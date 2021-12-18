Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Украина захотела от Запада наступательное вооружение 22:43
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил 22:42
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма... 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались... 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ... 22:01
Технологии

Мэддисон против Oxxymiron, российская команда в Крыму и рыдающая стримерша

Новости киберспорта и стриминга за неделю

Слушать
Остановить
close
100%
Южнокорейская звезда K-Pop Ли «Min» Мин Ён и стримерша Third_Artifact (коллаж)

Южнокорейская звезда K-Pop Ли «Min» Мин Ён и стримерша Third_Artifact (коллаж)

therealminnn/thirdartifact/Instagram
Рэпер Oxxymiron спас мероприятие от нетрезвого Мэддисона во время суда над блогером Юрием Хованским, российская команда собралась в Крыму, а стримерша Third_Artifact не смогла сдержать эмоций: «Газета.Ru» рассказывает о событиях из мира киберспорта и стриминга за минувшую неделю.

Oxxymiron спас коллег от проблем из-за нетрезвого Мэддисона

Александр Тимарцев (Ресторатор) рассказал о том, как в октябре блогеры и музыканты пришли поддержать Юрия Хованского перед зданием суда. По его словам, Илья «Мэддисон» Давыдов явился пьяным, из-за чего чуть не испортил мероприятие.

«Они там разбили бутылку вина, это было супернекрасиво. Копы же могли этим воспользоваться в качестве провокации, всех разогнать», — отметил Тимарцев. Он пояснил, что Мэддисон и его друзья после произошедшего сбежали с места.

В этот момент рэпер Oxxymiron вызвался помочь организаторам. «Пошел взял эту бутылку, весь тот мусор, что они оставили и убрал», — рассказал Ресторатор. Тимарцева взбесило то, что позже Мэддисон на своем стриме «включил героя» и утверждал, что за ним убирал сам Oxxymiron.

На стриме Мэддисон действительно говорил, что музыкант убирал за ним разбитую бутылку из-под вина, из-за чего ему стало неловко перед рэпером. Блогер утверждает, что распивал спиртное, чтобы согреться у суда в Петербурге.

Российские киберспортсмены в Крыму

Состав Fantastic Five по Dota 2 из России проводит буткемп в Севастополе. Об этом сообщалось в официальной группе F5 в соцсети «ВКонтакте».

Также в объявлении указано, что тренером команды стал Ринат KingR Абдуллин. В прошлом он выступал за микс XactJlepbI. В ноябре Абдуллин писал, что готов присоединиться к команде в качестве тренера.

В соцсетях под постом некоторые поклонники киберспорта раскритиковали игроков за выбор места для буткемпа. По их мнению, составу могут грозить проблемы на международных соревнованиях, вплоть до дисквалификации.

Позже пост был отредактирован, в нем было убрано упоминание места буткемпа на полуострове. Fantastic Five играет во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ.

Неожиданное возвращение

24-летний китайский киберспортсмен Цзянь «Uzi» Цихао вернулся на профессиональную арену и будет играть за команду Bilibili Gaming по League of Legends. Известный игрок завершил карьеру летом 2020 года из-за проблем со здоровьем — он ощущал серьезную боль в запястьях и спине.

Цихао начал выступать на профессиональных турнирах в 2012 году. Игрок — двукратный чемпион китайской лиги LPL, а общее количество призовых, заработанных киберспортсменом — около $553 тыс.

В 2018 году Цихао вошел в топ-10 самых успешных спортсменов Китая по версии телеканала CGTN. В этом рейтинге он занял 7-е место. Игрока обошли лишь профессиональные атлеты: футболисты У Лей и Ван Шуан, баскетболист Яо Мин, пловчиха Лу Сян, спринтер Су Бинтянь и теннисистка Ван Цян.

K-Pop в киберспорте

Южнокорейская звезда K-Pop Ли «Min» Мин Ен стала амбассадором гонконгской киберспортивной организации Talon Esports. В 12-минутном ролике на YouTube музыкант в форме Talon Esports рассказала о своей любви к видеоиграм и интересе к киберспорту.

Глава Talon Esports Шон Чжан отметил, что Min выбрали в качестве амбассадора именно из-за ее настоящей страсти к киберспорту. По словам гендиректора клуба, исполнительница увлекается шутерами, в особенности Overwatch от Activision Blizzard.

Min — бывшая участница популярной K-pop группы Miss A. Дебютная песня коллектива Bad Girl, Good Girl стала хитом 2010 года. Девушка выступала с группой в течение семи лет. В 2017 году она ушла из агентства JYP Entertainment и начала сольную карьеру.

Talon Esports основана в 2017 году в Гонконге. У организации есть составы по MOBA-проектам, таким как League of Legends, Dota 2 и Arena of Valor, шутерам Overwatch и Rainbow Six Siege, а также файтингам Tekken 7 и Street Fighter V.

Рыдающая стримерша

Стримерша Third_Artifact не смогла сдержать эмоций из-за возвращения одного из первых своих зрителей. Пользователь надолго пропал из чата, поэтому его появление стало долгожданным для девушки.

Пользователь Cheddar оставил сообщение в чате, после чего Third_Artifact закрыла лицо руками и начала плакать. По ее словам, он два года не появлялся на ее канале, хотя раньше был постоянным зрителем.

Стримерша отметила, что она регулярно вспоминала о зрителе. Ей было интересно, как у него дела и справился ли он с психологическими проблемами. На момент публикации материала на канал Third_Artifact подписаны более 26 тыс. человек. Обычно блогерша стримит в категории Just Chatting и играет в MMO-проекты.

@thirdartifact

He took some time away from socials for mental health and I'm just glad he's back #twitch #twitchmoments #twitchtok

original sound - Third Artifact

Победитель чемпионата России по Forza Motorsport 2021

В Москве на Yota Arena прошел финал чемпионата России по автосимулятору Forza Motorsport 2021. В завершающем этапе приняли участие 10 победителей отборочных раундов. Суперфинал проходил на автодромах Circuit de Prague, Mugello и Hockenheimring на автомобилях BMW.

Победителем турнира стал Алексей Кожанов из Ростова-на-Дону, второе место досталось Егору Огородникову из Москвы, а третье Данилу Давлетшину из Казани.

Также на мероприятии провели медиатурнир среди блогеров и сотрудников компаний-организаторов. В нем победу одержал Филипп Осадчий, менеджер по цифровой трансформации BMW Group. Блогер Дмитрий «OnePointReviews» Петровский и стримерша Любовь «LoveFortySix» Озерецковская заняли второе и третье место.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+