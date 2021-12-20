Новый режим и удаление любой переписки. Какие функции появятся в WhatsApp

Создатели WhatsApp активно развивают мессенджер, осознавая недостаток некоторых возможностей по сравнению с Telegram и Viber, двумя главными конкурентами. Функции, которые планируют ввести в приложении уже в этом году, — в материале «Газеты.Ru».

Режим TikTok

Согласно информации портала WABetaInfo, специализирующегося на новостях об улучшениях приложения, разработчики обсуждают появление в WhatsApp нового режима – аналога TikTok или Reels (короткие ролики с бесконечным пролистыванием в Instagram).

По неофициальной информации, для подобного контента будет выделено отдельное место в интерфейсе приложения.

Считается, что пользователи смогут смотреть именно Reels прямо из приложения, а не специально созданный для WhatsApp контент. Таким образом подобные ролики будут доступны без перехода в Instagram.

По мнению специалистов, владелец мессенджера, компания Meta (бывшая Facebook), вводит подобные функции с целью выполнить план по объединению всех своих крупных приложений.

Полноценный выход из WhatsApp

В настоящее время в мессенджере WhatsApp можно разлогиниться только путем удаления аккаунта или приложения. Но разработчики уже работают над более удобной настройкой этой функции.

Обновленный выход из WhatsApp заменит кнопку «Удалить учетную запись» и будет поддерживать режим работы на нескольких устройствах. Например, выйти на одном устройстве и продолжать работать на другом.

Опция позволит пользователям выходить из учетных записей WhatsApp со своих устройств, как в Facebook и других приложениях соцсетей.

Пока что функция находится на бета-тестировании. Однако поклонники мессенджера неоднократно критиковали платформу за крайне сложный режим настройки одного и того же аккаунта на разных устройствах, поэтому введение функции ожидается в скором времени.

Неограниченное удаление любой переписки

Многие пользователи WhatsApp сталкивались с тем, что отправляли сообщение и хотели бы его удалить через какое-то время. У пользователей мессенджера есть только совсем немного времени, чтобы удалить сообщение в чате у всех, а не только у себя в переписке.

В настоящее время в WhatsApp действует строгое ограничение – через 68 минут и 16 секунд после отправки сообщение навсегда остается в чате.

Автор сможет удалить его только у себя на устройстве, другой участник чата продолжит его видеть.

Однако совсем скоро это ограничение планируют снять. По неофициальной информации, неограниченное по времени отправки удаление уже протестировали в бета-режиме и в ближайшее время планируют ввести в официальных обновлениях WhatsApp.

Скрытие данных от отдельных пользователей

В настоящее время пользователи могут скрыть время последнего посещения WhatsApp, но сразу для всех, а не только для конкретных контактов или групп пользователей. Однако разработчики уже ведут работу и над этой настройкой. Ожидается, что при выборе пункта «Отображать последнее время визита» появится опция «Все мои контакты, кроме».

Выбрав опцию, пользователь сможет включить в личный бан тех, кому не хотел бы показывать свое присутствие в мессенджере.

Считается, что разработку проводят в связи с планами компании повышать количество настроек конфиденциальности внутри мессенджера и продвигать его как более безопасное приложение для переписки.

Телеграмизация, или «Сообщества»

Для групп внутри приложения планируется отдельная новая функция под названием «Сообщество». Она является вариацией собственных социальных сетей внутри мессенджера WhatsApp.

Функция будет близка по значению к тому, как работают группы в соцсети Facebook. Внутри одного сообщества смогут находиться несколько групп, а также будет возможно создать отдельный канал для сообщений администраторов.

При этом посты сообщества могут содержать и цепочки ответов, как у Telegram. Мессенджер Павла Дурова позволяет отправлять серии ответов на определенные сообщения в собственном канале.

Прочитать позже

В WhatsApp появится функция «Прочитать позже» и, по неофициальным данным, будет улучшенной версией уже существующей возможности архивных чатов в мессенджере.

Согласно информации от тестеров, когда чат переносится в раздел «Прочитать позже», то WhatsApp не будет отправлять уведомления о новых сообщениях для этого чата.

Кроме того, функция будет включать «Режим отпуска», который будет сохранять сообщения в чатах продолжительное время, чтобы затем пользователь мог легко их восстановить и прочитать.

В «Прочитать позже» также будет кнопка редактирования, позволяющая настраивать параметры хранения сообщений. Например, пользователи смогут выбрать сразу несколько чатов, чтобы быстро разархивировать все из них.

Один аккаунт на нескольких устройствах

Возможность использовать WhatsApp на нескольких устройствах без необходимости постоянного соединения со смартфоном крайне востребована у пользователей. Эта функция уже появилась в формате бета-тестирования. Она доступна в версиях мессенджера для iOS, Android и компьютеров. По данным специалистов, возможность достаточно стабильно работает на гаджетах.

Тем не менее в нее все еще есть недоработки. Чаты по-прежнему крайне долго загружаются на компьютерах.

При попытке открыть давние диалоги становится понятно, что не все старые переписки корректно синхронизируются. Также пока функцию можно использовать максимум на четырех устройствах. Однако в официальной, публичной версии все эти недочеты наверняка будут исправлены.