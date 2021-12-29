Как идет борьба с кибербуллингом на госуровне

Сегодня цифровизация проникла практически во все отрасли экономики. Драйвером перехода в онлайн выступает не только развитие технологической базы, но и пандемия. Однако в этом процессе кроются как «удобства», так и риски - мошенничество, фейки, распространение деструктивного контента. Еще более пугающе выглядит то, какой толчок дала пандемия онлайн-агрессии. Масштаб кибербуллинга в России растет стремительными темпами, эксперты бьют тревогу, но государство уже взялось за решение проблемы. Что сделано и чего ждать в ближайшем будущем?

Согласно июльскому опросу ВЦИОМ, россияне сталкиваются и с грубыми комментариями, и с троллингом, становятся жертвами клеветы, слухов и публикации приватной информации. А по мнению 42% российских интернет-пользователей, за последние пять лет в отечественном сегменте интернета стало больше оскорбительных постов и комментариев.

Особенно уязвимы для интернет-травли становятся несовершеннолетние пользователи социальных сетей. Статистика показывает, что масштаб буллинга детей на этих площадках увеличивается с пугающей скоростью. Так, в третьем квартале 2021 года резонансных случаев интернет-травли несовершеннолетних было на 43% больше, чем за весь 2020 год.



В России проблема уже обсуждается на высшем уровне. Так, в декабре этого года на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил: «Буллинг — это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями <…> В западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния этих международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание подрастающего поколения, на оказание негативного влияния на психику для подростков и для детей». Кроме того, глава государства обозначил необходимость ввести практику обсуждения вопросов, касающихся буллинга.



На сегодняшний день специального закона против кибербуллинга в России пока не существует.

Тем не менее, это не значит, что люди беззащитны перед онлайн-троллями.

Пользователи, столкнувшиеся с травлей в сети, не останутся без поддержки: им нужно заскринить оскорбление, нотариально это заверить и обратиться в правоохранительные органы, где их заявление рассмотрят на предмет попадания под ряд статей УК РФ. Уголовный кодекс предусматривает наказание за оскорбление религиозных чувств верующих (статья 148 УК РФ), за доведение до самоубийства (статья 110 УК РФ), угрозы (статья 119 УК РФ), за клевету (128.1 УК РФ), шантаж и вымогательство (163 УК РФ). В административном кодексе тоже есть ответственность за оскорбление (5.61 КоАП).

Однако очевидно, что законодательство должно развиваться в этой плоскости. Необходимы специальные нормы, которые относились бы именно к виртуальному пространству, накапливание правоприменительной практики по решению подобных дел, а также распространение необходимости саморегулирования соцсетей с удаления деструктивного контента на отслеживание и санкции в отношении киберагрессоров.



Государство стремится привлечь к ответственности не только самих зачинщиков травли, но и социальные сети, которые, зачастую, уделяют недостаточно внимания модерации или вовсе игнорируют происходящее на своих платформах. Распространяющиеся здесь материалы способны подталкивать к агрессии, провоцируя пользователей на травлю других юзеров, но теперь подобного должно стать меньше.

С 1 февраля в России действует закон «о самоконтроле соцсетей».

Он обязывает онлайн-площадки самостоятельно выявлять и удалять сообщения, содержащие противоправный контент в том числе: экстремизм, призывы к насилию и терроризму, порнографию, информацию о изготовлении и использовании наркотиков, совершении самоубийства и прочее.

У соцсетей есть сутки с момента публикации запрещенного контента, чтобы удалить его. В спорных ситуациях они могут обратиться за консультацией в Роскомнадзор. По этому закону уже вынесены первые наказания.

Проверить, кто кого, корпорация или регулятор, решил Twitter. И зря.

10 марта Роскомнадзор сообщил о замедлении скорости доступа к Twitter на территории России. Трафик был ограничен на всех мобильных платформах, а также на 50% компьютеров, ноутбуков и других стационарных устройств.

