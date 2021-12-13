Сломался телефон? Что нужно сделать перед сдачей в ремонт

Предугадать поломку смартфона невозможно. Чтобы недобросовестный ремонтник не воспользовался вашими личными данными или файлами деликатного характера, следует знать некоторые правила, которые защитят человека, обратившегося в сервисный центр. Как не стать жертвой шантажа, киберпреступления и просто не лишиться аккаунтов и денег с банковского счета — в материале «Газеты.Ru».

Вопрос доверия

Передача сломанного смартфона в сервисный центр для ремонта может обернуться для многих пользователей стрессовой ситуацией из-за невозможности или незнания способов удаления конфиденциальной информации с гаджета.

Производителями смартфонов не предусмотрен специальный режим, при котором мастер мог бы без разблокировки устройства проверить весь его функционал. При сдаче гаджета в ремонт мастер попросит пользователя указать пароль, чтобы убедиться, что все неполадки исправлены.

Никто не застрахован от недобросовестных мастеров, поэтому передача пароля от смартфона незнакомым людям означает, что злоумышленник может завладеть конфиденциальной информацией, в том числе аккаунтами в социальных сетях и даже в банке. Чтобы защитить себя от вероятных негативных сценариев, перед тем, как сдать свой персональный гаджет в сервисный центр, необходимо подготовиться.

Как обезопасить данные

Так как поломка смартфона может застать пользователя врасплох, следует как минимум раз в месяц делать резервную копию, и хранить личные данные на компьютере или в облаке. Таким образом, при незначительной поломке, например, если треснул экран, перестали работать динамики или камеры, можно самостоятельно сбросить устройство до заводских настроек, не боясь лишиться ценной информации.

Если же смартфон серьезно поврежден и не включается, выполнить сброс до заводских настроек не получится. Согласиться на выполнение этой процедуры можно уже после ремонта, не сообщая мастеру пароль. Не имея пароля, он не сможет разблокировать гаджет и, соответственно, получить доступ к конфиденциальной информации.

Заблокировать соцсети, галерею, файловый менеджер и банковские приложения зачастую можно при помощи встроенных в систему решений. Это возможно при помощи приложения «Безопасность», которое есть в смартфонах Xiaomi или «Защищенной папки» в Samsung и т.д.

Однако этот способ защиты распространяется исключительно на приложения, то есть не защитит файлы и фотографии при подключении смартфона к компьютеру по USB.

Если в смартфоне есть возможность установки карты MicroSD, рекомендуется хранить всю важную информацию и файлы на ней. Так, в случае неожиданной поломки смартфона, пользователю достаточно вынуть карточку и сообщить пароль мастеру — все важные приложения будут заблокированы, а файлы будут на руках у владельца устройства.

В качестве решения «на черный день» рекомендуется иметь гостевой профиль. Если создать второй профиль, то все файлы, данные и приложения будут разделены друг от друга даже при подключении гаджета к компьютеру по USB. Таким образом, все конфиденциальные данные основного пространства останутся в безопасности, а мастер сможет провести проверку работоспособности смартфона. Владельцу гаджета остается только сообщить в сервисный центр пароль исключительно от гостевого профиля.

Также важно вынимать сим-карту при сдаче смартфона в сервисный центр. Не забрав ее, владелец рискует потерять не только свои деньги на счете банка, но и доступ ко всем привязанным к номеру аккаунтам в сети.

В любом случае способа защитить себя от неожиданной поломки смартфона и других гаджетов нет, поэтому единственным безопасным и верным способом остается резервное копирование, которое должно войти в привычку.

Стоит также помнить, что пользователь не обязан сообщать сотруднику сервисного центра свои пароли.

Мастер всегда может проверить большинство функций даже на заблокированном устройстве. Например, дисплей на предмет отображения изображения и считывания прикосновений, кнопки включения и громкости, запустить камеру, снять и даже просмотреть видео, чтобы проверить различные объективы, микрофоны и динамики. С выключенным смартфоном также можно проверить работоспособность разъема для зарядки или наушников, если он имеется — этого всего более чем достаточно для первичного осмотра.

Если мастер настаивает на том, что ему необходим пароль — следует либо отказаться от услуги, либо присутствовать во время процесса ремонта.