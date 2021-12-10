Борьба с фейками про COVID-19: какова роль государства, ИТ-индустрии и общества

В Общественной палате состоялся круглый стол «Фейки о коронавирусе как угроза и преступный бизнес. Опыт противодействия», организованный совместно с АНО «Диалог». В рамках дискуссии эксперты обсудили противодействие фейкам о COVID-19 в России и мире, а также то, как государство может минимизировать риски и защитить своих граждан от негативных последствий дезинформации о вакцинации и коронавирусе.

Общемировая проблема

По данным исследования РОЦИТ, которые представил директор центра Рустам Сагдатулин, 97% респондентов знают, что такое фейковая информация. 74% регулярно, не менее, чем раз в неделю встречают недостоверную информацию у себя в ленте или в других онлайн-сервисах. 63% считают ее опасной. При этом 75% респондентов ничего не знают о фактчекинге.

Актуальность проблемы стала очевидна уже давно, и в России ввели, а затем ужесточили ответственность за распространение дезинформации.

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич отметил, что далеко не все юрисдикции в принципе осмелились бросить вызов «фейкометам» и установить для них наказание. У нашей страны в этом вопросе выгодное преимущество, но, по мнению общественника, наказание за дезинформацию стоит ужесточить.

Проблема противодействия лживой информации — вообще общемировая. Так, недавно Греция ввела уголовное наказание за фейки о коронавирусе. Россия также не отстает от мировых трендов, и более того, находится в авангарде международного противофейкового движения.

В 2020 году в нашей стране были приняты поправки в КоАП и УК РФ, устанавливающие наказание за распространение в интернете и СМИ фейковых сообщений вокруг пандемии: об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. За злоупотребление свободой массовой информации назначали штрафы и раньше, но инфодемия показала важность оперативного и жесткого пресечения информации, которая через искажение фактов создает угрозу обществу.

«Может быть даже было бы не вредно использовать иностранный опыт, — полагает Малькевич. — Например, и в США есть другой закон, о компьютерном мошенничестве, и злоупотреблении. Согласно ему, осужденные хакеры и прочие киберпреступники лишаются возможности пользоваться интернетом. И повторю свой тезис: я считаю, что наказывать нужно рублем. Штрафы за распространение дезинформации, на мой взгляд, должны быть такими, чтобы отбить охоту выдумывать создавать все эти фейки. Ну, а если его еще и подкрепить запретом на определенный срок пользоваться социальными сетями, это могло бы стать эффективной мерой».

Мнение Малькевича поддержал и Александр Хинштейн, председатель комитета ГД РФ по информационной политике, отметив, что предлагаемые меры в РФ уже реализуются.

Однако, по мнению Хинштейна, к применению закона нужно подходить вдумчиво: «Любой закон должен носить не только репрессивный характер, он должен не только наказывать за совершенные деяния, правонарушения и преступления, он должен иметь профилактический эффект. В этом смысле я должен сказать, что мы увидели, что после принятия нами законов, которые разрабатывались с активным участием Общественной палаты, количество фейков, по крайне мере в части ситуации с коронавирусом, резко стало сокращаться. Может ли лучше работать закон о фейках?» - задается вопросом парламентарий.

Роль саморегулирования

«Насколько сформирована существующая практика? Да, здесь нам есть над чем работать и что-либо совершенствовать. Но не будем забывать: новые нормы должны правильно быть погружены в существующее законодательство, в существующую практику, и очень важен вопрос правоприменителей, Среди прочего есть вопрос доказывания: квалификация деяния, наличие прямой причинно-следственной связи между произошедшим событием и наступившими последствиями».

Помимо законодательно установленного наказания за фейки есть еще ряд мер, которые уже применяются в России для сдерживания инфодемии.

Еще один участник дискуссии, руководитель проектов АНО «Диалог» Тимофей Ви, акцентировал внимание на таком способе борьбы с дезинформацией, как маркировка фейкового контента. «Наш опыт позволяет сейчас делать достаточно уверенный вывод о том, что гораздо важнее маркировать информацию, объясняя людям, что она не верна, она не соответствует действительности, и, если они являются ее адептами зарождать таким образом в них хотя бы зерно сомнения, чем полностью ее удалять. Потому что удаление, к сожалению, не всегда эффективно», - подчеркнул он.

Эксперт также привел в пример опыт «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые в сентябре этого года начали, в рамках эксперимента, помечать потенциально недостоверную информацию и, по словам Ви, уже ощутили положительный эффект от применения подобных технологий. Опыт маркировки активно используют и зарубежные онлайн-площадки, например, подобные механизмы есть у Facebook. «Но к сожалению, можно судить о том, что эти механизмы адаптированы для нашей страны недостаточно и не позволяют эффективно бороться с распространением фейковой информации», - выразил сожаление эксперт.

Большинство участников круглого стола согласились, что решение вопроса возможно только при условии кооперации усилий государства и интернет-платформ - причем не только российских, но и зарубежных.

В России же серьезный вклад в борьбу с инфодемией вносят киберволонтеры, которые обнаруживают фейки, блокируемые впоследствии Роскомнадзором.

При этом эффективность борьбы с фейками зависит не только от самих пользователей, но и от объединения усилий властей и онлайн-платформ. Примером такой модели может служить российский меморандум о сотрудничестве и взаимодействии для системной борьбы с фейками в интернете, подписанный крупнейшими ИТ-компаниями и СМИ в октябре 2021 года.

Эксперты назвали его примером самоорганизации отрасли. И подобные самостоятельные шаги главных игроков рынка уже доказали свою эффективность. Речь, например, об Антипиратском меморандуме. Такой подход улучшает положительную динамику развития отечественного законодательства, поскольку позволяет предварительно протестировать те или иные методы и механизмы взаимодействия, некоторые из которых можно будет потом перенести в закон.

«Мы высоко оцениваем меморандум, подписанный в октябре этого года, меморандум по борьбе с фейками. Как известно его приняли крупнейшие медиаресурсы и интернет-площадки рунета. Сегодня не нужно дополнительное законодательство или вмешательство государства для того, чтобы участники меморандума могли самостоятельно верифицировать потенциально недостоверный контент», - прокомментировал Александр Хинштейн.

Среди участников антифейк-меморандума пока нет зарубежных платформ, но объединение готово к сотрудничеству и призывает иностранных коллег присоединиться к очищению информационного пространства от дезинформации.