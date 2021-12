Анонс Alan Wake 2 и игра по «Звездным войнам». Итоги The Game Awards

В ночь на 10 декабря в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии The Game Awards. Помимо наград в разных номинациях, на мероприятии было множество анонсов, включая Alan Wake 2, даты релиза и первые геймплейные кадры уже известных проектов.

Анонс Alan Wake 2

На церемонии представили дебютный трейлер новой игры от студии Remedy, создателей Max Payne. Компания официально подтвердила, что работает над Alan Wake 2, сиквелом своей игры 2010 года. Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series X в 2023 году.

По словам сценариста и основателя Remedy Сэма Лейка, новый проект будет полноценным survival horror, а не приключенческой игрой с его элементами, как предшественник. В студии пообещали рассказать больше о проекте летом 2022 года.

Remedy давно намекала на планы продолжить историю Алана Уэйка. В специальном DLC к своей игре Control Уэйк играл важную роль, как и персонажи из оригинального проекта 2010 года. К тому же не так давно вышел ремастер Alan Wake на приставках PlayStation, ранее этот проект был консольным эксклюзивом Xbox.

Анонс Star Wars: Eclipse

Слухи о том, что студия Quantic Dream работает над игрой во вселенной «Звездных войн» оказались правдой. Авторы Heavy Rain и Detroit: Become Human показали трейлер, после которого становится понятно, что действие игры происходит в эпоху Расцвета Республики.

Eclipse пока находится на ранней стадии разработки. В кинематографичном трейлере, в котором не было реального геймплея, показали известные локации, представителей рас, а также сражения на световых мечах. Дата выхода Star Wars: Eclipse и платформы пока неизвестны.

Анонс Wonder Woman

Студия Monolith, создатели Shadow of Mordor и F.E.A.R, подтвердили, что работают над новой игрой — о Чудо-женщине, персонаже вселенной комиксов DC.

Согласно описанию под официальным трейлером, это будет одиночный сюжетный экшн в открытом мире, где будет задействованы как минимум две больших локации — мир амазонок и современный мир человечества.

В проекте будет использоваться и система Nemesis — ключевая механика из игр студии во вселенной «Властелина колец». С помощью Nemesis у игрока будут формироваться связи с персонажами мира. В результате со временем одни станут врагами, а другие — союзниками.

Первый геймплей Hellblade 2

В шестиминутном видео Hellblade 2 показали часть игрового процесса. Главная героиня, Сенуа, вместе с соплеменниками сначала пытается тихо пробраться по пещере, чтобы напасть на гиганта. В итоге существо бросается за ней и сородичами в погоню.

Однако, настигнув героиню, гигант просит ее о помощи, а сама Сенуа внезапно осознает, что знакома с монстром. Релиз игры от студии Ninja Theory запланирован на ПК и Xbox Series X. Официальной даты релиза пока нет. Первая часть Hellblade вышла в 2017 году и была крайне положительно оценена игроками.

Дата релиза Forspoken

Релиз RPG с элементами экшна от студии Luminous Productions и Square Enix состоится на PlayStation 5 и ПК. Игра выйдет 24 мая 2022 года. Проект впервые анонсировали на мероприятии PlayStation осенью этого года.

Подробности большого DLC для The Cuphead

После нескольких переносов разработчики назвали точную дату релиза большого дополнения Cuphead: The Delicious Last Course — 30 июня 2022 года. В проекте появится третий играбельный персонаж — мисс Чалис (Кубок в переводе с английского), у которой будет свое оружие и способности.

Сюжетный трейлер Elden Ring

В кинематографическом трейлере игры от FromSoftware рассказали о предыстории мира Междуземья. Новая RPG выйдет на ПК и консолях текущего поколения 25 февраля 2022 года.

Тизер-трейлер Slitterhead

На The Game Awards анонсировали игру от создателя Silent Hill Кэйитиро Тоямы. У дебютного проекта разработчика Bokeh Game Studio еще нет даты релиза, однако судя по ролику, в нем использовались и геймплейные кадры. Музыку к игре напишет Акира Ямаока, постоянный композитор серии Silent Hill.

Победители

Лидировавшая по числу номинаций Deathloop от Arkane получила две награды (за работу геймдиректора и художников), хотя претендовала на девять. Returnal, эксклюзив PlayStation 5, победил в номинации «Лучший экшн», а в номинации «Лучший нарратив» награду взяла Guardians of the Galaxy от Eidos Montreal.

It Takes Two в итоге стала триумфатором премии. Представленная в пяти категориях игра в итоге завоевала три статуэтки. Именно этот проект забрал награду «Игра года». Получая награду, геймдиректор Юсеф Фарес вновь не упустил шанса со сцены послать кинопремию «Оскар», как сделал это на одной из прошлых церемоний TGA, когда представлял другой свой проект.

Ratchet & Clank: Rift Apart в итоге не получила ни одной из наград, как и Psychonauts 2. Многие игроки в комментариях к трансляции посчитали это не совсем корректным решением жюри. Без наград осталась и Cyberpunk 2077. В номинации «Лучшая RPG» победу одержала Tales of Arise.