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Технологии

Гнутся в обе стороны. Как будут выглядеть смартфоны будущего

Рассекречен дизайн необычного смартфона от Samsung

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Galaxy Flip 3 и Galaxy Fold 3

Galaxy Flip 3 и Galaxy Fold 3

Tristan Werkmeister/AP
Пользователи сети обнаружили патент южнокорейской компании Samsung, в котором описывается смартфон с двумя складными дисплеями. Какие необычные форм-факторы мобильных гаджетов сейчас находятся в разработке и когда на рынке появится смартфон будущего — в материале «Газеты.Ru».

Новый форм-фактор от Samsung

Нидерландский портал LetsGoDigital обнаружил новый патент Samsung под названием «Электронное устройство, включающее дисплей, имеющий множество состояний и способов управления им». Патент рассказывает о разработке южнокорейской компании нового форм-фактора для складных смартфонов. Авторы портала дали гаджету неофициальное название Samsung Galaxy Z Fold Dual Slide.

Особенностью этого смартфона является наличие двух складных дисплеев — это верхний маленький экран и боковой, похожий на существующий в Galaxy Z Fold. Чтобы раскрыть дополнительный дисплей, компания предлагает нажать на кнопку и жестом вверх вызывать верхний экран, а для вызова правого или левого дисплея провести пальцем в сторону.

Авторы LetsGoDigital сомневаются в практичности такого дисплея, предполагая, что он будет прогибаться при нажатии на него. Кроме того, шарнир может со временем «расшататься» до такого состояния, что при соприкосновениях с экраном он будет возвращаться в исходное состояние.

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LetsGoDigital

Другие разработки Samsung

Весной 2021 года компания Samsung выпустила видео своих концептуальных разработок, среди которых выделяется Multi-folding display device. Внешне смартфон напоминает существующий Galaxy Z Fold3, но с ключевым отличием в виде двух шарниров, позволяющий сложить смартфон вдвое. Благодаря такому функционалу, смартфон в сети прозвали «гармошкой».

Компания также показала смартфон с расширяющимся дисплеем, благодаря которому поверхность экрана увеличивается на 30%. Дополнительный экран можно использовать для отображения системных значков или для мессенджеров.

Конкуренты не дремлют

Кроме Samsung свою технологию расширяющегося смартфона показала компания Oppo в модели X 2021. В стандартном состоянии Oppo X 2021 выглядит как обычный смартфон, но если выполнить жест, проведя пальцем по кнопке включения, корпус смартфона и его экран станут шире.

Расширение дисплея происходит за счет сворачивания и разворачивания тонкой OLED-матрицы.

Китайская компания заявляет, что такой гаджет выдержит около 100 тыс. циклов сворачивания дисплея, чего должно хватить на 5 лет стандартного или 2-3 года интенсивного использования.

Гонка складных телефонов набирает обороты, так как китайские производители готовы оказать большее давление на Samsung, которая на данный момент является единственным игроком в данном сегменте на международном рынке. В ходе Oppo Inno Day 15 декабря 2021 года был представлен Oppo Find N, который является аналогом Galaxy Z Fold3, в то время как Huawei готовит модель Pocket P50 — альтернативу Galaxy Z Flip3.

Нужно подождать

В механических конструкциях чем меньше шарниров и углов сгиба, тем меньше прочность и выше вероятность поломки, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он считает, что подобные патенты — это защита собственных наработок, но они не станут основой при разработке подобного смартфона.

«Основной формат складных устройств на сегодняшний день — это раскладушка, и здесь у Samsung все хорошо», — отметил Муртазин.

Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что определение наиболее лучшего форм-фактора случится на стыке 2022-2023 годов. Именно тогда будет понятно, какие смартфоны будут выпускаться в ближайшем будущем.

«Сейчас самыми популярными смартфонами являются фаблеты (смартфоны с большой диагональю дисплея) и пока трудно сказать, какой форм-фактор будет лучше. Но у складных смартфонов есть будущее, учитывая значительный рост трафика и улучшение качества контента», — отметил Кусков.

Производители вынуждены увеличить экраны смартфонов таким образом, чтобы они оставались мобильными. Это возможно только при использовании нестандартных форм-факторов. Так, например, складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 в сложенном состоянии помещается в карман джинсов, а в разложенном состоянии он заметно больше стандартного смартфона.

Единственной проблемой складных устройств остается высокая цена и сложности при производстве, если сравнивать их с «классическими» моноблоками. Однако авторитетный инсайдер Digital Chat Station отмечает, что в следующем году гаджеты со складными экранами станут дешевле.

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Galaxy Flip 3 и Galaxy Fold 3

Galaxy Flip 3 и Galaxy Fold 3

Samsung

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