«Россия не планирует создавать закрытую от внешнего мира интернет-систему»

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, выступая в среду на Internet Governance Forum 2021 (IGF21), заявил, что у России нет планов по созданию закрытой от внешнего мира интернет-системы. Ранее профильные эксперты неоднократно отмечали, что все последние нововведения со стороны российских властей в сфере ИТ-законодательства лишь распространяли на Россию ведущие мировые тренды, в том числе, например, стремление сформулировать взаимоприемлемые правила игры для всех участников цифрового рынка и соблюсти баланс интересов государства и глобальных цифровых платформ

Равные условия для всех

«Важно сказать, коллеги, что российский рынок был, есть и уверенно останется открытым для иностранных компаний», — подчеркнул Хинштейн.

«Заверяю вас, что у России нет и не может быть каких-либо планов по закрытию своего внешнего контура, по созданию абсолютно отрезанной от внешнего мира интернет-системы.

Но мы при горячем и искреннем желании видеть на просторах своей юрисдикции иностранных участников рынка в то же время выдвигаем на наш взгляд вполне обоснованные условия – неукоснительное соблюдение российского национального законодательства», - сказал парламентарий.

По словам Хинштейна, недопустимы ситуации, когда иностранные компании имеют конкурентные преимущества перед российскими.

«Потому что (иностранная компания) не соблюдает установленных законов, требований, не несет нагрузки по соблюдению правил. Но повторюсь – нет никакой разницы для российского закона – иностранная или отечественная ИТ-компания.

Требование соблюдения российских законов одинаково для всех. Уплата налогов, хранение персональных данных наших граждан на территории России, взаимодействие с регулятором.

Мы очень рассчитываем на то, что выстраивание открытого диалога с иностранными ИТ-гигантами, с так называемым бигтехом, будет способствовать появлению их официальных представительств на территории нашей страны», - добавил председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как власти поддерживют отечественную ИТ-индустрию

Также в своем выступлении Хинштейн напомнил, что Россия - одно из немногих государств мира, у которых есть собственные поисковые сервисы, картография, антивирусы, собственное программное обеспечение и развитая интернет-торговля.

«И все это благодаря свободной конкуренции, которую мы должны сохранять», - заявил Хинштейн.

Поддержка конкурентной среды на внутреннем рынке крайне положительно сказывается на качестве специалистов в сфере ИТ, констатировал парламентарий.

И в целом российское государство активно способствует международной экспансии российских ИТ-компаний, как инвестициями, так и льготами, в том числе в рамках специального налогового маневра.

Принимаемые по поручению президента Владимира Путина меры поддержки носят долгосрочный характер и нацелены не только на преодоление последствий коронавируса, но и на дальнейшее развитие ИТ-отрасли.

Зачем нужен закон о «приземлении»

Как известно, в конце ноября Роскомнадзор опубликовал список ИТ-компаний, обязанных «приземлиться» в России. В реестр включено 13 зарубежных структур, владеющих 22 информационными ресурсами, – среди них Google, Apple, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, Twitter и другие.

В своем выступлении Хинштейн как раз и затронул закон о «приземлении».

Он предназначен в России для иностранных ИТ-корпораций с суточной аудиторией в РФ 500 тыс. пользователей и более: к 1 января они должны будут создать в РФ свои уполномоченные представительства.

Эксперты отмечали, что «приземление» необходимо ещё и для прямого диалога с иностранными ИТ-компаниями в вопросах удаления противоправного контента и обеспечения цифровых прав граждан (например, облегчило бы судебные разбирательства в случае утечек персональных данных и других противоправных действий

Без формализма

Кроме того, на зарубежные ИТ-гиганты возлагается и целый ряд других обязанностей.

Например, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, а также установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости.

Также иностранные ИТ-гиганты должны будут обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Впрочем, ещё в октябре начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев подчеркрвал, что ведомство не планирует применять жесткие меры воздействия на компании, которые не успеют к 1 января 2022 года выполнить требования закона о «приземлении».