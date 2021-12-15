Как узнать, какие приложения следят за вами в iPhone

В рамках очередного обновления iOS в iPhone появилась функция просмотра фоновых действий всех приложений. Благодаря ей пользователь может узнать, что делают сервисы в фоновом режиме без его ведома. Как включить новую функцию и почему это нужно сделать прямо сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone iOS 15.2, которое содержит новый инструмент под названием «Отчет о конфиденциальности приложений», сообщает портал 9to5Mac.

Новая функция дает пользователю возможность понимать, что именно в фоновом режиме делают установленные на iPhone приложения, которые могут в это время собирать конфиденциальные данные через доступ к микрофону, камере, местоположению, а также информации о сетевой активности владельца устройства.

По словам эксперта по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, все эти данные интересны компаниям с точки зрения рекламных возможностей: для составления наиболее точного цифрового портрета пользователя, чтобы иметь возможность предлагать ему больше релевантных товаров и услуг.

«Личные данные сегодня активно собирают и затем продают за большие деньги. И это только одна сторона вопроса, а есть еще другая – нелегальная, например шпионские троянцы, попав на устройство, могут получить доступ практически ко всем данным: логинам и паролям, нажатию клавиш, локации, истории переписок в социальных сетях и мессенджерах и многому другому», — отметил эксперт.

И тем, и другим приложениям требуется работа в фоне и доступ к личным данным, рассказал Чебышев.

«Работу в фоне, например на Android, уже в нескольких последних версиях пресекает сама ОС. Apple пошла еще дальше и теперь показывает статистику по использованию полученного доступа приложениями. Еще и домены подсвечивает, на которые чаще всего «ходят» приложения. Это позитивный тренд, так как благодаря таким нововведениям станет видно, какое приложение злоупотребляет доступом к личным данным», — объяснил эксперт.

Для того, чтобы просмотреть отчет о конфиденциальности приложения для iPhone, необходимо сперва установить обновленное ОС. Затем открыть настройки смартфона, затем проскролить меню вниз и выбрать графу «конфиденциальность» – там внизу списка можно найти пункт «Отчет о конфиденциальности приложения». Его нужно включить, после чего там появится персональный отчет о каждом приложении на устройстве.

В заключении Чебышев отметил, что новая функция iOS не снимает риски, когда пользователь сам, скачав приложение, дает согласие на обработку данных.

«Поэтому все же стоит внимательно относится к приложениям, не надеяться на то, что операционная система сама обезопасит пользователя, читать пользовательские соглашения и адекватно оценивать, какими данными стоит делится с приложением, а какими – нет. Например, условному приложению «Фонарик» нужен доступ только к светодиоду, но никак не к контактам пользователя», — советует эксперт.

Ранее Apple включила в ОС функцию управления отслеживания приложений, благодаря которой пользователь мог запретить сервисам собирать данные о нем. До этого приложения могли делать это по умолчанию, накапливая сведения об интересах и привычках владельца устройства для дальнейшего показа релевантной рекламы.

«Яблочная» компания утверждает, что таким образом заботится об интересах более 1 млрд владельцев смартфонов от Apple. Однако позже выяснилось, что некоторые приложения стали обходить запрет Apple.

К ним относятся Facebook, Snapchat, игра Subway Surfers и другие популярные сервисы. Они собираю агрегированные данные, которые не связаны с конкретным профилем пользователя. В их число входят IP-адрес, местоположение, язык, объем свободной памяти, текущий уровень громкости, уровень заряда батареи и многое другое. Таким образом возможно вычислить уникальный идентификатор каждого iPhone.