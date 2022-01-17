Криптоисход. Куда майнерам бежать из Казахстана, кроме России

Казахстан больше не привлекает майнеров. Отключения интернета, перебои с электричеством — лишь часть проблем, которые принесла с собой политическая нестабильность. На восстановление уйдет время, которое криптоэнтузиасты не хотят терять. Опрошенные «Газетой.Ru» специалисты назвали страны, куда выгоднее всего уехать майнить из Казахстана.

Зерно сомнений

Майнеры криптовалют в Казахстане были вынуждены прекратить свои операции на несколько дней. Всему виной почти полное закрытие доступа в интернет крупнейшими провайдерами страны.

Сами майнеры рассказали Reuters, что подумывают об отъезде из Казахстана в связи с текущей обстановкой в стране.

По их словам, отключение интернета усилило беспокойство по поводу стабильности региона и перспектив криптобизнеса. Они уверены — дальше власти Казахстана будут ужесточать государственный надзор за их деятельностью.

Майнер Винсент Лю, уехавший из Китая, рассказал, что думает об отъезде в страны Северной Америки или в Россию.

«Я думаю, что мы оставим часть хешрейта (мощностей. — прим. ред.) в Казахстане, а часть переместим в другие страны», — отметил он.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал «Газете.Ru», что у майнеров есть другая весомая причина для того, чтобы начать массово покидать Казахстан.

«Власти ранее заявляли, что намерены ввести в Казахстане налоги для майнеров. Поэтому вполне можно ожидать, что в ближайшей перспективе майнеры будут уезжать в другие государства, где такая деятельность будет более выгодна и менее зарегулирована властью», — отметил специалист.

Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь также сообщил «Газете.Ru», что протесты и беспорядки стали продолжением накапливающихся проблем для майнеров на территории Казахстана.

По его словам, более серьезное влияние на майнеров оказал пересмотр изначальных условий правительством Казахстана. Власти сначала завлекли игроков привлекательными условиями, а потом начали пересматривать условия, пытаясь заработать на криптобизнесе.

«Происходило это под соусом чрезмерного давления на энергетическую систему страны, что служит слабым оправданием, ведь по сути выставляет напоказ некомпетентность ответственных лиц. Налог на майнинг размером в 1 тенге за каждый киловатт-час с января 2022 ситуацию явно не исправил», — констатировал Лиминь.

Основатель дата-центра для майнинга BTC.KZ Дин-Мухаммед Маткенов считает, что проблема стала явной после резкого притока майнеров из Китая. По его словам, из-за роста нестабильности в Казахстане и угрозы грядущих регулирований клиенты все чаще думают уехать в США и Россию.

Его фирма работает в Экибастузе, городе на севере Казахстана. Один только дата-центр Маткенова — это более 30 тыс. майнинговых ферм, и это только малая часть всех мощностей в регионе. По словам предпринимателя, перебои в электроснабжении сильно усложнили ведение бизнеса.

«Клиенты пытаются найти другие страны, куда они могут переехать, с более стабильным государственным управлением», — объяснил Маткенов.

Куда теперь?

По словам Деева из AMarkets, главным кандидатом для переезда майнеров из Казахстана станет Россия.

«Многие наверняка выберут Россию (особенно Иркутскую область, где майнеры могут рассчитывать на низкие, промышленные тарифы по электроэнергии), а также США (как главную мировую державу по степени развития крипторынка)», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что майнерам следует обратить внимание на Пуэрто-Рико — островное государство, которое является зависимой от США территорией. На ней действует система самоуправления, но верховная власть принадлежит США.

По словам специалиста, Пуэрто-Рико привлекает майнеров, так как там созданы оптимальные условия для всех, кто работает на крипторынке.

«Низкие тарифы на электроэнергию, умеренные налоги, а также ряд льгот для всех, кто проживает в стране более полугода», — перечислил преимущества Деев.

Он добавил, что, несмотря на то, что эта территория находится в юрисдикции США, остров продолжает привлекать к себе все новых криптоэнтузиастов.

«Пуэрто-Рико сейчас называют Меккой для всех, связанных с высокими технологиями и блокчейном, поэтому такой выбор будет очевиден», — заключил Деев.

Логичнее всего из Казахстана переезжать в соседние страны, где имеется дешевая энергетика и гарантии со стороны правительства, считает Лиминь из ICB Fund. «Россия выглядит неплохим вариантом как из-за дешевизны электроэнергии, так и из-за нахождения в общем экономическом поле с Казахстаном», — отметил эксперт.

По его словам, развивать бизнес с криптовалютой предпочитают страны с максимально надежным законодательством. В настоящее время это Швейцария, Мальта, Сингапур и Португалия.

Лиминь отметил, что Пуэрто-Рико является подходящим вариантом в первую очередь для тех, кто занимается криптопроектами в США.

«Сюда главным образом стекаются американцы как из-за географической близости, так и из-за сильного влияния США. Пуэрто-Рико — это по сути еще один американский штат. Кроме того, здесь готовы предлагать низкую процентную ставку по налогам компаниям желающим перевести бизнес в страну», — заключил специалист.

Прерывистый биткоин

Хешрейт, то есть производительность основных майнинговых пулов биткоина, в Казахстане в настоящее время медленно, но восстанавливается.

Внутри страны представители криптобизнеса сдержанно оценивают текущее положение дел. Глава Казахстанской национальной ассоциации индустрии блокчейна и дата-центров Алан Дорджиев заявил CoinDesk, что нестабильная ситуация внутри страны «почти разрешена», а центры обработки данных криптомайнинга вновь работают.

По словам Дорджиева, подключение к интернету восстанавливается, но перебои все еще происходят в Алма-Ате, крупнейшем городе Казахстана.

По данным ИБ-компании NetBlocks, если доступ в интернет одновременно теряется по всей стране, то это указывает на централизованный аварийный выключатель, который находится под управлением властей Казахстана.

Основатель NetBlocks Альп Токер отметил, что в Казахстане интернет включают лишь на определенные промежутки времени в несколько часов.

По его словам, такой формат доступа к сети «не может надежно поддерживать добычу криптовалюты», и в результате майнинг становится невозможен.

Казахстанские фермы по добыче криптовалют в основном получают электроэнергию от электростанций, работающих на угле. Для властей Казахстана это стало проблемой, так как страна намерена постепенно отказаться от угля в экономике.

Рост аппетитов майнеров при добыче криптовалют приводит к проблемам в энергетике, уверяли власти Казахстана. Этим и объясняется решение обратить на криптоиндустрию пристальное внимание.

В первую очередь в Казахстане намерены бороться с незарегистрированными «серыми» майнерами. По оценкам чиновников, такие криптофермы могут потреблять в два раза больше энергии, чем «белые», или официально зарегистрированные майнеры.

Казахстан стал одним из главных центров майнинга после введения запретов в соседнем Китае. По данным Кембриджского университета на август 2021 года, Казахстан уступал только США по объему электроэнергии, затрачиваемой на майнинг.