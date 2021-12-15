Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Умер 98-летний создатель «Трансформеров» 10:59
НКР назвало компании-рекордсмены по зарплатам в России 10:58
Захарова рассказала о шагах России к диалогу с США 10:57
В популярной соцсети изменили правила для публикаций 10:55
Тренер «Вашингтона» оценил повторение рекорда Овечкиным по голам... 10:54
Поплавская объяснила, почему ее сын развелся с женой... 10:46
Ургант рассказал, как таксист отговорил его покупать акции... 10:45
«Лента» объявила о покупке «Утконоса» 10:44
Президент Литвы назвал поражением отказ правительства от ухода... 10:41
В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность... 10:36
Технологии

Как узнать, какие приложения следят за вами в iPhone

Apple позволила владельцам iPhone просмотреть, что делают приложения без его ведома

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
В рамках очередного обновления iOS в iPhone появилась функция просмотра фоновых действий всех приложений. Благодаря ей пользователь может узнать, что делают сервисы в фоновом режиме без его ведома. Как включить новую функцию и почему это нужно сделать прямо сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone iOS 15.2, которое содержит новый инструмент под названием «Отчет о конфиденциальности приложений», сообщает портал 9to5Mac.

Новая функция дает пользователю возможность понимать, что именно в фоновом режиме делают установленные на iPhone приложения, которые могут в это время собирать конфиденциальные данные через доступ к микрофону, камере, местоположению, а также информации о сетевой активности владельца устройства.

По словам эксперта по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, все эти данные интересны компаниям с точки зрения рекламных возможностей: для составления наиболее точного цифрового портрета пользователя, чтобы иметь возможность предлагать ему больше релевантных товаров и услуг.

«Личные данные сегодня активно собирают и затем продают за большие деньги. И это только одна сторона вопроса, а есть еще другая – нелегальная, например шпионские троянцы, попав на устройство, могут получить доступ практически ко всем данным: логинам и паролям, нажатию клавиш, локации, истории переписок в социальных сетях и мессенджерах и многому другому», — отметил эксперт.

И тем, и другим приложениям требуется работа в фоне и доступ к личным данным, рассказал Чебышев.

«Работу в фоне, например на Android, уже в нескольких последних версиях пресекает сама ОС. Apple пошла еще дальше и теперь показывает статистику по использованию полученного доступа приложениями. Еще и домены подсвечивает, на которые чаще всего «ходят» приложения. Это позитивный тренд, так как благодаря таким нововведениям станет видно, какое приложение злоупотребляет доступом к личным данным», — объяснил эксперт.

Для того, чтобы просмотреть отчет о конфиденциальности приложения для iPhone, необходимо сперва установить обновленное ОС. Затем открыть настройки смартфона, затем проскролить меню вниз и выбрать графу «конфиденциальность» – там внизу списка можно найти пункт «Отчет о конфиденциальности приложения». Его нужно включить, после чего там появится персональный отчет о каждом приложении на устройстве.

В заключении Чебышев отметил, что новая функция iOS не снимает риски, когда пользователь сам, скачав приложение, дает согласие на обработку данных.

«Поэтому все же стоит внимательно относится к приложениям, не надеяться на то, что операционная система сама обезопасит пользователя, читать пользовательские соглашения и адекватно оценивать, какими данными стоит делится с приложением, а какими – нет. Например, условному приложению «Фонарик» нужен доступ только к светодиоду, но никак не к контактам пользователя», — советует эксперт.

Ранее Apple включила в ОС функцию управления отслеживания приложений, благодаря которой пользователь мог запретить сервисам собирать данные о нем. До этого приложения могли делать это по умолчанию, накапливая сведения об интересах и привычках владельца устройства для дальнейшего показа релевантной рекламы.

«Яблочная» компания утверждает, что таким образом заботится об интересах более 1 млрд владельцев смартфонов от Apple. Однако позже выяснилось, что некоторые приложения стали обходить запрет Apple.

К ним относятся Facebook, Snapchat, игра Subway Surfers и другие популярные сервисы. Они собираю агрегированные данные, которые не связаны с конкретным профилем пользователя. В их число входят IP-адрес, местоположение, язык, объем свободной памяти, текущий уровень громкости, уровень заряда батареи и многое другое. Таким образом возможно вычислить уникальный идентификатор каждого iPhone.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+