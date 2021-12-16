Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Украина захотела от Запада наступательное вооружение 22:43
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил 22:42
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма... 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались... 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ... 22:01
Партнерский материал

Один дома: офис, который всегда с тобой

Honor MagicBook View 14: как правильный ноутбук может улучшить качество жизни

Слушать
Остановить
close
100%
Пресс-служба Honor
Пандемия затягивается, и многие из нас уже с трудом представляют себе работу вне дома. Наши квартиры теперь – это и жилье, и офис, настоящий микрокосмос, где мы трудимся, решаем важные задачи, творим, проводим удаленные конференции с коллегами, а после завершения рабочего дня – смотрим кино и играем в любимые игры. Центром этой вселенной, как правило, является ноутбук, с которым можно перемещаться по квартире и за ее пределами. О том, какие свойства вашего компьютера превратят рабочий процесс в удовольствие, а развлечения – в настоящий праздник, рассказывает «Газета.Ru».

Переход на дистанционную работу или фриланс резко повысил требования к домашним компьютерам. Ведь для многих они стали основным средством производства, а не просто гаджетом для проведения досуга. Нет ничего ужаснее, чем внезапное зависание вашего ноутбука, сообщение о том, что программа не работает, или выход из строя оборудования. Общеизвестный и многократно доказанный на практике факт – подобные неприятности происходят в самый неподходящий момент. Когда приближается дедлайн, накануне важной видеоконференции, когда нужно срочно открыть чужой файл или найти в большой презентации какие-нибудь данные. Компьютеры и ноутбуки, которых хватает для просмотра кино и общения в соцсетях, часто не справляются с рабочими нагрузками. Можно помучаться какое-то время, но рано или поздно эту проблему придется решать.

К Новому году компания HONOR выпустила новую модель ультрабука, которая без преувеличения выводит рабочие процессы и развлечения на совершенно новый уровень. HONOR MagicBook View 14 станет вашим лучшим другом и верным соратником. Он будет понимать вас с полужеста и никогда не подведет. Новый ультрабук всегда учитывает, какие вещи для вас важны, чем вас порадовать и как поднять настроение. У него масса достоинств, которые сделают ваше общение незабываемым.

Мощный и быстрый

Вы хотите, чтобы ваш боевой товарищ обладал острым умом и отменной памятью, умел быстро переключаться с одной задачи на другую, адекватно и быстро реагировал на любую ситуацию? Пожалуйста – памяти HONOR MagicBook View 14 хватит на все: объем оперативки составляет 16 Гб, а жесткого диска – 512 Гб. При этом двухканальное высокоскоростное ОЗУ LPDDR4x с частотой 4266 МГц работает до 50% эффективней, чем обычное одноканальное, что позволяет увеличить скорость обработки данных.

Новый ноутбук от HONOR оснащен процессором Intel® Core™ 11-го поколения (Tiger Lake) – это четырехъядерный 11xxG7 i5 или i7. MagicBook View 14 получил сертификат Intel® Evo™, и на этом моменте следует остановиться особо. В наши дни покупка ноутбука зачастую напоминает лотерею – практически все производители предлагают ультратонкие и легкие девайсы для работы и дома. Их характеристики похожи, но только на бумаге – реальные и заявленные показатели могут сильно различаться.

Сертификат [Intel® Evo™] подтверждает, что ваш ноутбук относится к премиум-классу и соответствует определенным требованиям к производительности, габаритам, качеству экрана и другим параметрам. Это гарантия того, что показатели вашего компьютера будут ощутимо лучше, чем у стандартных моделей.

close
100%
Пресс-служба Honor

Например, совершенно новая архитектура процессора позволяет увеличить производительность на 24% по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Это означает, что MagicBook View 14 работает с невероятной скоростью даже при решении ресурсоемких задач. Теперь можно открыть сразу несколько «тяжелых» презентаций и много сайтов в разных вкладках, запускать игры и приложения, спокойно общаться по видеосвязи. Девиз HONOR MagicBook View 14 – многозадачность!

Специальный производительный режим позволяет максимально «разогнать» ноутбук и перейти на новый уровень в работе с ресурсоемкими приложениями. А особая фишка модели – режим «Мультиэкран» помогает одновременно выполнять несколько задач на разных устройствах.

Например, пользователи могут подключить смартфон к ноутбуку, чтобы перемещать файлы между устройствами и редактировать их с помощью клавиатуры. Режим «Мультиэкран» позволяет работать одновременно в трех приложениях со смартфона на экране ноутбука.

Антенна 2X2 MIMO поддерживает работу HONOR MagicBook View 14 в двух диапазонах Wi-Fi 6, что обеспечивает стабильное интернет-соединение со скоростью до 10 Гбит/с. В режиме «Мультиэкран» при сопряжении со смартфоном, поддерживающим Wi-Fi 6 (например, HONOR 50), скорость работы на нескольких экранах может быть увеличена до 60%.