Причина такого решения - регулярное неудаление соцсетью противоправного контента. Почти сразу после замедления соцсеть пошла на мировую, не рискнув и дальше игнорировать закон и нарываться на полную блокировку. На данный момент на платформе удалено более 90% запрещенной информации.

Остальным представителям бигтеха, не желающим защищать россиян от деструктива на своих площадках, достались другие санкции.

В этом году впервые были применены оборотные штрафы, которые достались двум крупнейшим, но, увы, не самым законопослушным ИТ-гигантам. Так, оборотный штраф Google за систематическое неудаление запрещенной в России информации составил 7,2 млрд рублей, а Meta (ранее называлась Facebook) – 1 990 984 950 рублей.



Не только государство, но и частный сектор обеспокоен проблемой кибербуллинга среди несовершеннолетних.

1 сентября 2021 года 9 крупнейшими компаниями России, работающими в сфере ИТ и коммуникаций: «ВымпелКом», «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс» был создан Альянс по защите детей в цифровой среде. Церемония подписания прошла в присутствии президента России Владимира Путина.

Работа Альянса нацелена на создание безопасного для детей интернет-пространства, способного в полной мере раскрыть творческий потенциал нового поколения. Компании взяли на себя добровольные обязательства, призванные повышать цифровую грамотность детей, родителей и педагогов, формировать и продвигать позитивный и образовательный контент, разрабатывать новые подходы для защиты детей в интернете, создавать необходимые информационно-технологические решения для защиты личных данных, проактивно выявлять и удалять контент, который может причинить вред здоровью и развитию детей. Важное направление работы Альянса — постоянный диалог с государством и международными организациями для объединения усилий по защите детей в цифровом мире.

А 29 ноября основатели Альянса присоединились к хартии «Цифровая этика детства». В числе её принципов - соблюдение интересов и прав ребенка как личности, обеспечение безопасности детей в цифровой среде, сохранение конфиденциальности детей, воспитание ответственности и морально-нравственного поведения детей в онлайне.



На этом работа государства по борьбе с кибербуллингом в стране не заканчивается.

Сегодня ведется активная разработка законопроекта против треш-стримов. В погоне за хайпом и деньгами авторы подобного «контента» теряют всяческое понимание границ дозволенного. Ради лайков они создают и выкладывают в общий доступ ролики, с деструктивным контентом, издевательствами, которые в некоторых отдельных случаях уже привели к трагическим последствиям. Законодатели предлагают ужесточить ответственность для треш-стримеров вплоть до уголовной. И самое главное добиться возможности блокировки таких прямых трансляций быстро и до суда, без решения прокуратуры.



Проблема оперативной реакции и ответа на жалобы пользователей на деструктивный и оскорбительный контент в социальных сетях - еще одна задача, которую необходимо решать в срочном порядке.

Особенно это актуально для иностранных соцсетей, которые не держат в России штат модераторов, которые могли бы оперативно помогать гражданам и ограничивать агрессоров.

Во избежание «игнорирования» россиян 1 июля этого года был принят закон «о приземлении», вступающий в силу с 1 февраля 2022 года.

Согласно ему международные ИТ-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны будут открывать представительства в России. Благодаря нововведениям, россияне смогут обратиться в реальные офисы техногигантов, которые должны будут в полном объеме представлять интересы головных компаний и станут основным каналом взаимодействия с российским регулятором. То есть все спорные моменты - от блокировки незаконного контента и ошибочной модерации пользователей до мошеннических действий на платформе - станет возможным решить оперативно, а не отправлять запросы в поддержку, например, того же Facebook, и годами ждать ответа.



Помимо превентивных мер, особую роль государство видит в предотвращении кризисных ситуаций у подростков, ставших жертвами травли.

В 2022 году Министерство просвещения РФ намерено создать деперсонифицированную цифровую психологическую службу для школьников, куда они смогут обращаться со своими проблемами и поддержкой в случае кризисной ситуации, что позволит оперативно реагировать и предупреждать случаи проявления крайней агрессии.