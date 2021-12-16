Один дома: офис, который всегда с тобой

Пандемия затягивается, и многие из нас уже с трудом представляют себе работу вне дома. Наши квартиры теперь – это и жилье, и офис, настоящий микрокосмос, где мы трудимся, решаем важные задачи, творим, проводим удаленные конференции с коллегами, а после завершения рабочего дня – смотрим кино и играем в любимые игры. Центром этой вселенной, как правило, является ноутбук, с которым можно перемещаться по квартире и за ее пределами. О том, какие свойства вашего компьютера превратят рабочий процесс в удовольствие, а развлечения – в настоящий праздник, рассказывает «Газета.Ru».

Переход на дистанционную работу или фриланс резко повысил требования к домашним компьютерам. Ведь для многих они стали основным средством производства, а не просто гаджетом для проведения досуга. Нет ничего ужаснее, чем внезапное зависание вашего ноутбука, сообщение о том, что программа не работает, или выход из строя оборудования. Общеизвестный и многократно доказанный на практике факт – подобные неприятности происходят в самый неподходящий момент. Когда приближается дедлайн, накануне важной видеоконференции, когда нужно срочно открыть чужой файл или найти в большой презентации какие-нибудь данные. Компьютеры и ноутбуки, которых хватает для просмотра кино и общения в соцсетях, часто не справляются с рабочими нагрузками. Можно помучаться какое-то время, но рано или поздно эту проблему придется решать.

К Новому году компания HONOR выпустила новую модель ультрабука, которая без преувеличения выводит рабочие процессы и развлечения на совершенно новый уровень. HONOR MagicBook View 14 станет вашим лучшим другом и верным соратником. Он будет понимать вас с полужеста и никогда не подведет. Новый ультрабук всегда учитывает, какие вещи для вас важны, чем вас порадовать и как поднять настроение. У него масса достоинств, которые сделают ваше общение незабываемым.

Мощный и быстрый

Вы хотите, чтобы ваш боевой товарищ обладал острым умом и отменной памятью, умел быстро переключаться с одной задачи на другую, адекватно и быстро реагировал на любую ситуацию? Пожалуйста – памяти HONOR MagicBook View 14 хватит на все: объем оперативки составляет 16 Гб, а жесткого диска – 512 Гб. При этом двухканальное высокоскоростное ОЗУ LPDDR4x с частотой 4266 МГц работает до 50% эффективней, чем обычное одноканальное, что позволяет увеличить скорость обработки данных.

Новый ноутбук от HONOR оснащен процессором Intel® Core™ 11-го поколения (Tiger Lake) – это четырехъядерный 11xxG7 i5 или i7. MagicBook View 14 получил сертификат Intel® Evo™, и на этом моменте следует остановиться особо. В наши дни покупка ноутбука зачастую напоминает лотерею – практически все производители предлагают ультратонкие и легкие девайсы для работы и дома. Их характеристики похожи, но только на бумаге – реальные и заявленные показатели могут сильно различаться.

Сертификат [Intel® Evo™] подтверждает, что ваш ноутбук относится к премиум-классу и соответствует определенным требованиям к производительности, габаритам, качеству экрана и другим параметрам. Это гарантия того, что показатели вашего компьютера будут ощутимо лучше, чем у стандартных моделей.

close 100% Пресс-служба Honor

Например, совершенно новая архитектура процессора позволяет увеличить производительность на 24% по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Это означает, что MagicBook View 14 работает с невероятной скоростью даже при решении ресурсоемких задач. Теперь можно открыть сразу несколько «тяжелых» презентаций и много сайтов в разных вкладках, запускать игры и приложения, спокойно общаться по видеосвязи. Девиз HONOR MagicBook View 14 – многозадачность!

Специальный производительный режим позволяет максимально «разогнать» ноутбук и перейти на новый уровень в работе с ресурсоемкими приложениями. А особая фишка модели – режим «Мультиэкран» помогает одновременно выполнять несколько задач на разных устройствах.

Например, пользователи могут подключить смартфон к ноутбуку, чтобы перемещать файлы между устройствами и редактировать их с помощью клавиатуры. Режим «Мультиэкран» позволяет работать одновременно в трех приложениях со смартфона на экране ноутбука.

Антенна 2X2 MIMO поддерживает работу HONOR MagicBook View 14 в двух диапазонах Wi-Fi 6, что обеспечивает стабильное интернет-соединение со скоростью до 10 Гбит/с. В режиме «Мультиэкран» при сопряжении со смартфоном, поддерживающим Wi-Fi 6 (например, HONOR 50), скорость работы на нескольких экранах может быть увеличена до 60%.

