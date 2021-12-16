На что обратить внимание при покупке б/у смартфона

При выборе подержанного смартфона нужно учитывать множество факторов — от внешнего состояния смартфона до используемых частот при работе в 4G-сетях. На что стоит обратить внимание при покупке смартфона с рук, как не наткнуться на мошенников и не получить «кота в мешке» — в материале «Газеты.Ru».

Физическое состояние смартфона

Один из главных факторов, на который следует обратить внимание при покупке использованного гаджета, — это его внешнее физическое состояние. Почти все современные смартфоны оснащаются пластиковым или стеклянным корпусом с пластиковой или железной рамкой, и все эти материалы способны протираться и царапаться. Если прежний владелец бережно использовал смартфон и носил его в чехле и с защитной пленкой или стеклом, риск купить кота в мешке немного меньше.

Также стоит обратить внимание на царапины и вмятины на корпусе, проверить как кнопки реагируют на касания и нажатие — они не должны быть тугими и не должны люфтить. Порты для зарядки или наушников также могут рассказать о состоянии смартфона — рамки вокруг отверстий не должны быть стертыми и исцарапанными, а внутри разъемы должны быть более или менее чистыми. При бережном использовании даже за два года разъем может оставаться чистым.

При покупке даже самого простого смартфона нужно проверять объективы камеры на наличие царапин, трещин и наличия пыли под стеклом. Стоит обязательно проверить камеру, сделав один или два снимка.

Для того чтобы устройство выполняло свои первоочередные задачи, также нужно проверить качество приема связи, а также микрофон, динамики и экран, и убедиться, что все детали исправны.

При покупке стоит обговорить с продавцом посещение сервисного центра, в котором мастер бы проверил устройство на предмет вскрытия и ремонта, так как «на глаз» это определить сложно, особенно если внутрь смартфона попадала влага.

В случае с покупкой смартфона от Apple, а именно iPhone 6S и новее, можно проверить, какие детали используются в смартфоне — оригинальные или несертифицированные. Эта функция появилась в iOS 15.2 и доступна в отдельном пункте в настройках. В моделях iPhone X и выше также важно проверить работоспособность FaceID. Многие продавцы скрывают тот факт, что нерабочим он стал из-за самостоятельного ремонта или при обращении в несертифицированный сервисный центр.

При покупке iPhone стоит обратить внимание на целый спектр характеристик. Во-первых, нужно уточнить, является ли телефон восстановленным. Восстановленный компанией Apple гаджет — это официально отремонтированное устройство, в котором все детали являются оригинальными. При покупке восстановленного смартфона от Apple, например, на AliExpress, смартфон скорее всего будет неофициально восстановлен, и детали в нем могут оказаться неоригинальными.

Главное преимущество покупки восстановленного смартфона на б/у рынке заключается в том, что он должен быть дешевле обычного использованного iPhone — экономия при выборе использованного устройства является главным фактором. Такой iPhone поддерживает официальную гарантию, если она еще не истекла, и у продавца остался чек от покупки. Поэтому можно быть уверенным, что, если что-то пойдет не так, пользователь будет защищен.

Батарея

Батарея является важным компонентом любого смартфона и часто бывает сильно изношенной после определенного периода использования. Проще всего проверить состояние батареи на iPhone, зайдя в настройки. Так показывается износ аккумулятора в процентах, а с недавним обновлением еще и отмечается ее оригинальность.

Чтобы проверить износ батареи на Android придется обратиться за помощью к сторонним приложениям. Для полной диагностики может потребоваться некоторое время.

Важно также при проверке обратить внимание на температуру смартфона — чем сильнее нагревается смартфон, тем быстрее произойдет деградация аккумулятора. Иногда сильный перегрев приводит к поломке гаджета.

При этом не стоит забывать и о зарядке. Для этого нужно проверить, как быстро заряжается смартфон от комплектного блока. Если это происходит быстрее или дольше, чем у других пользователей или обзорщиков данной модели — есть шанс, что батарея в плохом состоянии.

Чек и гарантия

Важная вещь, которую необходимо проверить при покупке любого подержанного предмета, будь то электронное устройство или нет — это подтверждение покупки. Продавец должен предъявить чек, чтобы покупатель мог убедиться, что устройство не краденное. Стоит также поинтересоваться и о наличии действующей гарантии на устройство.

Год выпуска

Дата выпуска имеет значение, если пользоваться гаджетом планируется в течении длительного времени. В отличие от iPhone, которые поддерживаются до 6 лет компанией Apple, Android-смартфон в среднем сохраняет свою актуальность в течение двух лет.

Покупка устройства через год или меньше после выпуска — самое подходящий период, так как оно все еще будет получать обновления для ОС и патчи безопасности.

Смартфоны не из России

Перед покупкой смартфона стоит обязательно уточнить у продавца серийный номер или кодовое название модели, после чего проверить в интернете, на какой регион рассчитано устройство. Нередко на онлайн-площадках предлагаются смартфоны, привезенные из Китая. В большинстве из них главный недостаток заключается в отсутствии поддержки определенных частот, необходимых для работы 4G в России.

Так, например, в официально недоступном в РФ смартфоне Poco X3 GT нет поддержки основных частот band 7, band 20, и band 38 — из широко распространенных в России только band 3. Есть большой шанс, что он не будет работать в сетях 4G с оператором и в месте пребывания будущего российского покупателя.

В случае покупки б/у смартфона Samsung серии Galaxy S или Note также стоит уточнить регион, для которого он был предназначен. Например, для американского рынка южнокорейская компания оснащает флагманские смартфоны чипами от Qualcomm, в то время как в России и странах СНГ используется фирменный Exynos. Преимущества решения от Qualcomm заключаются в большей производительности.

Комплектация

Оригинальные аксессуары всегда лучше, чем сторонние альтернативы. При покупке подержанного телефона Android стоит обязательно поинтересоваться о наличии оригинального блока питания и кабеля для передачи данных. Во-первых, большинство Android-смартфонов поддерживают быструю зарядку. В некоторых случаях цена на один лишь блок питания может достигать 5 тыс. руб. и выше.

Если продавец сообщает, что зарядки и провода у него нет, в то время как новый смартфон поставляется вместе с данными аксессуарами, можно попытаться договориться о снижении стоимости смартфона пропорционально цене зарядки и провода, взяв данные с официального сайта производителя.

Цена

Цены на подержанные смартфоны обычно зависят от множества факторов, среди которых физическое состояние устройства, дата выпуска и многое другое. Нет единого руководства по ценам на использованные гаджеты, поэтому, чтобы получить представление о средней стоимости, необходимо просмотреть существующие объявления на торговых площадках.

Лучший период для покупки б/у устройства — сразу после выхода новой модели серии. Например, если новые iPhone 13 или 12 кажутся дорогими, можно обратить внимание на подержанные iPhone 11-12, разница в цене между которыми сильно ощутима.