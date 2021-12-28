«Маэстро, врубайте циркулярную пилу!». Как выходцы из игрожура изменили Россию

В конце 1990-х и начале 2000-х появился российский игрожур — его представители были молоды, только начинали взрослую жизнь, но уже смогли добиться возможности писать тексты о любимом увлечении. Спустя годы они выросли, стали медийными личностями и далеко не у всех карьеры связаны с игровой индустрией. Как изменилась жизнь шести известных авторов культовых изданий про игры — в материале «Газеты.Ru».

Егор Просвирнин

Публицист, создатель сайта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин писал для множества игровых изданий, в том числе для «Игромании», PC Gamer, «PC Игр», «Страны Игр» и IXBT. Также он регулярно делал публикации на «Канобу» и писал на форумах игровых изданий, таких как Game.EXE.

Просвирнин обучался на филологическом факультете РГГУ, но так и не получил высшего образования. Популярность ему принесли не столько игровая журналистка, сколько публицистика на площадке «Живого Журнала» под ником nomina-obscura.

Многие читатели игрожура отмечали, что его материалы запоминались им своим выделяющимся стилем — резким и едким. Это два слова, которыми чаще всего характеризовали его рецензии.

Культовый статус Просвирнин получил после создания в 2012 году сайта «Спутник и Погром». В соцсетях проект популяризовался через цепляющие плакаты, которые порой напоминали постеры из фильмов. Например, в 2013 году через них сообщались последние данные о выборах мэра Москвы.

В 2014 году Просвирнин активно приветствовал военный конфликт на Украине, события которого вошли в историю как «русская весна». На «Спутнике и погроме» был объявлен сбор средств, на которые был куплен бронетранспортер.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт в список запрещенных ресурсов. Свою медиадеятельность Просвирнин продолжил на YouTube. Там он создал сеть каналов с доменным названием Czar, где проводил стримы на общественно-политические темы. Периодически там также публиковались ролики про игры в рубрике «Царьгеймер».

«У них у всех был один существенный недостаток — редакторы, заместители главных редакторов, рекламные отделы (надо будет и эту тему раскрыть — отношения бумажной прессы с PR-отделами игровых издателей больше всего похожи на инцест) и прочая публика, которая выпускала из моих текстов кровь, обезжиривала их и сливала из них яд. Господи, наши читатели этого не поймут! Ты их напугаешь! У нас снимут всю рекламу! Не смей бить меня по лицу! Милиция!» — писал в июле 2010 года Просвирнин об отношениях в игровой прессе.

Под все тем же ником Nomina_Obscura он также сообщал об открытии своего блога на «Канобу», который вскоре станет еще одним местом для активного обсуждения игр и не только, незадолго до «Спутника и погрома». «Здесь же меня никто не ограничивает, это мой блог, мое пространство, я здесь могу говорить все, что накипело в моей душе за годы работы в игровой прессе. Так что запасайтесь валокордином, корвалолом, пустырником и водочной настойкой, наш мясокомбинат «Игровой» начинает свою работу. Маэстро, врубайте циркулярную пилу!» — заканчивал свой пост Просвирнин.

Днем 27 декабря Просвирнин выпал из окна квартиры на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара, скончавшись от полученных травм. Ему было 35 лет. Похороны журналиста пройдут 4 января на Троекуровском кладбище.

Егор Холмогоров

В 2005 году издательство Solitary Publishing запустило журнал XS Magazine. В журнале рассказывали об играх для всех популярных платформ. Место главного редактора занял Александр Щербаков, бывший редактор «Страны Игр». XS Magazine дожил до конца 2006 года, после чего был закрыт из-за убытков.

В XS Magazine писал Егор Холмогоров, публицист, обозреватель телеканала «Царьград» и ведущий авторской телепрограммы »Егор Станиславович» на телеканале RT.

С 2001 года он ведет блог в «Живом Журнале» под ником holmogor. В октябре 2005 года Холмогоров баллотировался в Мосгордуму от партии «Свободная Россия», но организация не прошла 10%-й барьер. В ноябре 2005 года он принимал активное участие в проведении «Русского марша», был среди выступающих на митинге.