На производительность MagicBook View 14 влияет и эффективное охлаждение. Новый ноутбук от HONOR работает без перегрева даже при большой нагрузке благодаря особой конфигурации зоны охлаждения – треугольная форма позволяет эффективно контролировать температуру и охлаждать до 85% его площади.

Кроме того, HONOR MagicBook View 14 оснащен емкой батареей 60 Вт/ч, которая обеспечивает автономную работу в течение 15 часов – полного заряда хватит, чтобы на протяжении всего этого времени воспроизводить видео с разрешением 1080р.

Смотреть, видеть, касаться

Хороший друг поддержит вас во всем – и в работе, и в развлечениях. Хотите провести видеоконференцию с коллегами – будьте уверены, все пройдет на высшем уровне. Хотите поиграть или посмотреть кино – зрелищность обеспечена. Ноутбук HONOR MagicBook View 14 оснащен 2.5K сенсорным FullView-экраном с диагональю 14,2 дюйма и полезной площадью 90,5%.

Экран ноутбука создан, чтобы быть удобным и вызывать восторг от каждого прикосновения. Сенсоры экрана с высокой точностью поддерживают до 10 точек касания, а предустановленная операционная система Windows 11 предлагает расширенный диапазон функций, выполняемых жестами. Пользователям доступны приближение, смахивание, поворот, проведение по экрану, перетаскивание, сведение пальцев («щипок»), нажатие и двойное короткое нажатие, которые можно выполнять одновременно несколькими пальцами. Высокая частота обновления экрана – 90 Гц – обеспечивает быструю работу устройства без зависаний.

close 100% Пресс-служба Honor

Экран HONOR MagicBook View 14 со 100% цветовым охватом sRGB поддерживает 1,07 млрд отображаемых цветов. Это гарантирует высокую четкость изображения, насыщенные и реалистичные цвета при работе с фото и видео, а также при просмотре фильмов или во время игр.

Благодаря яркости экрана 400 нит ноутбук идеально подходит для обработки фотографий, просмотра фильмов, работы в браузере, а также в профессиональных приложениях для дизайна, которые требуют особенной четкости передачи цвета и равномерной яркости изображений.

В то же время HONOR MagicBook View 14 заботится о здоровье ваших глаз. Ноутбук получил сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и сертификат TÜV Rheinland по подавлению мерцания, что обеспечивает комфорт во время работы с устройством.

Комфорт в деталях – это красиво

Только по-настоящему близкий друг может позаботиться о важных деталях, из которых складывается ваш комфорт. HONOR MagicBook View 14 оснащен первой в индустрии двойной широкоугольной Ultra HD камерой 5 Мп с углом обзора 90° для четкого изображения во время видеозвонков, конференций и других онлайн-мероприятий.

Аудиосистема ноутбука усиливает четкость звука, снижая фоновый шум и эхо. Четыре микрофона способны четко улавливать звук голоса даже на расстоянии 5 метров, а четыре динамика обеспечивают направленное и объемное звучание.

HONOR MagicBook View 14 имеет большой тачпад со встроенным NFC-модулем и эргономичную клавиатуру с ходом клавиш 1,5 мм. Ноутбук имеет функцию быстрой подзарядки по USB Type-C.

close 100% Пресс-служба Honor

Как самый настоящий друг, MagicBook View никогда не выдаст и не предаст – это касается и личной жизни, и «секретов фирмы». В кнопку питания HONOR MagicBook View 14 встроен сканер отпечатков пальцев, который позволяет разблокировать и включать ноутбук за 0,7 секунды. Кроме того, вашу конфиденциальность охраняет встроенная ИК-камера с функцией распознавания лица, которая поможет разблокировать устройство или войти в приложение меньше чем за 2 секунды даже при плохом освещении.

Новый ноутбук от HONOR - надежный и обладает невероятной внешней притягательностью. Сверхлегкий дизайн и ультратонкий корпус сочетаются с прочностью авиационного алюминия, который прошел 23 этапа обработки. Компактный, легкий и прочный ноутбук весит всего 1,48 кг и имеет толщину 14,5 мм. Однако, несмотря на изящный корпус и скромные габариты, HONOR MagicBook View 14 выглядит невероятно мужественно – во многом благодаря цвету. Производитель выпускает модель в двух вариантах: «сумеречный синий» и «космический серый».

Ноутбук отлично подходит как для домашнего времепрепровождения, так и для бизнеса или путешествий. С этим ноутбуком приятно проводить время и дома, очень комфортно брать с собой — в гости или в путешествия. И что бы кто ни говорил, но внешность имеет значение – хорошо, когда такой умный и многогранный товарищ еще и выглядит стильно.