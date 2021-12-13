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Технологии

Как выбрать домашний глюкометр

Врачи рассказали, на что обратить внимание при покупке глюкометра

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Depositphotos
При выборе домашнего глюкометра нужно учитывать множество нюансов, в том числе тип сахарного диабета, возраст пользователя и другие особенности, рассказали врачи. «Газета.Ru» выяснила, на что обращать внимание при покупке медицинского гаджета.

Типы глюкометров

Глюкометры, или устройства для измерения уровня глюкозы в крови, существуют инвазивные и неинвазивные. Первые требуют кровь для проведения анализа, вторые же достаточно просто приложить к коже.

«Для ребенка, да и для молодых работающих людей самая популярная модель – это бескровные глюкометры без прокола кожи. С сенсором, который крепится на кожу и носится около двух недель, а также с пультом, который нужно подносить к сенсору для чтения уровня глюкозы», – отметила главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина.

Однако также важно учитывать, что такие модели менее точны.

«Неинвазивные глюкометры определяют значение глюкозы с помощью лазера, что является неточным методом. Поэтому не рекомендую рассматривать такие модели», – считает терапевт и медицинский директор сервиса управления здоровьем Checkme Алевтина Федина.

Инвазивные устройства в свою очередь различаются по принципу работы. Всего выделяют три разновидности: фотометрические, электрохимические и кулонометрические.

Фотометрические

Такие глюкометры считывают изменение цвета тест-полоски, на которую наносится кровь пациента. Полоски покрываются реагентом, содержащим глюкозооксидазу. Вещество при контакте с глюкозой окрашивается. От уровня сахара зависит цвет полоски.

У фотометрических глюкометров есть два недостатка: хрупкая оптическая система и маленький срок действия. Кроме того, если линза аппарата помутнеет, то результат будет искажаться.

Стоимость такого глюкометра колеблется от 1 до 3 тыс. рублей.

Электрохимические

Тест-полоски устройства также покрыты специальным составом, который при контакте с кровью выделяет электрический ток. Его сила зависит от уровня сахара.

Такие глюкометры более прочные, долговечные и точные. Более того, для измерения уровня сахара необходимо меньше крови, чем при использовании в фотометрических устройствах.

«Высокую точность анализа дают электрохимические глюкометры. В них тест-полоски, на которые наносится кровь, смазаны реагентом, при их соприкосновении с кровью выделяется электрический ток. Его сила как раз и зависит от уровня сахара. Практика показывает, что наиболее надежными и точными являются электрохимические глюкометры.», – отметила терапевт Федина.

Электрохимические глюкометры стоят от 1 до 6,5 тыс. рублей.

Кулонометрические

Принцип определения концентрации глюкозы в этих устройствах сходен с амперометрическим, только оценивается не сила тока, а электрический заряд. Объем крови, необходимый для получения результатов, минимальный по сравнению с остальными.

От необходимого объема крови зависит глубина прокола. Чем меньше ее нужно, тем безболезненнее процедура.

Цена на кулонометрические модели колеблется от 600 рублей до 2 тыс. руб.

Пациентам с сахарным диабетом первого типа нужно измерять глюкозу чаще, поэтому им выгоднее обзавестись амперометрическим устройством с более дешевыми тест-полосками.

Кулонометрические глюкометры рекомендуются для контроля диабета второго типа.

«Домашний глюкометр важен и нужен для пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, а также для тех, кто имеет высокую инсулинорезистентность. При диабете 1 типа пациенты используют инсулин для введения подкожно. И им необходима частая проверка гликемии. В идеале – 4-5 раз в день. При диабете второго типа применять глюкометр можно реже», – объяснила Шарифуллина.

Дополнительные функции

Более дорогие модели могут самостоятельно разделять измерения, проведенные до и после еды. Это удобно для тех, кто забывает заполнять дневники самоконтроля.

«Важно покупать глюкометр с большим экраном, тогда результат будет видно лучше.

Особенно это необходимо, если речь идет о пожилом пациенте. Многие из них слабовидящие, поэтому им необходим глюкометр с подсветкой и большим дисплеем. Подсветка помогает понять, какой уровень сахара в крови сейчас наблюдается.

Например, желтый цвет обозначает высокий уровень, зеленый – нормальный, а красный – низкий. Очень важно, чтобы глюкометр был с памятью. Тогда устройство будет хранить данные о замерах, и врач сможет проследить динамику», – рассказал член американской и европейской диабетических ассоциаций, эндокринолог Европейского Медицинского Центра Анас Альфарадж.

Кроме того, некоторые глюкометры могут иметь голосового помощника. Есть также модели с автопрокалывателем.

«Глюкометр должен быть зарегистрирован на территории вашей страны и сертифицирован. Для слепых и слабовидящих хорош глюкометр с голосовым управлением», – считает Элина Шарифуллина.

Также существуют глюкометры с поддержкой опций связи с компьютером или смартфоном, или наличием таймера. Некоторые измерители сахара анализируют также уровень холестерина. Стоят такие глюкометры в районе 2-3 тыс. рублей, однако можно найти модели и за 1,5 тыс.

Каждый производитель выпускает для своих приборов индивидуальные тест-полоски. Универсальных не существует. Кроме того, тест-полоски могут различаться в рамках разных моделей одного бренда.

Обычно кровь для анализа на уровень сахара берут из пальца. Однако существуют глюкометры, которые дают возможность брать кровь из плеча, предплечья, голени и бедра.

Их прокалывать не так больно, как палец, в котором много нервных окончаний. Однако кровообращение в этих частях тела медленнее, поэтому результаты измерения будут представлены не так быстро.

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