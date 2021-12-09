Как выбрать умные весы, и есть ли в этом смысл

Современные умные весы, по заявлению разработчиков, способны высчитывать индекс массы тела, процент жира и многие другие значения. Однако, некоторые исследования доказывают, что подобные устройства могут не только ошибаться, но и навредить человеку, который будет ориентироваться на полученные сведения. Почему покупка умных весов может обернуться пустой тратой денег и даже риском для здоровья пользователя — в материале «Газеты.Ru».

Что умеют умные весы

По заявлению производителей и магазинов цифровой и бытовой электроники, умные весы — это устройство, которое, как и обычные напольные весы, способно измерять массу взвешиваемого тела. Кроме того, они умеют измерять иные показатели, например, индекс массы тела (ИМТ), процент жира и мышц в организме, а также процент костной массы, воды, скорость основного обмена веществ (базальный метаболизм) и многое другое.

Основной принцип работы таких устройств заключается в стандартном измерении веса вместе с биоимпедансным анализом. Так, умные весы пропускают по стопам пользователя электрический заряд и анализируют сопротивление. После этого искусственный интеллект обрабатывает полученные данные и понимает процентное содержание жира, мышц, костей и жидкости в организме.

Несмотря на то, что поступаемый в тело человека ток настолько мал, что даже не ощущается, некоторые производители умных весов отмечают, что их устройства имеют противопоказания при любом сроке беременности, при наличии хронических заболеваний, приводящих к обезвоживанию организма, а также если в тело человека вживлена какая-либо электроника, например кардиостимулятор.

Самые простые модели весов имеют только два контакта, на которые вы встаете босыми ногами. Более продвинутые оснащены дополнительной стойкой, на которой находятся еще два — для рук. Таким образом, они имеют возможность ценить не только общее состояние, но и выдать детализированную раскладку. Например, Beurer Super Precision BF1000 анализируют составляющие по каждой руке и ноге, а также корпусу. Такие подробные данные важны для тех, кто серьезно занимается спортом.

Умные весы представлены в разной ценовой категории от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Сильной разницы между ними нет — бюджетные версии подключаются к телефону по Bluetooth, в то время как более дорогие версии имеют Bluetooth вместе с WiFi-модулем. При помощи WiFi умное устройство может отправлять данные не только на соединенный с ним смартфон, но и на выделенный сервер и подключаться к системе умного дома.

Также могут наблюдаться различия в количестве доступных режимов и возможностей отслеживания тех или иных данных тела. Но все же для анализа основных изменений в организме достаточно даже самой бюджетной модели. В более дешевых моделях есть ограничения на количество пользователей, которое обычно не превышает 16 человек, в то время как в дорогих моделях количество профилей никак не ограничено.

Но не всегда высокая цена бывает оправданной — некоторые модели стоимостью в 17 тыс. руб. могут иметь более урезанный функционал даже в сравнении с версиями за 1,5 тыс. руб. Например, может отсутствовать возможность измерения процента висцерального жира и базового уровня метаболизма.

Устройство способно не только собирать и анализировать данные об организме, передавая их на смартфон, в котором можно отслеживать прогресс в фирменном приложении. Некоторые модели можно соединить со сторонними популярными welness-приложениями, например, Apple Health или Google Fit. Крупные производители также создают собственную экосистему, позволяя в одном приложении собирать данные с умных весов, фитнес-трекеров или умных часов, а также других умных гаджетов.

Действительно ли они полезны

Несмотря на заявления компаний-производителей и положительные отзывы некоторых покупателей, в 2021 году французские ученые выяснили, что смарт-весы не способны точно определить состав тела и процент костной массы.

В исследовании приняли участие 152 человека. Так, при определении массы тела весы показывали погрешность до 0,3 кг, жировой массы — от 2,2 кг до 4,4 кг, а при определении мышечной массы погрешность составила от 2,2 кг до 4,4 кг.

Таким образом, ученые доказали, что умные весы не способны с точностью определить массу тела, а также выполнять свои «умные» функции, которые отличают их от обычных и более дешевых аналогов.

Умные весы действительно не так точны, как аппараты для биоимпедансометрии, которые могут правильно определять все эти параметры, подтвердила в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.

«Умные весы для домашнего использования никто не проверяет, однако для примерной ориентации их можно использовать. Для определения точности своего прибора можно провести такой эксперимент: сравните результаты утром натощак и перед сном вечером. Делайте так в течение нескольких дней подряд. Это поможет определить погрешность», — отметила Королева.

Она также рассказала, что психологи и другие врачи не рекомендуют часто измерять массу тела и его состав, так как это повышает уровень тревожности и неблагоприятно сказывается на самочувствии. По словам Королевой, одного раза в 7-10 дней более чем достаточно.

Терапевт Клиники НАКФФ Татьяна Налегач также признала, что отслеживание состояние организма при помощи умных весов — это довольно современный, но не очень точный метод.

«Индекс массы тела уже не совсем информативный для нас метод. Он не учитывает количество жировой ткани, мышечной массы тела, а также внеклеточной и внутриклеточной жидкости. Данные показатели помогают нам полноценно отслеживать динамику лечения пациента» — рассказала Налегач.

Главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ИМТ был разработан с использованием крупных популяционных исследований. Он помогает медицинским работникам быстро оценить, какие пациенты подвержены риску проблем со здоровьем, связанных с избыточным весом.

Проблема заключается в том, что умные весы не имеют каких-то специальных датчиков, отслеживающих жир и другие показания — алгоритмы на основе пользовательского веса вычисляют эти значения, которые обычно далеки от истины. Это может даже навредить здоровью человека, который будет ориентироваться на полученные значения.

«Нам остается только согласится с тем, что никакой контроль состава тела не может заменить хорошего ежегодного чекапа раз в год с контролем работы жизненно важных органов и систем», — заключила Шарифуллина.