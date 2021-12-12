Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Вяльбе осталась недовольна самостоятельным решением Большунова 08:34
Россияне рассказали о любимых новогодних фильмах 08:32
Муж кассира банка из Ачинска, укравшей 23 млн руб., провалил... 08:31
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс... 07:48
Технологии

Как выбрать камерофон

На что обратить внимание при покупке смартфона для фото- и видеосъемки

Слушать
Остановить
close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»
В процессе выбора смартфона с хорошей камерой не стоит опираться только на число мегапикселей. Какие модули являются важными в камере смартфона, на какие параметры стоит обратить внимание и за что не стоит переплачивать — в материале «Газеты.Ru».

Мегапиксели — не главное

Когда в 2019 году Samsung представила первый в мире мобильный сенсор ISOCELL HM3 на 108 Мп, многие производители стали устанавливать его в свои флагманские смартфоны. Упор делался на цифры, в то время как качество могло казаться недостаточно премиальным. В этом году вендоры перестали гнаться за мегапикселями в премиальных устройствах, отдавая предпочтение в основном сенсорам разрешением 50 Мп.

Руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что количество мегапикселей не прямо пропорционально качеству полученного изображения. Он считает, что при должном навыке фотосъемки и знании построения экспозиции кадра можно делать хорошие фотографии с датчиком меньшего разрешения.

«С одной стороны, есть смартфоны Apple, у которых разрешение матрицы составляет 12 Мп. Снимают они неплохо, в том числе и в ночное время. Но при этом детализация и другие показатели страдают. Если же смотреть на флагман Samsung S21 Ultra, в котором матрица 108 Мп — он дает принципиально другое качество фотографии. Больше детализация, меньше шумов, лучше снимает в разных условиях. При этом если сравнить Samsung с Pixel 6, у которого 50 Мп датчик, корейский смартфон уступает по качеству — снимки в темноте лучше у «пикселя». И несмотря на меньшее разрешение снимки достаточно детализированные, картина не превращается в кашу при приближении снимка», — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом у сенсоров с высоким разрешением есть и свои плюсы, считает редактор направления гаджеты «Ситилинк Журнала» Павел Сумцов. Так, при увеличении картинки задействуется цифровой зум. При приближении кадр просто обрезается, из-за чего может пострадать детализация снимка. Чтобы решить эту проблему, производители повышают разрешение. Флагманы с камерой на 108 Мп поддерживают 100-кратный гибридный зум, в котором используется и оптическое, и цифровое увеличение.

«Помимо цифрового зума и кадрирования, мегапиксели важны для печати фото — формат 11 на 14 дюймов потребует 13,9 Мп. Для фотографий большего размера необходимо еще большее разрешение. В противном случае хватит стандартных 12-13 Мп», — объяснил Сумцов.

Количество камер

Почти все современные смартфоны оснащаются двумя и более модулями камер в едином блоке, но в этом вопросе количество не играет решающую роль. Важно понимать, что у каждой камеры своя задача. Самыми востребованными сейчас стали сверхширокоугольный объектив и телеобъектив, которые вывели мобильную фотографию на новый уровень, рассказал Зайцев.

«В современном смартфоне важно иметь телеобъектив с оптическим зумом. Он может быть двух-, трех-, пяти- и даже десятикратным, и когда при десятикратном увеличении вы снимаете Луну с рук — это производит на людей впечатление», — отметил Муртазин.

Сумцов добавил, что в смартфонах часто используется широкоугольный модуль, угол захвата которого превышает имеющийся в основном датчике. Съемка на широкий угол может быть полезна, если необходимо сфотографировать здание, памятник или большую группу людей, которые бы «не поместились» на фото с обычной камеры.

Однако камеры со сверхширокоугольным углом обзора даже во флагманских смартфона бывают среднего качества, из-за чего разница сильно заметна, если сравнивать с основным модулем. Также в некоторых моделях встречаются ошибки при обработке кадра в виде искаженных объектов.

«А вот отдельный макромодуль для съемки цветочков или букашек с близкого расстояния считаю бесполезной вещью, поскольку зачастую фотографии получаются ужасные. Во флагманах такую камеру даже не ставят, а просто добавляют макрорежим широкоугольной камере», — поделился Сумцов.

Про другие детали

Важную роль в качестве мобильной фотографии играют алгоритмы обработки фото самим смартфоном, обратил внимание Сумцов. У каждого производителя алгоритмы работают по-разному. У кого-то небо получается слишком голубым, а где-то тон кожи напоминает «вареного рака».

«Характеристики никогда не расскажут о финальном качестве фото, но с выбором тоже помогут. Например, если вы часто снимаете при плохом освещении, ищите камеру с диафрагмой f/1.8 и ниже: чем меньше значение после «f/», тем лучше получатся фотографии в темноте», — отметил эксперт.

Сумцов считает, что верный способ выбрать «камеру по душе» — это смотреть на качество фото в обзорах и отзывах, так как два смартфона с одинаковым сенсором всегда фотографируют по-разному и полагаться стоит исключительно на живой пример.

Также важным показателем остается наличие оптической стабилизации — в некоторых смартфонах она имеется на всех модулях, а в каких-то моделях она отсутствует даже в основном. При наличии оптической стабилизации фотография, снятая с рук или во время движения, имеет меньше шансов получиться смазанной. В случае видеосъемки оптическая стабилизация может решить проблему тряски во время ходьбы или дрожания рук.

Стоит обратить внимание и на то, как камера ведет себя при резких движениях влево-вправо или при быстром перемещении объекта. В некоторых случаях может возникать так называемый роллинг-шаттер. Это визуальный дефект, при котором кадры на видео тянутся или расплываются. Из-за этого вряд ли получится вести съемку динамичного видео.

Цена

Муртазин рассказал, что смартфоны ценой от 25 тыс. руб. способны выдавать фотографии «достаточно приличного качества». При этом он отметил, что в недорогих смартфонах есть свои ограничения.

«Тем не менее многим людям хватает качества камеры среднего сегмента. Для тех, кто хочет экспериментировать, фотографировать и снимать в лучшем качестве, стоит ориентироваться на флагманы предыдущих лет или актуальные флагманы», — посоветовал Муртазин.

Сумцов отметил, что цена на актуальные фотофлагманы начинается от 60 тыс. руб., приобрести прошлогодние флагманы можно по стоимости до 50 тыс. руб.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+