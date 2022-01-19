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Технологии

«Как минимум ФСБ имеет доступ к данным в WhatsApp»

Специалист Мисбах-Соловьев рассказал, кто может следить за пользователями WhatsApp

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Global Look Press
Слежка через WhatsApp легко доступна для силовиков США. Они уже стали запрашивать данные не только об американцах, но и о гражданах других стран. О вероятном наблюдении через сервис предупредили и россиян. ИБ-специалист сообщил «Газете.Ru», кто из российских ведомств может сотрудничать с мессенджером и получать данные о гражданах.

Возможность для злоупотреблений

За пользователями WhatsApp следят силовые ведомства разных стран мира — с некоторым из них у Meta есть договоренности, рассказал «Газете.Ru» технический эксперт Роскомсвободы Вадим Мисбах-Соловьев.

«Это договоренности о предоставлении запрашиваемой информации для оперативных нужд. В частности, известно о сотрудничестве с американскими АНБ и ФБР», — отметил он.

Эксперт добавил, что американская корпорация, по неофициальным данным, поддерживает отношения и с российскими ведомствами.

«Есть информация о выдаче некоторых данных и по запросам наших спецслужб. А также ходят слухи (которые трудно проверить) даже о сотрудничестве с Роскомнадзором», — сообщил он.

По словам специалиста, «от инсайдеров с весьма сомнительной возможностью проверки достоверности» поступала информация и о том, что «некоторые серверы WhatsApp и Viber подключены к СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий, используемая при расследовании преступлений. — прим. ред.)».

«Таким образом, как минимум ФСБ имеет доступ к передаваемым там данным», — добавил спикер.

Мисбах-Соловьев уточнил, что официально в компании Meta уверяют, что данные передаются только о потенциальных преступниках в ответ на официальные запросы.

«Но стоит понимать, что если для злоупотребления существует хотя бы теоретическая возможность, то с точки зрения информационной безопасности уже можно считать, что злоупотребления есть», — констатировал специалист.

По словам эксперта, обычно информацию о пользователях предоставляет напрямую владелец сервиса, как и в случае с WhatsApp.

«В этом и проблема централизованных (принадлежащих кому-либо) сервисов и соцсетей. В них абсолютно невозможна как анонимность, так и защита от злоупотреблений со стороны как владельцев, так и властей страны в юрисдикции которой находятся серверы данного сервиса», — добавил он.

Мисбах-Соловьев уверен, что владельцы мессенджера всегда имеют возможность крайне легко соотнести данные о том, кто подключился и откуда, а так же, с кем контактировал. «Они при всем желании не могут не сотрудничать со спецслужбами страны своего размещения», — пояснил спикер Роскомсвободы.

По словам эксперта, спецоперации ведомств разных стран по целевому отлову конкретных людей — это совершенно отдельная история, и там в ход может пойти не только обращение за данными к владельцу интернет-сервиса.

«Может фигурировать и фишинг, и социальная инженерия. Они в любом случае сами по себе будут инструментом не слежки, а «взлома». Уже с помощью него может быть устроена как слежка, так и сбор компромата», — добавил Мисбах-Соловьев.

Он заключил, что достоверно знать поименно всех, кого отслеживают, невозможно.

Об этом россиян предупреждали и раньше. На сайте научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» публиковали статью о том, что WhatsApp создает риск слежки за пользователями со стороны спецслужб США из-за обновления пользовательского соглашения.

«Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять (и осуществляют) тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — отмечали эксперты.

Мировой масштаб

Недавно Forbes нашел в судебных документах прямые свидетельства того, что американские спецслужбы занимаются слежкой за иностранцами. Например, в прошлом силовики запрашивали информацию из WhatsApp на четверых граждан Мексики.

А в ноябре 2021 года следователи из американского управления по борьбе с наркотиками (DEA) обратились к Meta за данными семи пользователей из Китая и Макао. В антинаркотическом ведомстве не знали личности ни одной из целей, но это их не остановило.

Агенты DEA потребовали от WhatsApp отслеживать IP-адреса и номера, с которыми общались пользователи, а также указать, когда и как они использовали мессенджер.

По данным Forbes, в случае с отслеживанием китайских пользователей WhatsApp, речь шла о расследовании поставщиков наркотиков на территорию США. Однако законодательная база позволяет Вашингтону проводить такие слежки без каких-либо четких разграничений. То есть американские ведомства могут продолжать осуществлять слежку за пользователями одного из самых популярных в мире мессенджеров без необходимости указывать какие-либо причины ни суду, ни общественности.

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