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Технологии

Почему не надо покупать PlayStation 5. Веские причины выбрать PS4

Эксперт Акопян: база игр на PS5 не такая значительная, чтобы переплачивать за консоль

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Depositphotos
PlayStation 5 не стоит покупки в ближайший год — консоль сложно достать, а высокая цена на нее сохранится. Sony сама сделала ставку на «четверку» и планирует выпустить еще миллион PS4. «Газета.Ru» о том, что главные эксклюзивы — веский повод забыть о PS5 в 2022 году.

Игры будут

Решение Sony продолжить производство PlayStation 4 — повод отказаться от PlayStation 5. Высокая стоимость консоли нового поколения и сложность покупки — лишь часть аргументов повременить с покупкой минимум на год.

Руководитель по коммуникациям Riot Games в России и СНГ Геворг Акопян рассказал «Газете.Ru», что главным достоинством PS4 является то, что на консоль все еще активно выпускают игры, в том числе и эксклюзивы.

«Sony заявляет на этот год два главных эксклюзива: сиквел Horizon и продолжение God of War. И они выйдут и на PlayStation 4. А ведь было мнение, что у Sony будут лишь «чистые эксклюзивы», только на PS5», — отметил он.

По его словам, база игр, которые доступны только на PS5, пока не так значительна, чтобы спешить переходить и переплачивать. «Свои главные хиты Sony сделала кроссплатформеными. Исключения — Demon's Souls, новый Ratchet & Clank и Returnal», — пояснил специалист.

Акопян отметил, что PS4 — хороший вариант и для тех, кто хочет приобщиться к хитам последних лет. «The Last of Us: Part II я лично прошел на PS4. Никаких проблем с производительностью, игра выглядит роскошно», — добавил он.

«Те, кто сейчас купят PlayStation 4, получат консоль, которая до сих пор в замечательной форме. У нее потрясающая библиотека игр», — уверен Акопян.

Эксперт игровой индустрии отметил, что для подавляющего большинства людей PlayStation 4 практически не имеет недостатков. «Консоль и сейчас прекрасно тянет все эксклюзивы. Нет разрешения 4К. Но если ты спросишь у людей, то у большинства и нет таких телевизоров», — констатировал он.

Ниже цен ждать не стоит

По его словам, главный недостаток PS5 косвенно касается и PlayStation 4. Цены на консоль все еще держатся на достаточно высоком уровне и зачастую превышают стартовую стоимость в 18 тыс. руб.

«Из-за дефицита и роста курса евро консоли подорожали. Базовая консоль сейчас дороже, чем даже 1,5-2 года назад. Средняя цена — 20 тыс. руб.» — отметил он.

Акопян отметил, что покупателя может смутить то, что консоль, которая вышла восемь лет назад, «стоит до сих пор ощутимых денег». «На старте PS5 можно было купить за 37-38 тыс. руб., если без дисковода. Но тут уж рынок сам рассудил», — добавил эксперт.

«Если бы я был новым игроком, не знавшим консоли, то не раздумывая купил бы PlayStation 4. И ринулся покупать игры серии Greatest Hits, которые стоят смешных денег. В течение года я бы все это прошел. К тому моменту задумался бы о переходе на PlayStation 5, которая будет свободно продаваться», — посоветовал эксперт.

Он признал, что последние эксклюзивы требовательны к мощностям PS4, что выражается в более шумной работе приставки.

По его словам, PlayStation 5 гораздо меньше шумит, чем PS4, но и размеры у двух поколений серьезно отличаются. «Надо отдать должное, «четверка» — миниатюрная консоль. Особенно в сравнении с PS5», — добавил Акопян.

Sony сделала ставку на PS4

Японская компания увеличила производство приставки предыдущего поколения PlayStation 4, и планирует выпустить около одного миллиона штук.

Источники агентства Bloomberg, знакомые с ситуацией, объясняют решение тем, что в Sony поняли — дефицит PS5 победить пока не удастся, а желающих взять PS4 все еще хватает.

К тому же это уменьшит спрос на крайне дефицитную PlayStation 5. Уже известную для поставщиков PS4 проще собирать и дешевле продавать.

У Sony были планы завершить выпуск PS4 в конце 2021 года. Однако представитель компании заверил, что в корпорации и не думали об отказе от производства PlayStation 4.

Наращивание производства PS4 поможет Sony и в переговорах по приоритетному получению компонентов для PS5.

По словам инсайдеров, для производства PlayStation 5 все еще не хватает чипов — их не купить даже по более высокой цене.

В России также крайне сложно найти PlayStation 5. Крупные сети магазинов техники периодически осуществляют специальные дни продаж, в которые за считанные часы покупатели могут попытаться оформить заказ на приставку. Последний раз подобная продажа через интернет проходила в конце 2021 года.

Точно число приставок PS5, поступающих в Россию от Sony, магазины не называют. Пресс-служба Ozon сообщала «Газете.Ru», что в середине июля они получили 300 консолей и распродали их за пару часов. В «Ситилинке» отмечали, что в середине 2021 года получали новые приставки каждые две-три недели, но их моментально раскупали.

Геворг Акопян считает, что главное преимущество PS5 — это скорость загрузок. «Игры загружаются за несколько секунд. SSD-накопитель — это действительно плюс», — заключил он.

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