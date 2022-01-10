Страх, цена и оптимизация: почему Apple не готова к складным iPhone

Инсайдер DylanDKT рассказал, что Apple разрабатывает и тестирует два типа складных iPhone по типу раскладушки и «книжки». При этом выхода подобного устройства от Apple в ближайшие несколько лет ожидать не стоит. «Газета.Ru» выяснила, почему купертиновцы не торопятся экспериментировать с новым форм-фактором.

Неуверенный Кук

По словам инсайдера, Apple тестирует несколько прототипов iPhone со складными дисплеями. В одном случае это раскладушка, как Samsung Galaxy Z Flip, а в другом — «книжка», аналог Galaxy Z Fold. Как считает источник, выход гаджетов состоится еще нескоро, так как глава компании Тим Кук «не уверен, что спрос на складные гаджеты является устойчивой тенденцией».

До этого компания Samsung объявила, что их международные поставки смартфонов серии Z в прошлом году выросли на 400%. Крупные китайские бренды уже представили свои складные гаджеты, а многочисленные слухи указывают на то, что Google разрабатывает Pixel Fold, и другие компании вскоре также последуют этой тенденции.

Начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова в беседе с «Газетой.Ru» со ссылкой на данные от ритейла заявила о том, что в 2021 году в России наблюдался рост спроса на складные смартфоны.

«В то же время такие модели из-за своей высокой цены остаются продуктом премиум-сегмента, а согласно результатам испытаний Роскачества, владельцам «раскладушек» придется еще и быть особенно аккуратными при эксплуатации, так как такие модели телефонов получили средние баллы в испытаниях на прочность», — рассказала Боровкова.

Эксперт считает, что несмотря на появление складных моделей у конкурентов, Apple может предпочесть «остаться верной себе» и работать над совершенствованием уже привычной для всех конструкции в формате моноблока. К тому же усложнение конструкции привело бы к еще большему удорожанию устройства, а «айфоны» и так нельзя назвать бюджетными.

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев считает, что в случае появления такого устройства от Apple на рынке оно «определенно будет востребовано у гаджетоманов». Он также отметил, что «в целом на рынке доля продаж устройств с гибкими дисплеями невелика».

«Появление складного смартфона от компании из Калифорнии, вероятно, даст толчок развитию индустрии и обеспечит приток новых покупателей, так как Apple регулярно выступает трендсеттером на рынке электроники и технологий», — считает Зайцев.

Компания Apple в последние годы старательно копирует все, что делает Samsung, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Поэтому мы увидим со стороны Apple некое повторение того, что уже было от Samsung. Учитывая, что поставщиком экранов является Samsung, ждать чего-то другого нельзя», — отметил аналитик.

Самый дорогой iPhone

Одной из основных причин, по которой складной iPhone может провалиться на рынке, является его возможная цена. Учитывая, что актуальный iPhone 13 в форм-факторе моноблока стоит от 80 тыс. руб., гаджет с гибким дисплеем будет стоить в несколько раз дороже. Несмотря на большое количество фанатов Apple, немногие из них готовы платить еще больше за покупку гаджета в новом форм-факторе.

Сейчас Apple наблюдает и учится на ошибках конкурентов, проводя тестирование нескольких прототипов. Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо, ссылаясь на источники, рассказал, что Apple планирует отгрузить от 15 до 20 млн складных iPhone в 2023 году. Компания, скорее всего, будет работать с Samsung в качестве эксклюзивного поставщика складных OLED-дисплеев для новой модели iPhone, дизайн и технические характеристики которой до сих пор остаются неизвестными.

«Если поклонники Apple могут спокойно отнестись к увеличению цены, то потенциальных покупателей, которые выбирают между многообразием моделей телефонов разных брендов, высокая стоимость смартфона явно бы отпугнула. Это с учетом того, что дополнительно потребуется приобретать, как минимум, адаптер питания и наушники», — отметила Боровкова.

Зайцев считает, что складные смартфоны не могут похвастаться универсальностью — к ним нужно привыкать, а средняя цена из-за сложности производства достаточно высока. Муртазин согласен, что такое устройство не будет дешевым, так как стоимость компонентов «запредельно высока».

«Конкуренты Samsung на сегодняшний день не могут выпустить массовое устройство за вменяемые деньги. Причина в том, что экраны стоят очень дорого. Для Apple действительно важно присутствовать в этом сегменте, потому что Samsung сейчас единолично занимает его со средней ценой выше $1 тыс. с небольшим. Это тот сегмент, который всегда для Apple был ключевым, а сейчас его не первый год отъедает Samsung», — считает Муртазин.

Аналитик отметил, что для Apple важно представить свою альтернативу, которая будет выглядеть иначе, чем то, что предлагает Samsung. Он добавил, что гибкий iPhone вряд ли станет закатом карьеры Тима Кука: «Неизвестно, когда он уйдет на пенсию. Я думаю, три-четыре года он еще останется у руля».

Новая iOS

Запуск складного iPhone вынудит Apple переработать устоявшуюся концепцию iOS под устройство с внешним и внутренним большим дисплеями. В настоящее время iOS оптимизирована для использования с одним экраном, а все приложения в App Store разработаны под использование «стандартными» iPhone или iPad.

Apple призывает разработчиков приложений создавать отдельные приложения для iPhone, а также отдельные приложения для iPad, так как компания разделила iOS для iPhone и iPadOS для iPad.

Эта фрагментация является ключевым моментом — если бы они планировали запустить складное устройство, разработчики знали бы об этом и приступили бы в оптимизации своих приложений, а эта информация просочилась бы в сеть.

Боровкова также считает, что изменение форм-фактора может повлечь за собой необходимость для Apple искать новые решения для операционной системы. Например, если бы модель стала значительно больше и в разложенном виде имела близкую к квадрату форму с соотношением сторон 4:3, то потребовалась бы проработка интерфейса, разметки и компоновки рабочего стола, размера элементов управления.