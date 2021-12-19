Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В Сербии снимут сериалы о крещении Руси и успехах России... 12:00
Клебо опубликовал пост в Instagram после победы... 11:57
Академик Бокерия опроверг миф о добрых людях и болезнях сердца 11:56
Близкие блогера Просвирнина рассказали о ходе проверки после его... 11:50
Чубайс назвал переход мира к «зеленой» энергии... 11:49
Комиссар НХЛ хочет перенести хоккейный олимпийский турнир на лето 11:48
Вупи Голдберг заразилась коронавирусом 11:47
В России выявлено 15 903 случая заражения коронавирусом... 11:42
Назаров прокомментировал назначение Ротенберга главным тренером СКА 11:39
Цена газа в Европе превысила $1000 за кубометр 11:37
Технологии

«Не можешь победить – возглавь». Как будет развиваться крипторынок в 2022 году

Эксперт Казанцев считает, что в России ужесточат регулировку криптовалют

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
В 2022 году цены криптовалют продолжат падение, правительства разных стран начнут ограничивать крипторынок, а по всему миру произойдет замена привычных монет на NFT, уверены эксперты. Подробнее о криптовалютных прогнозах на 2022 год — в материале «Газеты.Ru».

Мировой криптокризис

Многие эксперты прогнозируют, что уже в скором времени криптовалютный рынок столкнется с кризисом. Ранее об этом «Газете.Ru» рассказывал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, кризисные явления как в США, так и в мировой экономике в целом будут нарастать, и скажутся на криптовалютах, которые скорее всего продолжат падать в цене.

Управляющий партнер и операционный директор Advice Finance Константин Кузнецов также согласен с тем, что рынок крипты будет падать.

«Стоит отметить, что несмотря на глобально растущий тренд рынок также столкнется с коррекционными волнами и еще не раз мы увидим падение рынка криптовалют от 10% до 30% с последующим откупом и новыми глобальными максимумами», – объяснил эксперт.

Бурное развитие децентрализованных финансов имеет все шансы закончиться так же быстро как и началось, уверен руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Однако на первый план выйдут невзаимозаменяемые токены.

Внимание инвесторов будет главным образом приковано к игровым приложениям и проектам, связанным с метавселенными (NFT используется там), что станет дополнительным драйвером роста сегмента. DeFi отходят на второй план, а тянуть весь криптовалютный рынок, судя по всему, будут именно NFT»,

– рассказал Аарон Хомский.

Также эксперты отметили, что в некоторых странах криптовалюты могут запретить совсем.

Запрет криптовалюты в РФ

Важным фактором, который влияет на запрет криптовалют, является геополитика, считает управляющий партнер и операционный директор Advice Finance Константин Кузнецов.

«Например, страны, несогласные с политикой США продолжат официальные запреты и поиск способов регуляции криптовалют, и в частности биткоина», – объяснил эксперт.

Часть развивающихся стран и страны третьего мира, которые нейтральны или дружественны к геополитике США, скорее всего будут друг за другом признавать и создавать законодательную инфраструктуру для криптовалют.

«Если брать во внимание Россию, то скорее всего политика в отношении криптовалюты будет противоположна политике Штатов», – считает Кузнецов.

С таким прогнозом также согласен член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

«Отрасль и в России, и в мире будет развиваться так или иначе. К сожалению, в России тренд скорее пессимистичный. Государство в лице Центрального банка России заняло по отношению к криптовалюте однозначно негативную позицию. Поэтому, скорее всего в краткосрочной и среднесрочной перспективе нас ждут дополнительные ограничения, обязанности и запреты», – считает эксперт.

По его словам, из-за ограничений многие отечественные криптопроекты предпочтут переехать в более благоприятные для жизни и развития места.

Государственные органы будут стремиться к дальнейшему усилению контроля над сферой криптовалют, считает сооснователь компании maXmining Максим Власов.

«Но здесь будет применяться золотое правило: не можешь победить – возглавь.

Россия находится между двух огней – Китай запретил, США расширяет мощности. Скорее всего, Россия не будет запрещать майнинг.

Обладая такими огромными природными ресурсами и практически безграничным электричеством, Россия может развивать это направление с минимальными затратами», – объяснил эксперт.

По словам Хомского, из-за запрета майнинга в Китае многие майнеры были вынуждены перебираться в другие страны, в том числе США, Россию и Казахстан. Правительства этих стран будут пытаться сотрудничать с майнерами, так как это позволит им получить больше денег в бюджет.

«Они пока еще не до конца понимают как именно им следует регулировать эту новую сферу. В России уже делались попытки определить юридический статус криптовалют, но статус майнинга по-прежнему неоднозначен. В комитете Госдумы по финансовому рынку предложили добавить майнинг в реестр видов предпринимательской деятельности и эта идея пришлась по душе Минфину, Минэкономразвитию и Минэнерго. По всей видимости в следующем году стоит ожидать развития этой инициативы», – считает Хомский.

Новые монеты

По мнению Власова, свои криптовалюты будут активно развивать такие компании, как Microsoft, Telegram, Apple и Meta.

«У них свои собственные экосистемы, на основании которых они смело могут выстроить и финансовую систему. Обмен товарами и услугами здесь будет иметь главенствующее значение, потому что людям важно находясь в разных точках мира взаимодействовать и друг другу переводить какие-либо денежные средства Естественно, криптовалюты в этом случае выступают самым простым, быстрым и оптимальным и дешевым способом это осуществить», – объяснил свою точку зрения эксперт.

В ближайшие 3-5 лет многие корпорации будут осваивать криптовалюту не только с точки зрения платежного инструмента, но и встраивать собственные проекты в блокчейн-инфраструктуру, подтвердил Кузнецов.

«Ближайший пример, игровая корпорация Ubisoft, которая планирует встраивание NFT в игровые вселенные для развития внутриигрового рынка диджитал-активов. То же самое произойдет и с развитием метавселенных, скорее всего мы услышим что-то подобное и у Цукерберга. Будет ли это развитие экосистемы Demi, называвшийся ранее Libra, либо это будет что-то новое, остается только наблюдать», – считает эксперт.

Казанцев, в свою очередь, сомневается в запуске токенов от Цукерберга и других компаний. «В США Libra запустить не дадут, как и в остальных странах, избравших путь жесткого регулирования или даже запрета крипты.

Meta слишком серьезный игрок, чтобы разрешить ему иметь еще и свою криптовалюту.

Большинство крупных государств вполне обоснованно видят в этом проекте угрозу собственной финансовой системе», – объяснил эксперт.

По его словам, также не стоит в обозримом будущем ожидать собственных монет от других техно-гигантов.

«Если мелким и средним игрокам еще может и дадут побаловаться с собственными токенами, то крупным игрокам разрешать такое опасно»,— заключил Казанцев.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+