В феврале 2012 года Холмогоров участвовал во встрече российских политологов с Владимиром Путиным, тогда премьер-министром России. На встрече вступил в дискуссию о понимании русского национализма. В начале 2010-х работал соведущим передачи на НТВ «Реакция Вассермана» вместе с публицистом Анатолием Вассерманом, а до осени 2016 года также писал колонки в газету «Известия» и был обозревателем радиостанции «Русская служба новостей».

В настоящее время Холмогоров отошел от тематики компьютерных игр. В своем Telegram-канале он периодически пишет о кино и музыке, но игры совсем не упоминает. В недавнем комментарии изданию «Бизнес Online» публицист отмечал, что игры вызывают зависимость — как у детей, так и у взрослых.

По его словам, игры «выедают тот ресурс», который детям в этом возрасте нужен для расширения своих знаний.

«Есть ощущение, что игромания — это такое мощное явление нашего времени. Оно занимает определенную нишу в обществе, что, между прочим, напрямую связано с другими пороками. Сейчас, кстати, молодое поколение гораздо меньше употребляет алкоголь. То есть одна форма зависимости вытесняет другую», — констатировал Холмогоров.

Дмитрий Пучков

Дмитрий Пучков под псевдонимом «старший опер Goblin» регулярно публиковался с 1998 года в «Навигаторе игрового мира» и «Стране игр». Для «Навигатора» он написал серию руководств по играм серии Quake, а также публиковал в журнале ранние главы своего романа «Санитары Подземелий».

Но еще до этого, в 1997 году, стал известен как автор заметок о компьютерных играх на сайте www.quake.spb.ru. Объемные руководства по Quake позже были собраны и в 1999 году изданы отдельной книгой.

В ноябре того же года был создан и начал работать сайт oper.ru, также известный как «Tynu40k Goblina» (Тупичок Гоблина).

Пучков станет культовым голосом эпохи, благодаря озвучке множеству фильмов и сериалов — как официально, так и неофициально.

Однако Гоблин также занимался локализацией и компьютерных игр, среди которых Serious Sam: Второе пришествие и Duke Nukem: Manhattan Project. Он переводил тексты, лично руководил актерами при озвучивании и некоторые роли исполнял самостоятельно. В конце 2006 года вышла компьютерная игра «Санитары подземелий», основанная на сюжете одноименной книги.

Пучков продолжает вести на YouTube канал, на котором выпускает ролики об истории, последних новостях, а также обсуждает новые фильмы и игры. В недавнем интервью для «Навигатора» он отмечал, что Quake все еще его любимая игра.

«Мы рубились сутками, и это было незабываемо. Преодоление трудностей было в начале. Народ играл на очень слабых машинах, мониторы походили на спичечный коробок, но играли демонически ловко. Оттуда все и выросло. А Quake — отличная игра», — говорил Гоблин.

Дмитрий (Давид) Хомак

В «Навигатор игрового мира» писал и Дмитрий Хомак, будущий владелец и один из основателей юмористической интернет-энциклопедии «Луркоморье». Он пришел в редакцию практически с улицы осенью 1998 года.

«Это был такой подвал между Филями и Полежаевской, который арендовали у общества слепых. С потолка сочилась канализация, которую иногда прорывало. В кабинете главреда стояла раскладушка, потому что жить главреду было негде», — описывал Хомак первый приезд в редакцию.

Он писал материалы под никами Великий Полосатый Вождь и GoodHobbit. Эти псевдонимы так и печатались в выпусках на месте авторских имени и фамилии. Помимо «Навигатора», он успел поработать в «Игромании» и Game.EXE.

«Сейчас очень стыдно вспоминать, но первый текст я стилизовал под Гоблина. Ну слушайте, мне было 17 лет, а это был один из двух узнаваемых авторов всего игрожура», — писал Хомак.

В дальнейшем он встречался с Гоблином и Просвирниным, которые тоже в то время работали в игровых изданиях.

В 2014 году Хомак уехал из России в Израиль из-за угрозы уголовного преследования за статьи на «Луркморье». С тех пор он не возвращался в Россию, но продолжает активно писать на русском в Twitter. Недавно Хомак сделал каминг-аут как небинарная персона и принял участие в ЛГБТ-параде в Тель-Авиве.

