Праздник все ближе: идеи для новогодних подарков от Huawei

Новый год — особенный праздник и подарки для него нужны тоже особенные. Приметой времени стало дарить умные устройства, которые сделают жизнь ваших близких более комфортной. Разнообразие продуктов Huawei позволяет выбрать идеальный вариант для каждого, с учетом интересов и потребностей: для общения, отдыха, творчества, спорта, учебы или работы.

Супердевайс для увлекательной съемки

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Huawei nova 9 — флагманский продукт компании, который порадует любого. Это самый внушительный по характеристикам фирменный смартфон 2021 года. У него стильный и тонкий корпус толщиной всего 7,77 миллиметра и весом 175 грамм с защитой от скольжения и отпечатков пальцев. Расцветка в двух вариантах: звездно-голубой и черный. Экран диагональю 6,57 дюйма с незаметными взгляду закругленными рамками.

Основная камера nova 9 Ultra Vision 50 МП с инновационным цветным фильтром RYYB позволяет делать красочные и четкие фото и видео в темноте, а на солнце снимать без пересветов. Не менее впечатляют и другие характеристики: экран с частотой обновления 120 герц, мощный процессор, емкая батарея, поддержка технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge 66W и функция беспроводного подключения устройств — к смартфону можно в одно касание подсоединить фирменные TWS-наушники, умные часы, ноутбук или планшет.

«Huawei nova 9 открывает новые возможности для пользователей соцсетей, позволяя снимать потрясающие фото и видео, — отмечает Кевин Хо, операционный директор потребительского сегмента Huawei. — Серия nova, чье название ассоциируется с латинским выражением «сверхновая звезда», традиционно предлагает передовые продукты для молодежи и всех, кто сохраняет молодость души. Привлекает внимание сияющий дизайн этого смартфона с усовершенствованным оборудованием и программным обеспечением, интегрированным в фирменный интерфейс EMUI 12. В нем доступны такие фичи, как видеосъемка в формате 4K, в том числе на фронтальную камеру, переключение между передним и основным объективами прямо во время записи видео и дистанционное управление затвором».

Любой каприз

Безусловные лидеры в категории многофункциональных устройств как для общения и развлечений, так и для работы или учебы — это планшет Huawei MatePad 11 и ноутбуки: флагманский продукт Huawei MateBook 14 s и практичный Huawei MateBook 14 с процессором AMD.

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Легкий и компактный планшет Huawei MatePad 11 с частотой обновления 120 герц, стереосистемой с настройкой Harman Kardon и плавным интерфейсом был представлен летом 2021 года и буквально взорвал рынок. Россия вошла в топ-3 по объему продаж этого гаджета: на старте было продано в десять раз больше устройств, чем в момент запуска предыдущей модели годом ранее.

MatePad 11 поддерживает клавиатуру Huawei Smart Magnetic Keyboard и стилус Huawei M-Pencil. Солидный объем памяти для хранения данных позволяет работать в нескольких программах и окнах одновременно, совершая видеозвонки и в одно касание подключаясь к смартфону для передачи файлов.

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Huawei MateBook 14 в тонком металлическом корпусе с мощным процессором AMD RyzenTM 5 5500U предназначен для стабильной и продуктивной работы в любых условиях, продолжительное время может работать автономно, оснащен системой инновационного охлаждения и сертифицированным режимом защиты зрения. Безрамочный 2K-экран FullView обещает пользователю эффект полного погружения, соотношение экрана к поверхности крышки составляет 90%.

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Новинка этой осени, умный и мощный Huawei MateBook 14s привносит в повседневность новый уровень комфорта и творческий подход. Это первый ноутбук, где используется разблокировка с помощью распознавания лица. Инновационные характеристики яркого сенсорного 2,5K-экрана диагональю 14,2 дюйма удивят даже опытного пользователя. Раскладка клавиатуры MateBook 14s сконструирована наподобие пульта управления космическим кораблем. Батарея – заряжается за 15 минут для трехчасовой работы.

Кино и музыка звучат в четырех динамиках по-новому: бренд впервые экспериментирует в MateBook 14s с применением фирменной технологии Huawei Sound. Для видеоконференций доступно умное шумоподавление, которое до сих пор можно было найти только в аудиоустройствах компании.

Подарки для спорта и здоровья

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Серия Huawei Watch GT 3 — это умные часы нового поколения с диаметром корпуса 42 и 26 мм для тренировок, путешествий, звонков и прослушивания музыки. Их впервые дополняет модель Huawei GT Runner 46 мм для любителей бега и профессиональных спортсменов.

Cмарт-часы получили расширенный функционал, еще более умные алгоритмы и высокую точность мониторинга: они измеряют не только пульс, уровень кислорода в крови и качество сна, но также определяют температуру кожи благодаря обновленной технологии TruSeenTM 5.0+.

Huawei Watch GT 3 на два гигабайта памяти работают без подзарядки 14 дней (в версии 46 мм), принимают звонки и могут передать сохраненную музыку в наушники без использования телефона. Девайсы демонстрируют новые успехи бренда в разработках технологий искусственного интеллекта, дизайна, удобного интерфейса и способны стать элегантным аксессуаром и незаменимым помощником.

Детский вариант

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Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro с AMOLED-экраном 1,41 дюйма и кнопкой SOS станут не только прекрасным подарком для детей, но и залогом спокойной жизни для родителей. Гаджет оснащен слотом для сим-карты, поддержкой 4G VoLTE, широкоугольной камерой в пять мегапикселей для видеозвонков и фотографий. Часы сочетают материалы премиум-класса и высокие технологии, которые позволят ребенку активно и безопасно исследовать окружающий мир.

Устройство защищено от влаги и включает опцию «Тренер по плаванию», так что с ними можно ходить в бассейн. Встроенная система геопозиционирования на базе искусственного интеллекта помогает родителям с высокой точностью определять местоположение ребенка, в том числе в роуминге во время путешествий.

Праздничные спецпредложения

В преддверии празднования нового года устройства Huawei можно приобрести в фирменном интернет-магазине по сниженным ценам, в рамках праздничных спецпредложений скидки достигают 50-ти процентов. К тому же, помимо скидок покупателей ждут еще и подарки.

При покупке смартфона Huawei nova 9 можно сэкономить до 8 000 рублей (после добавления товара в корзину), а планшета Huawei MatePad 11 в конфигурации 64 гигабайта — до 5000 рублей. На Huawei MateBook 14s i7 с оперативной памятью 16 гигабайт и постоянной 512 гигабайт скидка составит 10 тысяч рублей.

Для большинства товаров по спепредложениям предоставляется бесплатная доставка.

За покупку устройств стоимостью более 50 тысяч рублей можно получить скидочный купон на 2022 рубля для новых заказов, а за покупку от 30 тысяч рублей — скидочный купон на 1011 рублей.

Подробнее ознакомиться с ассортиментом устройств и условиями акции можно на официальном сайте интернет-магазина Huawei.