Конгресс берется за алгоритмы: сенат США нацелился на «правовой щит»

После многолетнего изучения влияния дезинформации и кибербуллинга на аудиторию соцсетей, американские законодатели пришли к выводу, что главными виновниками их распространения являются рекомендательные алгоритмы онлайн-платформ. Именно эти сервисы решают, когда и какой контент будут видеть пользователи на таких площадках, как Facebook и Twitter.

Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, властям США необходимо актуализировать действующее законодательство, сообщает The Straits Times.



Сегодня цифровые корпорации в США защищает так называемый «правовой щит» (англ. «legal shield»), предусмотренный разделом 230 американского Закона об этике в сфере коммуникаций.

Это положение снимает с ИТ-компаний ответственность за публикации пользователей и позволяет им уходить от судебных исков по большинству процессов, связанных с распространением деструктивного контента.



В начале декабря американские политики обсудили сразу несколько законопроектов, корректирующих действие правовой нормы.

Так, предложение сенатора Эми Клобучар направлено на борьбу с фейками в области здравоохранения. Клобучар предлагает прибегать к судебным искам в том случае, если соцсеть намеренно продвигает дезинформацию, касающуюся здоровья граждан.



«Пандемия коронавируса показала нам, насколько смертельной может быть дезинформация, и мы несем ответственность за своевременное принятие мер», – подчеркнула сенатор.



Согласно другому законопроекту, представленному Анной Эшу и Томом Малиновски, потенциально опасным считается любое действие онлайн-платформ, направленное на «ранжирование, упорядочивание, продвижение, рекомендацию, расширение или аналогичное изменение доставки или отображения информации».



Наконец третья законодательная инициатива о регулировании алгоритмов, подготовленная председателем комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Фрэнком Паллоне, применима к любому сообщению, которое «способствует нанесению физического или эмоционального вреда человеку».

При этом обращаться в суд предлагается только в том случае, если рассматриваемое дело связано с использованием личных данных пользователей.



«Эти платформы не являются пассивными наблюдателями – они сознательно выбирают прибыль, а не [безопасность] людей …», – отметил автор законопроекта.



Стоит отметить, что проблема бесконтрольного использования онлайн-платформами рекомендательных алгоритмов вызывает обеспокоенность законодателей и в других странах – в Евросоюзе, Китае и России.

Как ожидается, законопроект о регулировании рекламных алгоритмов может быть представлен на рассмотрение российской Госдумы уже в ближайшее время.



Как заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин, «проблема непрозрачности работы алгоритмов, которые, видимо, уже неподконтрольны даже своим разработчикам, не вызывает сомнений». Он также сообщил, что у пользователей должна появиться возможность самостоятельно отключать такие системы.