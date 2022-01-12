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Технологии

Главный по фейкам: YouTube обвинили в недостаточной борьбе с дезинформацией

Как YouTube потворствует распространению дезинформации

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Google
По данным глобальной коалиции организаций, занимающихся проверкой фактов, видеохостинг YouTube является основной площадкой для распространения дезинформации во всем мире и делает недостаточно для борьбы с инфодемией на своей платформе.

В письме, подписанном более чем 80 организациями, занимающимися фактчекингом, утверждается, что на видеосервисе размещается контент, дезинформирующий о Covid-19, и видео с теориями о мошенничестве в ходе президентских выборов в США.

«YouTube позволяет недобросовестным людям использовать свою платформу в качестве оружия для манипулирования и эксплуатации других пользователей, а также для сбора средств под собственные нужды. Нынешние меры площадки по противодействию этому недостаточны», — говорится в письме генеральному директору YouTube Сьюзен Воджицки.

В телефонном разговоре с журналистами члены нескольких организаций, подписавших документ, заявили, что неоднократно встречались с представителями видеосервиса и его владельца Google, чтобы обсудить совместную работу по борьбе с дезинформацией, но обязательства компании по-прежнему не выполняются.

В письме фактчекеров говорится, что неспособность YouTube бороться с дезинформацией особенно заметна в странах Латинской Америки, Азии и Африки.

Организации в Индии, Нигерии, Филиппинах, Колумбии приводят примеры фейков о правлении бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса, чей сын баллотируется на пост президента, а также сообщают об усилении на платформе ненависти в отношении социально уязвимых групп в Бразилии.

От недостаточной модерации YouTube могут пострадать и российские пользователи.

По итогам 2020 года Роскомнадзор назвал видеосервис лидером среди иностранных площадок по распространению фейков.

Кроме того, платформа в прошлом году заняла второе место в «антирейтинге» интернет-ресурсов, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента (российские нормы обязывают площадки оперативно выявлять и удалять противоправные публикации).

YouTube уверяет, что принимает достаточно мер для сдерживания инфодемии.

«На протяжении многих лет мы вкладывали значительные средства в контроль соблюдения наших правил во всех странах, где мы работаем, знакомили людей с авторитетным контентом, уменьшали распространение спорной информации и удаляли видео, нарушающие нашу политику, — заявила представитель YouTube Елена Эрнандес. — Мы добились значительного прогресса: просмотры спорного контента, который может оказаться дезинформацией, ниже 1% от всех просмотров на YouTube и только около 0,21% всех просмотров приходится на нарушающие правила видео — их мы позже удаляем».

В правилах сообщества YouTube говорится, что некоторые типы вводящего в заблуждение или дезинформирующего контента, способного нанести пользователям вред, на платформе запрещены. К ним относятся, в частности, реклама потенциально опасных лекарственных средств или методов лечения, а также вмешательство в выборы. Видеосервис принял меры по подавлению фейков о Covid-19, запретив в октябре 2020 года распространение дезинформации о вирусе и вакцинации.

Однако эксперты хотят, чтобы YouTube создал более четкую и последовательную систему для работы с организациями, занимающимися проверкой фактов.

В письме видеосервис призывают «опубликовать полную политику модерации в отношении недостоверной информации, включая использование искусственного интеллекта и раскрытие данных, которые используются для его работы».

Фактчекеры предлагают ИТ-гиганту внести четыре изменения в свою деятельность: взять обязательство финансировать независимые исследования дезинформационных кампаний на платформе; предоставлять ссылки на опровержения внутри видеороликов, распространяющих фейки; проработать алгоритмы, чтобы они перестали продвигать фейкоделов-рецидивистов, а также усилить меры по борьбе с дезинформацией в неанглоязычных видео.

«Мы надеемся, что вы рассмотрите возможность реализации этих идей и сделаете YouTube платформой, которая действительно прилагает усилия для предотвращения использования дезинформации в качестве оружия против ее пользователей и общества в целом», — говорится в письме.

Проблема с фактчекингом и распределением модерационных ресурсов на неанглоязычные страны характерна и для другого ИТ-гиганта – Meta (ранее Facebook). В 2016 году компания тоже получала аналогичное письмо от фактчекеров, но предупреждения специалистов не уберегли корпорацию от скандала осенью 2021 года.

Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница ИТ-гиганта, опубликовала несколько разоблачений, в том числе касающихся недостаточной модерации соцсетей и того, что сотрудники Facebook хорошо осведомлены о том, как дезинформация о коронавирусе и вакцинах распространяется на платформе. До этого Хауген неоднократно выражала опасения по поводу контроля безопасности, особенно в неанглоязычных сегментах соцсетей. По ее словам, это стало ключевым фактором её решения обнародовать проблемы Meta.

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