«Собрать умный дом — просто»

В сознании пользователей отложилась мысль, что создание умного дома требует знания технологий, а также большого количества денег. В беседе с «Газетой.Ru» эксперты развеяли этот миф и рассказали, как за несколько минут собрать умный дом и не потратить при этом целое состояние.

Проще некуда

Если раньше понятие умного дома было скорее актуально для владельцев роскошных особняков и предполагало привлечение обученных специалистов, то сегодня эти технологии стали намного доступнее во всех смыслах этого слова.

«Потратив менее 7 тыс. руб. на набор умных датчиков, пользователь делает первый шаг к превращению своего жилища в интеллектуальное пространство. По мере последующего приобретения новых устройств инфраструктура будет обрастать дополнительными возможностями, управлять которыми можно через специальное приложение», — рассказали в Xiaomi Russia.

Представители компании поделились, что для настройки и подключения умных устройств никаких дополнительных консультаций не требуется. Первоначальная настройка не менее проста, чем подключение к уже настроенному умному дому новых устройств.

«Собрать и сделать умный дом сейчас просто, много игроков на рынке работают над этим. Создаются крупные платформы, которые позволяют объединять под своим управлением самые разные устройства разных производителей», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель направления умного дома в «Яндексе» Марат Мавлютов.

Мавлютов отметил, что для полного оснащения средней двухкомнатной квартиры элементами умного дома потребуется от 20 до 30 тыс. руб. При этом бытовая техника также умеет работать с умным домом, но не всегда ее пользователи об этом знают.

«Умный дом может сильно упростить жизнь — чтобы не тянуться к выключателю в торшере, достаточно поставить умную лампочку. Включить новогоднюю гирлянду поможет умная розетка, отказаться от пульта поможет голосовое управление телеканалами в телевизоре, а при помощи умного пульта можно управлять кондиционером в жаркий летний день. Для продвинутых пользователей умного дома также есть различные датчики для управления температурой в комнате, влажностью и различные реле для открытия и закрытия штор», — поделился эксперт.

Мавлютов рассказал, что пока нет единых стандартов, из-за чего подключение устройств разных брендов в одну экосистему может занимать некоторое время. При этом у многих брендов есть свои собственные умные устройства, и такой умный дом можно настроить быстрее — всего за пару минут.

«Умный дом — это конструктор, который строится из множества устройств. Для обустройства умного дома можно начать с небольших девайсов. Например, умную лампочку или розетку можно приобрести за 1-1,5 тыс. руб., и их легко настроить. Большинство устройств имеют свое приложение для управления. Если не удобно управлять нужными функциями со смартфона, можно легко настроить управление через голосового помощника, например, при помощи умной колонки. Они являются одним из самых популярных умных устройств на российском рынке — за 2021 год продажи этой категории товаров в штуках выросли на 55% по сравнению с прошлым годом», — рассказали в пресс-службе «Ситилинка».

Выбор россиян

Пресс-служба Ozon также поделилась данными о продажах в категории «умный дом» за прошедший год. Так, за 2021 ассортимент категории расширился почти в 3 раза по сравнению с 2020 годом. Повышенный интерес к данному сегменту электроники стимулирует продажи, которые за 2021 выросли в 4,7 раза год к году в натуральном исчислении.

«Популярнее всего стали товары из категорий умных розеток и устройств управления — программируемые выключатели, умные лампы, умные универсальные пульты и Wi-Fi реле. Продажи таких устройств управления выросли более чем в 6 раз по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом. Средний чек на умные лампы составил 1,6 тыс. руб., а на умные розетки — около 1,3 тыс. руб.», — отметили в пресс-службе Ozon.

Среди климатических гаджетов умного дома чаще всего россияне выбирают датчики температуры, влажности и радиаторные термостаты с беспроводным управлением. Такой набор устройств позволяет сформировать в помещении микроклимат, который будет регулироваться по сценарию пользователя. Продажи всей категории выросли более чем в 2 раза в 2021 к 2020 году. Средний чек в категории климатических гаджетов за год составил около 5 тыс. руб.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что рынок гаджетов для организации умного дома в России к 2023 году может достичь 5-6 млрд руб., что сопоставимо с годовым объемом продаж таких товаров массового спроса как блендеры или фены.

«К устройствам для организации умного дома можно отнести управляемые розетки, светильники, датчики движения, устройства для управления шторами, кондиционерами и ТВ, камеры видеонаблюдения. Спрос на эти устройства в России удваивается каждые два-три года, в первом полугодии 2021 года этот рынок вырос на 30% до порядка 1,5 млрд рублей. В «М.Видео-Эльдорадо» продажи выросли в семь раз в штуках и около пяти раз в денежном выражении, чему способствует широкий ассортимент и возможность протестировать решения в рамках порядка 140 демонстрационных зон в магазинах по всей России», — поделился представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Совместимость

Как было отмечено ранее, большинство производителей выпускают устройства умного дома под единую экосистему, из-за чего настройка и подключение этих девайсов происходит в несколько нажатий. Однако у этого все же есть и обратная сторона.

Во-первых, продукция многих производителей представлена не только на территории России, из-за чего в некоторых случаях могут возникать проблемы при попытке подключения к экосистеме одного бренда товаров, купленных в РФ и, например, в Китае.

«Чтобы не возникло никаких проблем с настройкой и использованием техники умного дома, нужно убедиться, что вы приобретаете ее в официальных магазинах. Соблюдая местное законодательство, мы разместили сервер умного дома на территории России. Это означает, что устройства, заказанные из других стран, не будут совместимы с официально продаваемыми в России продуктами. В настоящий момент ассортимент умного дома, официально доступный в нашей стране, позволяет окружить себя гаджетами, которые будут безукоризненно выполнять задачи, оставаясь на связи друг с другом», — отметили в Xiaomi Russia.

Во-вторых, проблемы могут возникать при подключении умных гаджетов разной экосистемы. Например, в приложении Mi Home можно управлять лампочками Xiaomi или «Яндекса», а голосовой помощник «Маруся» от VK умеет управлять чайниками Polaris, увлажнителями воздуха Redmond и т.д. Это означает, что возможность совместимости экосистем и гаджетов необходимо уточнять заранее.