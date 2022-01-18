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Технологии

«Не будет больше Call of Duty на вашей PlayStation»

Как игроки оценивают решение Microsoft купить Activision Blizzard

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Call of Duty и World of Warcraft

Call of Duty и World of Warcraft

Activision Blizzard
Microsoft покупает игровую корпорацию Activision Blizzard — за $68,7 млрд. Среди активов компании множество хитов для приставок разных поколений: Call of Duty, Crash Bandicoot, Guitar Hero, Tony Hawk's, а также знаменитые проекты для ПК — World of Warcraft, StarCraft, Diablo и Hearthstone. Игроки гадают, что теперь будет с эксклюзивностью проектов, и связана ли покупка со скандалом внутри компании. Реакция соцсетей на многомиллиардную сделку — в материале «Газеты.Ru».

Информацию опубликовало издание The Wall Street Journal — со ссылкой на источники. И уже есть реакция: игроки в соцсетях отметили, что решение Microsoft напомнило им о предыдущей крупной сделке — по покупке ZeniMax, материнской компании Bethesda, известной по серии Fallout и The Elder Scrolls.

Однако та сделка почти в 10 раз скромнее, разработчика купили за $7,5 млрд. А вот Activision Blizzard оценили в $68,7 млрд — это почти на $20 млрд больше текущей рыночной капитализации компании. При этом многие пользователи посчитали, что такая крупная сделка — огромная победа для главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера.

В Microsoft подтвердили, что до закрытия сделки компании будут работать независимо друг от друга, позже Activision Blizzard будет подчиняться напрямую Филу Спенсеру, руководителю подразделения Xbox. Текущий гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик пока что останется на своем посту. Неясно, сохранит ли он должность после перехода под контроль Microsoft. Некоторые пользователи посчитали, что Котик вряд ли останется в должности главы игровой корпорации.

Это маловероятно, учитывая то, что в конце 2021 года The Wall Street Journal опубликовала статьи о том, что Бобби Котик знал о случаях сексуальных домогательств внутри компании, но игнорировал жалобы сотрудниц. Работники Activision Blizzard, инвесторы и деловые партнеры вскоре после публикаций начали массово высказываться с критикой в адрес Котика. К концу 2021 года появилась публикация о возможном решении Котика уйти с поста.

Некоторые игроки посчитали, что в связи с приобретением Activision Blizzard Microsoft может перестать выпускать многие популярные проекты на других консолях — в особенности на приставках PlayStation 4 и PlayStation 5 от Sony. Появились шутки и на тему того, что теперь в играх от Activision Blizzard ситуация с русскоязычной локализацией станет хуже.

В соцсетях также обсуждают, что возможность для такого соглашения могла появиться только на фоне череды скандалов, связанных с рабочей обстановкой в Activision Blizzard. Некоторые пользователи выдвинули версию, что публикации о проблемах внутри компании и случаях сексуальных домогательств могли специально подогреваться со стороны лиц, заинтересованных в продаже создателей игр серии Call of Duty.

Пока нет подтверждения, что сделка пройдет проверку антимонопольных регуляторов в США. Учитывая предложенную цену и влияние Activision Blizzard в игровой индустрии, рассмотрение дела может проходить дольше обычных сделок. Однако игроки чаще всего сходятся в одном — такое приобретение лишь усилит конкуренцию между двумя главными игровыми компаниями — Microsoft и Sony.

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