласно комментарию создателей Tor, мосты нужны пользователям в том числе с целью избежать использования публичного IP-адреса узла Tor. Публичные IP-адреса доступны в том числе регуляторам и могут быть заблокированы.

«Есть еще один способ — настройка Snowflake. Эта функция позволяет другому человеку через обычный браузер, типа Mozilla Firefox или Google Chrome, с помощью плагина зайти в Tor», — сообщил Лосев.

По его словам, система создает из обычного браузера прокси для Tor и предназначена для тех, у кого нет доступа к Tor. Они могут запросить доступ через так называемого волонтера.

8 декабря Роскомнадзор объявил о блокировке сайта Tor Project. Ресурс попал в Единый реестр запрещенной в России информации по решению Саратовского районного суда. Соответствующий вердикт был вынесен еще в декабре 2017 года.

В регуляторе объяснили блокировку тем, что на сайте можно найти «информацию, обеспечивающую работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

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