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Технологии

Как починить неработающий динамик iPhone

Перечислены семь советов по починке динамика iPhone

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Регулярное использование iPhone зачастую приводит к проблемам с динамиком. Плохая слышимость или полное отсутствие звука имеют самые разные причины: от простых бытовых до сложных аппаратных. Семь рекомендаций, которые в большинстве случаев помогут вернуть гаджету звук — в материале «Газеты.Ru».

Проверить, что звук не отключен

Возможно, смартфон был случайно переведен в беззвучный режим, поэтому динамик работает нормально — он лишь отключен. Для этого на левой боковой стороне iPhone имеется специальный переключатель, сообщает Business Insider.

Он должен находиться в верхнем положении, чтобы все звуки были включены. При беззвучном режиме будет видна красная полоска на переключателе.

Также в «айфонах» существуют режимы фокусировки, такие как «Не беспокоить». В них тоже зачастую многие уведомления и звонки переводятся в бесшумный режим и даже не показываются на экране. Для их отключения необходимо провести пальцем вниз от верхней части экрана — на нем появится Центр управления. Нужно отключить режим фокусировки, нажав на знак с изображением полумесяца.

Проверить, что не настроена передача звука на другое устройство

Эту проверку необходимо провести, если недавно включалась функция AirPlay — передача аудио или видео на телевизор или другой похожий гаджет. Нужно зайти в Центр управления, а затем коснуться значка AirPlay в правом верхнем углу в разделе воспроизведения музыки. Чтобы «вернуть» передачу аудио на динамик смартфона, нужно коснутся пункта iPhone. После этого звук должен заработать вновь.

Отключить аудио-аксессуары

Следующий шаг — проверить, не пытается ли iPhone передавать звук на аксессуар, вроде беспроводных наушников AirPods, портативного динамика или умной колонки. Отсутствие звука в таком случае не связано с iPhone — аксессуар может находиться далеко или на нем установлена ​​низкая громкость.

Необходимо убедиться, что к iPhone не подключены аксессуары. Для этого нужно зайти в Центр управления, а затем коснуться значка Bluetooth. Это временно отключит все соединения по Bluetooth с iPhone. В результате звук должен быть доступен уже с динамиков «айфона».

Почистить динамик

При длительном использовании iPhone, особенно в чехле и при ношении гаджета в кармане, динамик может быть загрязнен. В результате возможны проблемы со слышимостью звука.

Чтобы почистить динамик iPhone, нужно снять чехол и защитную пленку с экрана. Затем необходимо на свету проверить, какое количество грязи могло скопиться в области динамика.

Для очистки лучше использовать небольшую сухую щетку с мягкой щетиной, чтобы не повредить гаджет.

Это поможет аккуратно удалить ворсинки и другую грязь.

Перезагрузить iPhone

Если после предыдущих рекомендаций динамик по-прежнему не работает корректно, то стоит перезагрузить iPhone. Этот способ может решить аппаратные проблемы, возникшие во время использования смартфона.

Например, из-за поврежденных данных или сбоя в программном обеспечении.

Проверка динамика после перезагрузки позволит понять, насколько серьезна проблема в самом «железе» гаджета.

Проверить настройки звука

В «Настройках» смартфона имеется возможность устанавливать громкость для определенных видов звука. Если проблемы присутствуют только с некоторыми из сигналов, то необходимо проверить, что они не отключены и не настроены на низкую громкость.

Для этого нужно перейти в «Настройки» и нажать пункт «Звуки, тактильные сигналы». В разделе «Звонок и уведомления» имеется специальный ползунок для регулировки громкости. Его нужно перетащить вправо. После этого должен воспроизвестись звук. Если ничего не было слышно, то значит проблема с динамиком сложнее указанных выше и требует квалифицированной помощи.

Обратиться в службу поддержки Apple или сервисный центр

Если все описанные выше способы не помогли и динамик по-прежнему не работает, то высока вероятность, что на iPhone возникла серьезная аппаратная проблема. В таком случае следует обратиться за помощью в службу поддержки Apple или в сервисный центр. Специалист проверит смартфон на наличие неисправностей и при необходимости проведет починку или замену компонентов iPhone.

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