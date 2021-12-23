Насилие, порно и суицид в Кремниевой долине. Как IT-гиганты пережили 2021 год

В 2021 году Билл Гейтс лишился своей безупречной репутации, Цукерберг сломал половину интернета, а Маск поссорился с президентом США. «Газета.Ru» вспомнила самые громкие скандалы из Кремниевой долины, произошедшие за этот год.

Не тот, кем казался

В 2021 году стало известно о разводе Билла и Мелинды Гейтс, которые решили расстаться после 27 лет брака. После новостей об этом в СМИ начали появляться материалы, в которых раскрывались не самые приятные факты из биографии миллиардера.

Так, сооснователь Microsoft дружил с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Кроме того, стало известно, что Гейст ни раз изменял своей жене и приставал к сотрудницам Microsoft. Бывшие коллеги также рассказали о том, что он всегда кричал на подчиненных, быстро пьянел и создавал токсичную атмосферу в коллективе. Сам Гейтс никак не комментировал эти материалы, и выступал в прессе лишь как один из экспертов по продолжающейся пандемии коронавируса.

Детское порно и Apple

Летом Apple сообщила о том, что собирается вводить систему сканирования снимков пользователей на предмет детской порнографии. Заявление мгновенно стало поводом для критики американской компании.

Многие были уверены в том, что под предлогом борьбы с запрещенным контентом компания из Купертино будет следить за пользователями.

Apple отрицала все обвинения, заверив пользователей, что они находятся в полной безопасности.

Позже во время интервью порталу 9to5Mac руководитель Apple по борьбе с мошенничеством Эрик Фридман заявил, что Apple является «самой большой платформой для распространения детского порно».

Эти слова были восприняты неоднозначно, так как не было понятно, откуда у Apple подобная информация, если она не сканирует данные пользователей. Это спровоцировало новую волну критики в адрес техногиганта, и осенью Apple отложила введение новой функции на неопределенный срок.

Упал весь интернет – виновата Meta

В октябре 2021 года Meta (бывшая Facebook) и все ее сервисы «упали» и были недоступны около семи часов. Вслед за техногигантом перестали работать и многие другие сервисы, в том числе «Вконтакте», YouTube и TikTok.

Этот сбой считается самым крупным в истории интернета.

Сама компания заявила, что его причиной стало неправильное изменение конфигурации систем. Однако пользователей не устроил такой ответ и они придумали свои теории.

Многие связывают сбой со скандалом, который произошел незадолго до него.

Бывший менеджер по продуктам Meta Фрэнсис Хауген слила множество внутренних документов компании изданию The Wall Street Journal.

Вся слитая Хауген документация использовалась в материалах газеты, которые были направлены на подрыв репутации Meta.

Она также обвинила компанию в пренебрежении интересами общества, пособничестве распространению дезинформации ради увеличения собственной прибыли, а также причастности к штурму Капитолия США.

Некоторые пользователи были уверены, что компания спровоцировала сбой, чтобы замести следы своих правонарушений и отвлечь общественность.

Суицид из-за харассмента

Летом власти Калифорнии подали в суд на игровую студию Activision Blizzard, заявив о харассменте внутри компании. В иске описывались случаи систематической дискриминации женщин, сексуальных домогательствах и издевках.

Также сообщалось об одном случае суицида, связанном с травлей.

Сексуальный скандал особенно сильно задел главу компании Бобби Котика. Газета The Wall Street Journal опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Котик знал о большинстве проблем, которые происходили во всех подразделениях и студиях компании, но не сообщал об этом совету директоров. В частности, он скрыл данные о жалобах почти 30 сотрудниц.

Также выяснилось, что в 2006 году Котик в гневе прислал ассистентке голосовое сообщение с угрозами убийством, но, как отметили в компании, он тогда же сразу извинился за «гиперболизированное неподобающее письмо».

После этого сотрудники компании по разработке и изданию видеоигр Activision Blizzard приняли решение о забастовке, потребовав уволить главу компании. В итоге на фоне масштабного скандала Котик покинул свой пост.

Маски против Байдена

Осенью семья Илона Маска ополчилась на президента США Джо Байдена и его администрацию из-за того, что они не признают заслуг компании Tesla.

Все началось с речи Байдена, которую он произнес на открытии завода General Motors (GM) – он похвалил главу GM Мэри Барру за то, что в ее руках «находится будущее Америки». Это возмутило маму Илона Маска.

«Речь Байдена была написана 20 лет назад, как раз перед тем, как GM убила электромобили. Его спичрайтер по ошибке загрузил не тот файл», — написала Мэй, намекнув на неудачу GM в этой области.

Илон Маск также не остался в стороне и прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Может быть, они персонажи из компьютерной игры, и Tesla просто нет в их вариантах диалога? Давайте попробуем заставить их сказать слово «Tesla», — написал глава компании.

Летом этого года на саммите, который был посвящен электро-автомобильной промышленности США, присутствовали крупнейшие производители электрокаров. Однако компанию Маска не пригласили, что явно свидетельствует о наличии недопонимания между нынешним американским лидером и главной Tesla.

WhatsApp и слежка за пользователями

В начале 2021 года стало известно об изменении правил конфиденциальности WhatsApp. Согласно нововведениям, мессенджер должен передавать личные данные пользователей в материнскую компанию Meta для анализа их привычек и предпочтений.

При этом администрация мессенджера заявила, что те люди, которые не согласятся с новой политикой WhatsApp, лишатся возможности использовать сервис в полном объеме — его функционал будет серьезно ограничен.

Это привело к массовому бойкоту приложения – многие пользователи покинули мессенджер и стали использовать более конфиденциальные альтернативы – Telegram и Signal.

С тех пор не утихают споры о нарушении пользовательской приватности. Также Марка Цукерберга обвиняли в том, что он хочет знать про всех пользователей WhatsApp как можно больше информации для заработка с таргетированной рекламы.