Как выбрать домашний телевизор

Россиянам, которые намерены приобрести новый телевизор, не стоит гнаться за такими функциями, как 8K-разрешение или высокая частота обновления изображения, уверены эксперты. Как выбрать ТВ себе домой, не потратив лишние деньги, — в материале «Газеты.Ru».

4K — золотой стандарт

Некоторые современные телевизоры продаются с разрешением экрана, которое называют 8К (7680 на 4320 пикселей). Обычно к ним относятся устройства премиум-класса в ценовом диапазоне от 100 тыс. руб. и выше. Но на данный момент в 8K-телевизорах нет смысла и не будет еще несколько лет из-за отсутствия контента в таком сверхвысоком разрешении, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Моделям поменьше хватит и Full HD. А разрешение 8К и выше сейчас избыточно: кино и игровые приставки только перешли на 4К, до 8К еще далеко», — заявил редактор направления гаджеты «Ситилинк Журнала» Павел Сумцов. Он добавил, что переплачивать за эту функцию имеет смысл только в том случае, если брать ТВ «на перспективу».

Современные 4К телевизоры, которые уже стали «золотым стандартом», более доступны — их цена начинается от 18 тыс. руб.

«Разрешение экрана 4K уже прочно вошло в нашу жизнь. Почти все производители цифрового контента приняли 4К за стандарт, а сами модели с поддержкой такого разрешения стали доступнее. Телевизоры с диагональю от 32» рекомендуется брать с таким разрешением. Зернистость изображения при меньшем показателе может доставлять дискомфорт при просмотре с близкого расстояния. Разрешение 8K пока доступно для небольшого количества моделей с большой диагональю из премиального сегмента, и контент в таком разрешении пока еще редкость», — сообщили «Газете.Ru в пресс-службе интернет-магазина Ozon.

В свою очередь Сумцов добавил, что необходимость в 4K есть только при выборе модели с диагональю выше 50 дюймов.

Smart TV

Почти все современные телевизоры способны подключаться к интернету и получать доступ к онлайн-сервисам, таким как Netflix, «Кинопоиск», OKKO, YouTube и т.д. Многие также интегрируют сервисы социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, и даже предлагают целые экосистемы загружаемых приложений с другими программами и играми, которые можно использовать на телевизоре.

Сумцов признался, что для него обязательной «фишкой» телевизора является поддержка YouTube, чтобы он мог смотреть видео прямо с телевизора. Остальные особенности Smart TV он посоветовал выбирать на свой вкус. Эксперт также отметил, что пользователи, предпочитающие онлайн-кинотеатры, должны уточнить перед покупкой телевизора, имеется ли у него поддержка этого сервиса.

Это объясняется тем, что некоторые приложения могут быть не сертифицированы под тот или иной телевизор или ОС, тем самым их не получится запустить. Подобные проблемы часто встречаются в китайских ТВ-боксах под управлением Android.

Тип матрицы

Тип матрицы экрана телевизора влияет на качество картинки. Самый доступный вариант — это LED-матрицы, но у них есть недостаток, который выражен тем, что черный цвет «немного уходит в синеву» из-за подсветки, но при этом цвета будут более спокойные. OLED в свою очередь предлагает более насыщенные и контрастные цвета, глубокий черный цвет. Сумцов отметил, что раньше эти матрицы выгорали, но владельцам современных OLED-телевизоров не о чем беспокоиться.

QLED — это попытка совместить лучшее из миров LED и OLED. В такой матрице картинка насыщеннее и контрастнее обычного LED, а риска выгорания нет вообще. Но и цена у них заметно выше LED (от 50 тыс. руб.).

«Тип матрицы существенно влияет на конечную стоимость устройства. Так, в высоком ценовом сегменте оптимальными будут OLED, обеспечивающие максимальную реалистичность цветопередачи и глубокий черный цвет. Аналогичны и QLED-матрицы, которые выделяются высокой яркостью изображения с минимальными искажениями. В бюджетном сегменте стоит учитывать условия размещения ТВ-панели. Матрица IPS обеспечивает максимальный угол обзора, что может быть полезно при не самом оптимальном расположении ТВ. VA-матрицы при меньшем угле обзора отличаются более глубоким черным цветом и лучшей контрастностью», — отметили в пресс-службе Ozon.

Идеальный размер

Большой телевизор, который находится слишком близко, иногда так же неудобно смотреть, как и маленький, который находится слишком далеко. Не всегда большой экран — это лучший выбор.

В пресс-службе Ozon рассказали, что выбор диагонали телевизора обусловлен в основном размерами помещения и расстоянием между зрителем и экраном. Производители имеют разные рекомендации, но в среднем считается, что для комфортного просмотра экран должен занимать 40 градусов поля зрения человека. При этом расстояние от зрителя до телевизора составляет 2,5 — 3 диагонали экрана.

Плавность и контрастность

При выборе частоты обновления телевизора следует понимать, для чего он покупается.

«Если играете на телевизоре с PS5, Xbox Series S/X или мощным компьютером, ищите телевизор с поддержкой частоты обновления 120 Гц. С ней движения всех объектов на экране будут плавнее», — заявил Сумцов.

При просмотре ТВ-шоу и сериалов 60 Гц будет достаточно — это стандарт. Однако любителям спортивных мероприятий есть смысл обратить внимание на модели с частотой 120 Гц — так картинка будет казаться более живой.

При этом просмотр большинства фильмов при частоте 120 Гц создаст ощущение искусственности происходящего, так как фильмы в основном снимаются при 24 кадрах в секунду — ИИ телевизора же просто дорисует недостающие кадры. Кроме того, цифры выше 120 Гц, как правило, не указывают на частоту обновления панели — нередко это обычная маркетинговая уловка и «повышение» происходит за счет различных мерцаний подсветки и других приемов обработки изображений.