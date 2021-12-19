Здоровье по подписке и роботы на улицах: какие технологии принесет 2022 год

Больше беспилотников на дорогах, домашние устройства, считывающие активность мозга, и искусственный интеллект, чьи возможности будут открыты для каждого — вот неполный список инноваций, которые могут стать доступными широким массам уже в ближайшем будущем. «Газета.Ru» опросила экспертов из сферы IT и узнала, чего ждать от 2022 года в сфере высоких технологий.

«Мозг-компьютер» в каждый дом

CEO нейротехнологической платформы Neiry Татьяна Александрова уверена, что в следующем году выйдут первые пользовательские устройства, поддерживающие интерфейс «мозг-компьютер». Такие устройства будут применяться в различных сферах: развлечения, медицина, образование.

«В первую очередь, подобные устройства появятся в игровой индустрии. Это позволит анализировать когнитивную нагрузку игрока, его уровень концентрации, расслабления, гнева», – объяснила Александрова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее о планах создать консоль с подобным интерфейсом рассказывал генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл. По его словам, компания уже занялась ее разработкой.

Устройство будет считывать мозговую активность игрока, чтобы в дальнейшем настроить под него игру или изменить его состояние. Он также отмечал, что девайс можно будет использовать и в повседневной жизни, например для «настройки» сна.

Кроме того, Александрова отметила, что в 2022 году будет активно развиваться идея создания метавселенной.

«Скорее всего, появится ряд интересных проектов виртуальной реальности. Правда, по моему мнению, до полноценной мeтавселенной еще далеко. Нейротехнологии будут являться неотъемлемой частью будущей метавселенной, поскольку это позволит гораздо эффективнее взаимодействовать со всем цифровым пространством», – объяснила эксперт.

Ранее глава Meta Марк Цукерберг заявлял об активной разработке VR-гарнитуры для метавселенной. По его словам, гаджет будет поддерживать набор текста с помощью виртуальной клавиатуры. Для этого к комплекту очков будет прилагаться браслет, который будет считывать движения рук.

Однако несмотря на активные действия по разработке фундамента для метавселенной, эксперты считают, что ее первый прототип может только появиться не раньше, чем через 10-15 лет.

Роботы на улицах

По словам генерального директора компании Promobot Олега Кивокурцева, в следующем году на улицах городов массово станут появляться беспилотные автомобили.

«Сегодня такой опыт есть в России в некоторых городах, есть в США, есть в Китае, большее количество территорий начнут использовать беспилотники», – рассказал эксперт.

Кроме того, улучшатся системы распознавания речи, а также диалоговые системы голосовые помощников. Это увеличит распространение умных колонок и голосовых интерфейсов на устройствах.

«Также появятся стартапы в области создания антропоморфных или человекоподобных роботов. Илон Маск объявил, что к 2022 году он выпустит прямоходящего робота, способного переносить нагрузку в 15 кг. Это привлекло инженеров, и мы определенно увидим новые стартапы в этой области», – считает эксперт.

Виртуальная больница

Основательница сервиса управления здоровьем Checkme Анастасия Файзуленова уверена в том, что в ближайшие годы станут широко востребованы персональные гаджеты с датчиками, которые можно будет применять для диагностики здоровья.

«Мониторинг уровня глюкозы, сердечного ритма и даже настроения — все это уже доступно в формате гаджетов и предоставляет врачам доступ к информации о здоровье человека в режиме реального времени. Эти данные вместе с данными об образе жизни пациента позволят действовать точнее, составляя чекапы индивидуально под каждого пациента», – считает Файзуленова.

По ее словам, цифровизация в сфере здравоохранения ведет к тому, что медицинские услуги становится привычнее и удобнее получать через сервисы.

«Многие уже делегируют управление здоровье сервисам; кроме того, перспектива есть у модели подписки, которая позволяет получать медицинские услуги (консультации врачей, составление плана по управлению здоровьем и др.) регулярно и формировать привычку», – рассказала эксперт.

По словам основателя health tech компании AIBY Оли Осокиной, с развитием метавселенной больницы могут начать появляться в виртуальной реальности.

«Люди покупают земли и здания в виртуальной реальности, компании вкладывают свои активы в криптовалюту, США готовит законы налогообложения новых валют — все это подтверждает то, что и параллельной виртуальности возникнет необходимость на лечение в VR», – объяснила Осокина.

ИИ для всех

По словам заместителя директора по исследованиям и разработкам ABBYY Татьяны Даниэлян, в 2022 году технологии искусственного интеллекта будут демократизированы.

«Это стало понятно, когда крупнейший научно-исследовательский центр в области программного обеспечения Институт программной инженерии Карнеги-Меллон опубликовал новые требования к разработчикам технологий машинного обучения. Если коротко, то теперь любой ИИ должен быть масштабируемым, безопасным и понятным для людей», — объяснила Даниэлян.

Теперь ИИ будет ориентирован на человека. Все решения и гипотезы искусственного интеллекта будут доступны не только для инженеров и программистов, но и для других специалистов, например, маркетолога или бухгалтера.

«Такие решения называются low-code/no-code и мы считаем, что за ними будущее ИИ. С помощью low-code платформ можно быстро и без дополнительных технических знаний создавать сайты, настраивать обработку данных из документов, распознавать объекты в видеопотоке, анализировать процессы и решать многие другие полезные задачи бизнеса», — рассказала Даниэлян.