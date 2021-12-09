Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Вяльбе осталась недовольна самостоятельным решением Большунова 08:34
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Муж кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб., провалил... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс... 07:48
Технологии

Как выбрать умные весы, и есть ли в этом смысл

Стоит ли тратить деньги на смарт-весы

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Современные умные весы, по заявлению разработчиков, способны высчитывать индекс массы тела, процент жира и многие другие значения. Однако, некоторые исследования доказывают, что подобные устройства могут не только ошибаться, но и навредить человеку, который будет ориентироваться на полученные сведения. Почему покупка умных весов может обернуться пустой тратой денег и даже риском для здоровья пользователя — в материале «Газеты.Ru».

Что умеют умные весы

По заявлению производителей и магазинов цифровой и бытовой электроники, умные весы — это устройство, которое, как и обычные напольные весы, способно измерять массу взвешиваемого тела. Кроме того, они умеют измерять иные показатели, например, индекс массы тела (ИМТ), процент жира и мышц в организме, а также процент костной массы, воды, скорость основного обмена веществ (базальный метаболизм) и многое другое.

Основной принцип работы таких устройств заключается в стандартном измерении веса вместе с биоимпедансным анализом. Так, умные весы пропускают по стопам пользователя электрический заряд и анализируют сопротивление. После этого искусственный интеллект обрабатывает полученные данные и понимает процентное содержание жира, мышц, костей и жидкости в организме.

Несмотря на то, что поступаемый в тело человека ток настолько мал, что даже не ощущается, некоторые производители умных весов отмечают, что их устройства имеют противопоказания при любом сроке беременности, при наличии хронических заболеваний, приводящих к обезвоживанию организма, а также если в тело человека вживлена какая-либо электроника, например кардиостимулятор.

Самые простые модели весов имеют только два контакта, на которые вы встаете босыми ногами. Более продвинутые оснащены дополнительной стойкой, на которой находятся еще два — для рук. Таким образом, они имеют возможность ценить не только общее состояние, но и выдать детализированную раскладку. Например, Beurer Super Precision BF1000 анализируют составляющие по каждой руке и ноге, а также корпусу. Такие подробные данные важны для тех, кто серьезно занимается спортом.

Умные весы представлены в разной ценовой категории от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Сильной разницы между ними нет — бюджетные версии подключаются к телефону по Bluetooth, в то время как более дорогие версии имеют Bluetooth вместе с WiFi-модулем. При помощи WiFi умное устройство может отправлять данные не только на соединенный с ним смартфон, но и на выделенный сервер и подключаться к системе умного дома.

Также могут наблюдаться различия в количестве доступных режимов и возможностей отслеживания тех или иных данных тела. Но все же для анализа основных изменений в организме достаточно даже самой бюджетной модели. В более дешевых моделях есть ограничения на количество пользователей, которое обычно не превышает 16 человек, в то время как в дорогих моделях количество профилей никак не ограничено.

Но не всегда высокая цена бывает оправданной — некоторые модели стоимостью в 17 тыс. руб. могут иметь более урезанный функционал даже в сравнении с версиями за 1,5 тыс. руб. Например, может отсутствовать возможность измерения процента висцерального жира и базового уровня метаболизма.

Устройство способно не только собирать и анализировать данные об организме, передавая их на смартфон, в котором можно отслеживать прогресс в фирменном приложении. Некоторые модели можно соединить со сторонними популярными welness-приложениями, например, Apple Health или Google Fit. Крупные производители также создают собственную экосистему, позволяя в одном приложении собирать данные с умных весов, фитнес-трекеров или умных часов, а также других умных гаджетов.

Действительно ли они полезны

Несмотря на заявления компаний-производителей и положительные отзывы некоторых покупателей, в 2021 году французские ученые выяснили, что смарт-весы не способны точно определить состав тела и процент костной массы.

В исследовании приняли участие 152 человека. Так, при определении массы тела весы показывали погрешность до 0,3 кг, жировой массы — от 2,2 кг до 4,4 кг, а при определении мышечной массы погрешность составила от 2,2 кг до 4,4 кг.

Таким образом, ученые доказали, что умные весы не способны с точностью определить массу тела, а также выполнять свои «умные» функции, которые отличают их от обычных и более дешевых аналогов.

Умные весы действительно не так точны, как аппараты для биоимпедансометрии, которые могут правильно определять все эти параметры, подтвердила в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.

«Умные весы для домашнего использования никто не проверяет, однако для примерной ориентации их можно использовать. Для определения точности своего прибора можно провести такой эксперимент: сравните результаты утром натощак и перед сном вечером. Делайте так в течение нескольких дней подряд. Это поможет определить погрешность», — отметила Королева.

Она также рассказала, что психологи и другие врачи не рекомендуют часто измерять массу тела и его состав, так как это повышает уровень тревожности и неблагоприятно сказывается на самочувствии. По словам Королевой, одного раза в 7-10 дней более чем достаточно.

Терапевт Клиники НАКФФ Татьяна Налегач также признала, что отслеживание состояние организма при помощи умных весов — это довольно современный, но не очень точный метод.

«Индекс массы тела уже не совсем информативный для нас метод. Он не учитывает количество жировой ткани, мышечной массы тела, а также внеклеточной и внутриклеточной жидкости. Данные показатели помогают нам полноценно отслеживать динамику лечения пациента» — рассказала Налегач.

Главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ИМТ был разработан с использованием крупных популяционных исследований. Он помогает медицинским работникам быстро оценить, какие пациенты подвержены риску проблем со здоровьем, связанных с избыточным весом.

Проблема заключается в том, что умные весы не имеют каких-то специальных датчиков, отслеживающих жир и другие показания — алгоритмы на основе пользовательского веса вычисляют эти значения, которые обычно далеки от истины. Это может даже навредить здоровью человека, который будет ориентироваться на полученные значения.

«Нам остается только согласится с тем, что никакой контроль состава тела не может заменить хорошего ежегодного чекапа раз в год с контролем работы жизненно важных органов и систем», — заключила Шарифуллина.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+