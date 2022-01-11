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Технологии

Преступные связи: на Meta подали в суд за радикализацию убийц

Facebook обвинили в раскрутке экстремистских групп ради наращивания прибыли

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters
Сестра офицера службы безопасности, убитого в американском Окленде в 2020 году, подала в суд на Facebook, утверждая, что компания способствовала радикализации двух мужчин, обвиняемых в преступлении.

Анджела Андервуд утверждает, что соцсеть сознательно продвигала подстрекательский, жестокий контент и экстремистов, и требует компенсации в размере не менее 25 000 долларов, сообщает The Guardian.

29 мая 2020 года Дэвид Патрик Андервуд получил смертельный выстрел, а его напарник – ранение, когда поблизости со зданием, которое они охраняли, проходила большая демонстрация, поводом для которого послужило убийство полицией Джорджа Флойда.

Прокуратура заявила, что двое обвиняемых по делу о стрельбе познакомились на странице группы в Facebook, посвященной экстремистскому антиправительственному движению «бугалу».

Мужчины, которые сейчас ожидают суда, использовали протест как прикрытие для нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В иске сестры убитого утверждается, что соцсеть использовала алгоритмы, направляя пользователей в экстремистские группы, чтобы поддерживать активность на платформе и, как следствие, стимулировать продажи рекламы и рост доходов корпорации.

«Мы намерены показать, что поведение Facebook привело к росту экстремизма и актам насилия в реальном мире, включая убийство офицера Андервуда, — заявил адвокат Анджелы Андервуд. - Для Facebook, наконец, пришло время нести ответственность за свои действия».

Больше, чем за 3 месяца до убийства Андервуда, исследователи, отслеживающие онлайн-экстремизм, обнаружили группы «бугалу» в Facebook с тысячами участников и предупредили о риске атак на сотрудников правоохранительных органов.

Сообщества в соцсети использовались для вербовки новых членов, обмена советами по изготовлению оружия и публикации мемов об убийствах полицейских и госслужащих.

Тогда представители Facebook заявили, что компания приняла меры против сотен отдельных сообщений, нарушающих её политику относительно подстрекательств к насилию.

Однако само движение «бугалу» на платформе не было запрещено.

«Мы запретили более 1000 военизированных социальных движений на нашей платформе и тесно сотрудничаем с экспертами для решения проблемы радикализации в интернете. Предъявленные нам претензии не имеют юридической основы», — сказал Кевин Макалистер, представитель Meta (ранее Facebook).

После убийства Андервуда Facebook обязался удалить группы, учетные записи и страницы, связанные с ультраправой группой. Однако в иске утверждается, что сообщества «бугалу» продолжают существовать на платформе.

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