На производительность MagicBook View 14 влияет и эффективное охлаждение. Новый ноутбук от HONOR работает без перегрева даже при большой нагрузке благодаря особой конфигурации зоны охлаждения – треугольная форма позволяет эффективно контролировать температуру и охлаждать до 85% его площади.

Кроме того, HONOR MagicBook View 14 оснащен емкой батареей 60 Вт/ч, которая обеспечивает автономную работу в течение 15 часов – полного заряда хватит, чтобы на протяжении всего этого времени воспроизводить видео с разрешением 1080р.

Смотреть, видеть, касаться

Хороший друг поддержит вас во всем – и в работе, и в развлечениях. Хотите провести видеоконференцию с коллегами – будьте уверены, все пройдет на высшем уровне. Хотите поиграть или посмотреть кино – зрелищность обеспечена. Ноутбук HONOR MagicBook View 14 оснащен 2.5K сенсорным FullView-экраном с диагональю 14,2 дюйма и полезной площадью 90,5%.

Экран ноутбука создан, чтобы быть удобным и вызывать восторг от каждого прикосновения. Сенсоры экрана с высокой точностью поддерживают до 10 точек касания, а предустановленная операционная система Windows 11 предлагает расширенный диапазон функций, выполняемых жестами. Пользователям доступны приближение, смахивание, поворот, проведение по экрану, перетаскивание, сведение пальцев («щипок»), нажатие и двойное короткое нажатие, которые можно выполнять одновременно несколькими пальцами. Высокая частота обновления экрана – 90 Гц – обеспечивает быструю работу устройства без зависаний.

close
100%
Пресс-служба Honor

Экран HONOR MagicBook View 14 со 100% цветовым охватом sRGB поддерживает 1,07 млрд отображаемых цветов. Это гарантирует высокую четкость изображения, насыщенные и реалистичные цвета при работе с фото и видео, а также при просмотре фильмов или во время игр.

Благодаря яркости экрана 400 нит ноутбук идеально подходит для обработки фотографий, просмотра фильмов, работы в браузере, а также в профессиональных приложениях для дизайна, которые требуют особенной четкости передачи цвета и равномерной яркости изображений.

В то же время HONOR MagicBook View 14 заботится о здоровье ваших глаз. Ноутбук получил сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и сертификат TÜV Rheinland по подавлению мерцания, что обеспечивает комфорт во время работы с устройством.

Комфорт в деталях – это красиво

Только по-настоящему близкий друг может позаботиться о важных деталях, из которых складывается ваш комфорт. HONOR MagicBook View 14 оснащен первой в индустрии двойной широкоугольной Ultra HD камерой 5 Мп с углом обзора 90° для четкого изображения во время видеозвонков, конференций и других онлайн-мероприятий.

Аудиосистема ноутбука усиливает четкость звука, снижая фоновый шум и эхо. Четыре микрофона способны четко улавливать звук голоса даже на расстоянии 5 метров, а четыре динамика обеспечивают направленное и объемное звучание.

HONOR MagicBook View 14 имеет большой тачпад со встроенным NFC-модулем и эргономичную клавиатуру с ходом клавиш 1,5 мм. Ноутбук имеет функцию быстрой подзарядки по USB Type-C.

close
100%
Пресс-служба Honor

Как самый настоящий друг, MagicBook View никогда не выдаст и не предаст – это касается и личной жизни, и «секретов фирмы». В кнопку питания HONOR MagicBook View 14 встроен сканер отпечатков пальцев, который позволяет разблокировать и включать ноутбук за 0,7 секунды. Кроме того, вашу конфиденциальность охраняет встроенная ИК-камера с функцией распознавания лица, которая поможет разблокировать устройство или войти в приложение меньше чем за 2 секунды даже при плохом освещении.

Новый ноутбук от HONOR - надежный и обладает невероятной внешней притягательностью. Сверхлегкий дизайн и ультратонкий корпус сочетаются с прочностью авиационного алюминия, который прошел 23 этапа обработки. Компактный, легкий и прочный ноутбук весит всего 1,48 кг и имеет толщину 14,5 мм. Однако, несмотря на изящный корпус и скромные габариты, HONOR MagicBook View 14 выглядит невероятно мужественно – во многом благодаря цвету. Производитель выпускает модель в двух вариантах: «сумеречный синий» и «космический серый».

Ноутбук отлично подходит как для домашнего времепрепровождения, так и для бизнеса или путешествий. С этим ноутбуком приятно проводить время и дома, очень комфортно брать с собой — в гости или в путешествия. И что бы кто ни говорил, но внешность имеет значение – хорошо, когда такой умный и многогранный товарищ еще и выглядит стильно.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+