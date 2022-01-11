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Технологии

Как настроить Android-смартфон, чтобы он не раздражал

4 способа сделать использование смартфона более приятным

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Depositphotos
Ночные уведомления, неприятный виброотклик и автояркость экрана, работающая «рывками», способны вызвать раздражение даже у самого терпеливого владельца Android-смартфона. Какие настройки следует изменить, чтобы сберечь нервы, — в материале «Газеты.Ru».

Уведомления

Постоянному покупателю товаров на AliExpress в сутки приходит около пяти рекламных push-уведомлений, которые могут отвлекать владельца смартфона от работы или даже раздражать — такие же проблемы испытывают любители казуальных игр.

Чтобы избежать потока ненужных сообщений, можно отключить эти уведомления, зажав иконку приложения и перейдя в меню «О приложении».

Если пользователь не хочет терять связь с внешним миром, но не готов отвлекаться на уведомления мессенджеров по ночам, можно воспользоваться режимом «Не беспокоить», заставив смартфон работать по расписанию, например, ограничив получение сигнала о новом сообщении с 23:00 до 7:00. При этом можно персонализировать этот режим так, чтобы владелец смартфона получал уведомления о всех входящих звонках или только от избранных контактов.

Реклама

Несколько лет назад китайская компания Xiaomi задала тренд — показ рекламы в системных приложениях (например, в «Проводнике»), который скопировали другие производители. Компания объясняла это тем, что ее доход с продаж устройств не превышает 5%, и попросила фанатов отнестись с пониманием.

Чтобы отключить рекламу в смартфонах Xiaomi, придется переходить в настройки каждого системного приложения и убирать галочку с пунктов «Показывать рекламу». Не совсем удобный способ, но разом отключить показ рекомендаций нельзя. Можно также запретить показ «Персональных рекомендаций» в тех же приложениях.

Во многих смартфонах других брендов запретить показ рекламы легче — достаточно убрать галочку с пункта «Получать рекомендации», который находится в «Настройках» — «Дополнительные настройки». Можно также воспользоваться поиском в «Настройках». Для этого нужно ввести ключевые слова «реклама» или «рекомендации».

Кроме того, можно отключить показ персонализированной рекламы от Google. Для этого необходимо пройти в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Реклама», после чего нажать «Сбросить рекламный идентификатор» и «Отключить персонализацию рекламы». Рекламы меньше не станет, но смартфон перестанет отслеживать предпочтения владельца. Эта настройка не распространяется на сторонние приложения по типу TikTok и т.д. — запрет касается исключительно некоторых сервисов Google.

Клавиатура

Большинство бюджетных смартфонов оснащаются обычными вибромоторами, работа которых может показаться неприятной. Особенно это заметно при наборе текста — каждый раз при соприкосновении с клавиатурой устройство «дребезжит».

Во-первых, рекомендуется установить стороннюю вместо штатной — Google-Клавиатуру. Большинство современных смартфонов оснащаются ей, но некоторые вендоры используют фирменные клавиатуры, опыт использования и некоторые функции которых могут уступать «гугловской». Во-вторых, в настройках этой клавиатуры можно отключить виброотклик при нажатии клавиш или выставить необходимую силу вибрации. Лучше выбрать значение от 3 до 7 мс — так даже самая «жесткая» вибрация будет более приятной при наборе текста.

К тому же рекомендуется отказаться от автоисправления текста — нередко искусственный интеллект заменяет слова на другие, что вызывает необходимость перенабирать сообщение. Стоит попробовать так называемый свайп — «Непрерывный ввод», при котором можно вводить текст, проводя пальцем по необходимым клавишам клавиатуры. Если привыкнуть к такому набору текста, сенсорный ввод на смартфоне происходит быстрее, чем на физической клавиатуре компьютера.

Экран

Автояркость дисплея — полезная функция, сохраняющая OLED-матрицы от выгорания, а аккумулятор — от быстрой разрядки. Но в большинстве современных смартфонов автояркость либо работает с запозданием, либо убавляется и прибавляется резкими рывками. В настройках есть галочка, позволяющая отключить адаптацию.

А для того, чтобы визуально казалось, что гаджет работает в ускоренном темпе, можно ускорить отрисовку анимации при открытии и сворачивании приложений, а также при переходе в разные разделы интерфейса системы.

Для этого необходимо включить особый пункт — «Параметры разработчика», который изначально недоступен пользователям. Для его активации необходимо в «Настройках» зайти в раздел «О телефоне» и провести несколько быстрых нажатий по пункту «Номер сборки», пока не появится уведомление «Вы разработчик».

После этого в зависимости от модели смартфона в настройках появится пункт «Для разработчиков» или «Параметры разработчика», в котором нужно найти раздел «Отрисовка». Там рекомендуется назначить «Масштаб анимации окон», «Масштабирование анимации переходов» и «Длительность анимации» на значение «0.5х» (по умолчанию установлено «1х»). Это должно визуально ускорить анимации в смартфоне. При этом не стоит выставлять «Без анимации» — при таком значении приложения и разделы интерфейса будут открываться резкими рывками.

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