«Вообще, в начале века выпускать журнал про видеоигры мог, кажется, любой. Я лично не пробовал, но примерно четверть моих тогдашних знакомых, кажется, да. Я же был уверен, что будущее за безбумажными технологиями», — вспоминал он, размышляя об игрожуре начала 2000-х.

Артем Габрелянов

Генеральный директор издательства комиксов Bubble в 2006-2009 годах работал в журнале PSM (PlayStation Magazine). Это был неофициальный журнал о видеоиграх, которые выходили на консолях Sony — сначала PS2 и PSP, а затем и PS3.

Bubble Comics он основал в 2011 году, как подразделение медиакомпании News Media. В этом же году выпускал журнал сатирических комиксов Bubble, но издание не завоевало популярности. В отличие от супергеройских историй.

«Любой опыт в профессии журналиста полезен. Я работал и в глянцевых журналах, и в игровых, и в новостных. Меня научили, что точно важно писать грамотно, четко излагать мысли и никогда не пропускать дедлайны. Это очень сильно дисциплинирует», — рассказал «Газете.Ru» Габрелянов.

По его словам, работа в игрожуре помогла и в дальнейшей карьере — в работе над сценариями комиксов и фильмов. «Все люди ценят пунктуальность. И когда это касается материалов, то соблюдение временных рамок — большой плюс», — добавил глава Bubble.

Габрелянов выразил мнение, что в настоящее время любой блогер с более-менее большой аудиторией даже больше влияния оказывает, чем любой игровой журналист с любого игрового сайта.

«На мой субъективный взгляд, сейчас в медиа-пространстве представители игровой журналистки ничего особенного не представляют», — сообщил он.

Однако бизнесмен уточнил, что есть и исключения. «Например, Антон Логвинов (продюсер FXA Studio, в прошлом руководитель видеонаправления «Игромании». — прим. ред.), про которого даже сложно сказать сейчас — журналист он или блогер. Он умудряется совмещать», — пояснил Габрелянов.

По его мнению, у журналистов забрали ту силу, которая их делала культовыми в прошлом.

«Помню те времена, когда мы знали наизусть и цитаты любимых игрожуров, и все их тексты читали с упоением. И в Game.EXE, и в «Стране игр». А сейчас балом правят блогеры и стримеры. Мне кажется, если сам можешь адекватно излагать мысли, то проще вести собственный блог или стримы про игры», — заключил Габрелянов.

Андрей Подшибякин

Впервые тексты Подшибякина можно было прочитать в Game.EXE, культовом российском игровом издании, которое было критически настроено к любым другим печатным проектам об играх.

Подшибякин — автор в журналах «Афиша» и MAXIM, в которых публиковались его рецензии на игры. Он также успел поруководить редакциями во множестве изданий, таких как PC Gamer, Total Film и Maxim.

В прошлом был и главредом «Живого журнала». Работал креативным продюсером интернет-проектов телекомпании «Амедиа» и руководил компанией Social Insight.

В 2019 году выпустил книгу «Время игр! Отечественная игровая индустрия в лицах и мечтах» об игровой разработке в странах СНГ. В 2021 году вышел роман «Игрожур» о становлении игровой журналистики в России.

Первые главы изначально публиковались в «ЖЖ» и в российском PC Gamer. Пандемия и локдауны помогли Подшибякину добить таки шуточное произведение.

В книге рассказывается о Юре Черепанове по прозвищу «Гной», который переезжает в Москву и устраивается работать в любимый журнал «Мания страны навигаторов», собирательный образ печатного игрожура того времени.

С 2015 года он живет в Калифорнии, где работает в игровом сервисе Xsolla. Периодически выпускает авторские тексты о кино и сериалах в журнале Esquire. Подшибякин — противоречивый автор, чье особое мнение об играх и игровой журналистике часто приводит к хейту в комментариях под постами.

«Это была во многих смыслах золотая жила и скоростной социальный лифт. Но люди, которые издавали эти бесчисленные журналы и которые в них писали, делать этого совершенно не умели. И у них не было, естественно, — хотя я подозреваю, что и сейчас нет, — никакого представления о журналистской этике, о профессионализме. Но, вопреки всему, эти журналы жили», — говорил Подшибякин в интервью об игрожуре России начала нулевых годов.