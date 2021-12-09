Как освободить место на iPhone

В памяти iPhone есть категория «Другое», которая может занимать огромный объем памяти устройства. Зачастую владельцы гаджетов не знают, что эти файлы не являются необходимыми и их можно удалить. Как сэкономить место на смартфоне, очистив эту скрытую категорию данных — в материале «Газеты.Ru».

Незамечаемые данные

Нередко владельцы iPhone, жалующиеся на недостаток памяти на своем устройстве, пользуются стандартным приемом освобождения места — удаление ненужных приложений, музыки, фотографий и видео. Однако, несмотря на проведенную процедуру, память смартфона освобождается лишь незначительно.

Дело в том, что в гаджетах на iOS есть категория — «Другое», в последних версиях операционной системы ее переименовали в «Системные данные». Как правило, владельцы не знают, что в ней хранится, и не пытаются очистить ее.

Однако категория «Другое» часто содержит в себе гигабайты данных, удаление которых может помочь сделать работу iPhone более плавной и освободить место для полезных файлов или приложений.

Чтобы проверить, как используется память iPhone, необходимо перейти в «Настройки», выбрать пункт «Общие», а затем — «Хранилище iPhone».

В верхней части экрана отобразится разноцветный график в виде полосы, которая покажет, сколько места осталось на смартфоне и какие данные занимают память.

Категория «Системные данные» имеет сероватый оттенок и содержит разные файлы, которые не входят во все основные категории. Именно там Apple хранит огромный массив системных данных, к созданию которых сам пользователь никак не причастен.

Среди них кэш браузера Safari, кэш почты и вложенных в электронные письма файлов, кэш файлов, используемых в приложениях, кэш и другие системные файлы, созданные самой iOS.

В теории это сделано с целью ускорения работы, однако со временем разрастающийся объем кэша может начать негативно влиять на работу устройства, так как память будет практически заполнена.

Кэш — основная категория файлов, которые занимают место в памяти смартфона под категорией «Другое». iPhone использует кэширование для предварительной загрузки веб-страниц и приложений, а также сохранения потоковых файлов, таких как музыка и видеоконтент.

Процесс очистки

В первую очередь стоит очистить кэш браузера Safari. Чаще всего именно им пользуются владельцы iPhone. Нужно зайти в «Настройки», выбрать Safari, прокрутить вниз и нажать на пункт «Очистить историю» и данные веб-сайтов. Затем появится всплывающее окно, в котором необходимо подтвердить действие.

По умолчанию приложение «Сообщения» настроено на вечное сохранение всех текстовых сообщений. Это удобно, но со временем они могут начать занимать много места. Эти данные тоже проходят под категорией «Другое». В настоящее время существует возможность автоматически удалять старые переписки.

Для включения функции нужно зайти в «Настройки», перейти в «Сообщения». Затем необходимо пролистнуть вниз до раздела «История сообщений», нажать «Сохранить сообщения» и выбрать период хранения. Например, один год или 30 дней.

На iPhone существует возможность не только удалить большие и редко используемые приложения, но и выгрузить их.

Способ отличается тем, что при выгрузке удаляется только само приложение, а все его данные сохраняются.

Таким образом владельцу не нужно будет снова входить в аккаунт и осуществлять другие настройки внутри приложения даже при повторном скачивании.

Этот метод лучше всего работает, когда используется изначально большое по объему приложение, которому нужно мало дополнительных данных. Например, Google Maps или электронные словари.

Кэш приложений соцсетей также может достигнуть большого объема — из-за множества потоковых изображений и роликов. Проверить объем кэша можно вручную, сравнив объем приложения в разделе «Хранилище iPhone» в настройках с его размером в AppStore. Если разница велика, то удаление данных даже одного приложения может положительно сказаться на работе смартфона.

Большинство из них не имеют возможности очистить кэш вручную, для освобождения места требуется удалять само приложение со всеми данными, а затем переустанавливать.

Однако существуют отдельные приложения, которые имеют встроенные функции очистки кэша. Например, мессенджер Telegram. В настройках приложения присутствует пункт о времени хранении данных.

По умолчанию он настроен на постоянное хранение всех фото, видео и аудиофайлов, которые когда-либо открывал пользователь. Однако можно настроить автоматическое удаление файлов каждые три дня, неделю или месяц. Также можно настроить размер кэша: 5 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ.

Если пользователь пользуется стандартным приложением «Почта», то его очистка тоже может помочь освободить место на смартфоне. В первую очередь следует удалить письма с большими по объему вложенными файлами.

У почтового приложения нет простого способа очистить весь кэш сразу. Только удаление и переустановка «Почты» автоматически очистит и весь кэш.

Запись голосовых заметок также порой приводит к уменьшению свободного места на iPhone. Чтобы удалить их, нужно запустить приложение «Диктофон», смахнуть ненужные записи влево и коснуться значка корзины.