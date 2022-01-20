«Тут же все закончится крахом». Почему аэропорты отказываются от 5G

Внедрение 5G в американских аэропортах откладывают из-за риска задержек рейсов и авиакатастроф. Пилот рассказал «Газете.Ru», что опасность кроется в близости частот у оборудования самолетов и 5G. Он уверен — спешить с установкой вышек ни в коем случае нельзя. В телеком-индустрии согласны, что опасения обоснованы, но работа над решением проблемы уже ведется.

Непроверенные риски

Американские мобильные операторы AT&T и Verizon решили отложить полноценное внедрение стандарта связи 5G в некоторых аэропортах США, сообщает «Би-би-си». Поводом стала обеспокоенность десяти ведущих авиакомпаний страны. По их мнению, новая технология потенциально опасна и способна привести к задержкам тысяч рейсов и даже авиакатастрофам.

Член комиссии Общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил «Газете.Ru», что эти опасения обоснованы для аэропортов в разных странах мира, в том числе и в России.

«Самолет — это летающее электронное устройство, а 5G — мощное излучение на соответствующей частоте. И оно может пересекаться с излучением от оборудования самолета», — отметил он.

Специалист выразил опасения, что установка вышек 5G вблизи аэропортов приведет к риску роста числа авиакатастроф. Летчик привел в пример ситуацию, когда самолет заходит на посадку в тумане, а пилот ориентируется практически полностью на показания приборов.

«Прибор сканирует пространство вокруг себя и передает сигналы определенной частоты. Но сигналы 5G в некоторых случаях могут менять структуру этих излучений, и прибор начинает показывать ложные показания», — рассказал летчик.

«Радиовысотомер — это принципиально важная штука. Он мгновенно дает сигнал до земли и показывает, сколько метров. А из-за 5G там может вкрасться ошибка. И на приборе будет показывать 10 метров, а у меня уже полный рот земли», — предупредил Смирнов.

По его словам, похожие проблемы возможны и у другой электронной аппаратуры самолета. Летчик считает, что информацией про новую технологию связи необходимо обмениваться всем странам, чтобы точнее определить весь спектр проблем из-за ее введения.

«Прежде чем устанавливать, надо знать на каком удалении можно их ставить. Потому что как только попадется прибор на самолете, на который воздействуют сети 5G, то тут же все закончится крахом. Для определенной категории приборов это однозначно представляет опасность. В особенности локационных», — добавил эксперт.

Смирнов уточнил, что необходимы научные исследования, которые более точно укажут, частоты от какого оборудования самолета подпадают под воздействие 5G. Он выступил против строительства вышек вблизи аэропортов до завершения проверок. Летчик рассказал, что в настоящее время вышки 5G зачастую ставят вопреки авиационным правилам и в нарушение Воздушного кодекса.

По мнению заслуженного пилота СССР, для установки оборудования телефонных операторов нужно обязательное согласование строительства вышек с администрацией аэропорта. «Даже если один тип оборудования самолета потенциально пострадает от 5G, то все равно ставить вышки нельзя», — заключил он.

Прогресс или безопасность

Гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Газете.Ru», что, когда сотовые операторы покупают лицензии на 5G, то хотят поскорее отбить потраченные средства.

«Поэтому структурам, которые управляют авиасообщением, и телеком-индустрии необходимо четко распределить, как происходит установка вышек вблизи аэропортов. Если они будут «фигачить» на полную катушку в направлении взлетно-посадочных полос, то это будет совсем не дело», — отметил он.

По словам Кускова, операторы связи понимают, что безопасность полетов гораздо важнее и что «в случае проблем потом обратно откатить уже нельзя будет».

«В аэропортах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах ставят вышки таким образом, чтобы они не покрывали пути, где происходят взлет и посадка летательных аппаратов. К тому же вышки там с меньшей мощностью», — добавил эксперт, предполагая как может проводиться внедрение вышек 5G по аналогии с прошлыми стандартами связи.

Кусков посчитал, что особой необходимости в наличии покрытия 5G на летном поле нет. «Там никого особо нет. Рабочие общаются по рации. Покрывать это направление сотовым операторам никакого смысла нет. Нужно аккуратно размещать базовые станции (вышки. — прим. ред.), чтобы они даже минимально не могли повлиять на достаточно чувствительное оборудование авиалайнеров», — сообщил специалист.

По его словам, у базовых станций можно менять направленность излучения. «Их можно развернуть таким образом, чтобы они не мешали самолетам при взлете и посадке. Внутри аэропортов тоже есть технологии, чтобы сигналы не выходили за территорию терминалов. Например, базовые станции с ограниченным покрытием», — заключил эксперт.

О проблеме известно

В пресс-службе МегаФона «Газете.Ru» сообщили, что в России для развития сети пятого поколения предлагается диапазон 4,4-4,9 ГГц, который также непосредственно граничит с полосой аэронавигации (4,2-4,4 ГГц).

«Использование этого диапазона может создать еще более серьезные проблемы для авиационной отрасли, чем сейчас в США. Операторы связи неоднократно обращали внимание Государственной комиссии по радиочастотам на этот факт», — сообщил представитель оператора.

В «Мегафоне» сообщили, что в конце 2021 года начали исследовать целесообразность применения полосы 4,4-4,9 ГГц в России, в том числе ее влияния на авиаперелеты.

«Уже сейчас можно говорить о том, что диапазон имеет множество сложностей для развития 5G. Проблему позволит решить выделение для 5G спектра 3,4-3,8 ГГц — он безопасен для авиационных систем и обеспечивает оптимальный баланс между покрытием сети и скоростью интернета», — добавили в пресс-службе компании.

В пресс-службе Tele2 заявили, что в России нет сетей 5G в коммерческой эксплуатации, и в настоящее время продолжается тестирование сетей. «Все развернутые тестовые зоны локальны, и, насколько нам известно, ни одна не находится вблизи аэропортов», — добавил представитель. В пресс-службе МТС отказались от комментариев.