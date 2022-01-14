Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Эксперт прогнозирует девальвацию рубля весной 14:55
Избивший фаната Канье Уэст показал в Instagram жуткое фото 14:54
Набиуллина допустила, что энергопереход вызовет «шок... 14:53
В США прокомментировали полет первого российского Ту-160М 14:51
В iPhone 14 увеличат объем памяти 14:51
ГИБДД Москвы отчиталась о задержании пьяных водителей после... 14:50
«Хороший человек со своими тараканами»: подруга рассказала... 14:50
Индекс РТС на Мосбирже просел до восьмимесячного минимума 14:49
Мужчина сделал 933 селфи и заработал на них $1млн, превратив... 14:43
Посольство Кубы ответило на сообщения о размещении... 14:42
Технологии

iPhone постоянно следит за вами. Как этого избежать

Названы четыре способа слежки за пользователями смартфонов Apple

Слушать
Остановить
close
100%
Stanislav Kogiku/Global Look Press/Keystone Press Agency
На смартфонах Apple есть функции, которые нарушают конфиденциальность пользователя, передавая его данные третьим лицам.Что необходимо сделать каждому владельцу iPhone, чтобы запретить слежку за собой, — в материале «Газеты.Ru».

Отслеживание действий

Apple не скрывает, что в ее гаджетах есть функция, при помощи которой абсолютно все установленные сервисы отслеживают действия пользователя. Приложения в iPhone получают данные из других программ и браузеров для рекламных целей — и продают эту информацию третьим лицам.

Рекламная слежка стартует при первоначальном запуске любого приложения. При открытии пользователь обнаружит всплывающее окно с запросом разрешения на отслеживание действий — система предложит два варианта: «Попросить приложение не отслеживать» и «Разрешить».

Рекомендуется запрещать отслеживать пользовательские действия — это никак не повлияет на работу приложения. Пользователь сможет пользоваться всеми возможностями сервиса без ограничений и при этом сохранит свои данные при себе.

Для того, чтобы запретить отслеживание на iPhone, iPad или iPod Touch, необходимо открыть «Настройки», перейти в раздел «Конфиденциальность» и, открыв «Отслеживание», отключить функцию для каждого приложения отдельно. При этом не рекомендуется отключать «Трекинг-запросы приложениями» — так пользователь перестанет получать запросы, а это не гарантирует того, что приложение не посчитает нужным «разрешить себе» самостоятельно следить за действиями пользователя.

Странные разрешения

В разделе «Конфиденциальность» также представлен список системных приложений и сервисов, к которым сторонние приложения могут получать доступ. При этом разрешения для некоторых приложений могут быть избыточными, например, если сервис для медитации запрашивает у пользователя доступ к контактам или микрофону.

Чтобы запретить сторонним сервисам доступ, к примеру, к камере, нужно открыть в разделе «Конфиденциальность» пункт «Камера» и проверить, каким приложениям разрешено пользоваться этой функцией. Необходимо отключить эту возможность для всех сервисов, которые не связаны со съемкой фото или видео. Аналогичные манипуляции нужно проделать с каждым пунктом в меню, чтобы минимизировать риски слежки.

Отчет о конфиденциальности

Вместе с iOS и iPadOS 15.2 в смартфонах и планшетах Apple в настройках конфиденциальности появился раздел «Отчет о конфиденциальности приложений», который показывает пользователю, какие персональные данные собирает тот или иной установленный сервис.

Обнаружить «Отчет о конфиденциальности» можно в самом низу раздела «Конфиденциальность». В разделе «Доступ к данным и сенсорам» будет показано, какие приложения и как часто запрашивают доступ к местоположению, контактам, файлам, микрофону или камере гаджета. Это поможет обнаружить «странное поведение» приложения, которое получает данных больше, чем ему нужно для полноценной работы.

Если пользователю не понравятся чрезмерно частые запросы со стороны приложения, он может запретить ему доступ к тому или иному разделу по инструкции в предыдущем разделе.

«Сетевая активность приложений» показывает сетевую активность установленных на устройстве программ, а именно количество подключений к сети, а также домены, к которым обращается сервис. Этот отчет поможет пользователю понять, куда стороннее приложение выгружает данные.

Слежка от Google в iPhone

Несмотря на то, что iPhone работает на сервисах Apple, это не мешает Google вести точно такую же слежку, как и на смартфонах на базе Android. Пользователям смартфонов от Apple с активным Google-аккаунтом в хотя бы в одном приложении, например, YouTube, рекомендуется проверить историю местоположений в «Google-картах» и запретить компании следить за собой.

Чтобы Google перестал отслеживать геолокацию смартфона и его владельца, необходимо перейти на сайт сервиса, авторизоваться и в боковом меню перейти в раздел «Хронология». Далее следует нажать на кнопку «Истории местоположения» в нижней части экрана и отключить эту функцию.

Также рекомендуется подключить автоматическое удаление данных по истечении трех месяцев.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+