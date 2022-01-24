«Отвратительная» камера и повтор увиденного. Что не так с новым флагманом Samsung

В начале февраля Samsung проведет презентацию флагманской серии Galaxy S22, которая еще до официального релиза столкнулась со скептическими отзывами в социальных сетях. Чем недовольны пользователи — в материале «Газеты.Ru».

Дизайн

Ранние утечки дизайна Samsung Galaxy S22 в виде рендеров подтвердили, что модели S22 и S22+ будут выполнены в стиле прошлогодних моделей с минимальными отличиями. Известно, что в смартфонах сохранится выступ над камерами, а вспышка будет находиться на том же самом месте, что и в модели 2021 года. Некоторые слухи также указывают на то, что Samsung откажется от пластиковой тыльной панели в пользу стекла, что может стать единственным внешним отличием от прошлогодней версии.

Таким образом, недостатком линейки Galaxy S22 является отсутствие собственного стиля — младшие модели повторяют внешний вид прошлогодних версий, в то время как старшая версия Ultra будет напоминать серию Galaxy Note.

Кроме того, ранее Gizmodo назвал камерный блок Galaxy S22 Ultra «отвратительным».

«Даже Google придумала способ уместить камеры на задней панели Pixel 6 таким образом, чтобы это не выглядело как нагромождение», — заявил обзорщик портала.

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Камеры

Неизвестно, как себя проявят камеры Samsung Galaxy S22 Ultra, но, по сообщениям авторитетного инсайдера Ice Universe, они не получат существенных изменений относительно предшественника. Так, в модели S22 Ultra будут установлены основная камера на 108 Мп, ультраширокоугольная камера на 12 Мп, а также телеобъектив и перископ, которые получат по 10 Мп каждый. Инсайдер отметил, что основная камера на 108 Мп — это та же Samsung HM3, что и в прошлогодней модели. Два последних модуля будут заменены, но их характеристики не будут сильно отличаться .

Ice Universe также раскрыл информацию о камерах младших моделей. Выяснилось, что основная камера смартфонов S22 и S22+ «вырастет» с 12 до 50 Мп, в то время как телеобъектив с трехкратным оптическим зумом вместо 64 Мп получит 10 Мп. Сверхширокоугольная останется прежней и будет представлена 12 Мп сенсором.

Производительность и перегрев

Самые неоднозначные споры и слухи ходят вокруг чипов Samsung Galaxy S22. Некоторые информаторы утверждают, что флагманы южнокорейской компании для европейского рынка будут оснащаться фирменным чипсетом Exynos 2200, который был разработан совместно с AMD. Другая часть инсайдеров отмечает, что в этом году смартфоны Samsung получат только Snapdragon 8 Gen 1.

На протяжении нескольких лет Samsung оснащает свои флагманы фирменными чипсетами, либо чипами от Qualcomm в зависимости от рынка.

Проблема заключается в том, что 11 января Samsung должна была провести презентацию Exynos 2200, однако этого не произошло. Южнокорейская компания удалила из соцсетей все упоминания о чипсете.

Инсайдер Ice Universe предположил, что компания испытывает трудности с производством, из-за чего может перенести релиз смартфонов на Exynos. Позже Samsung прокомментировала ситуацию, заявив, что презентация процессора состоится в ходе мероприятия, посвященного Galaxy S22.

Информаторы считают, что компания столкнулась с проблемами перегрева и троттлинга — снижения производительности процессора при перегреве.

Недавно также были опубликованы тесты Exynos 2200, которые показали, что графический процессор чипсета превосходит конкурентов по производительности благодаря AMD RDNA 2. Но учитывая слухи о перегреве, результаты бенчмарков были поставлены под сомнение — если смартфон показывает высокую производительность, это не значит, что через полчаса он не «сбросит» ее до 50%.

Также Exynos 2200 сравнили с конкурентами в бенчмарке Geekbench. Результаты теста показали, что новинка от Samsung уступает всем флагманским чипам, в том числе прошлогоднему Snapdragon 888, который также получил «дурную славу» из-за сильного нагрева и подвисаний.

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Цены

Инсайдер под ником @rquandt поделился европейскими ценами на смартфоны линейки Galaxy S22. Он утверждает, что Samsung Galaxy S22 будет предлагаться покупателям по цене от €850 (около 73,7 тыс. руб.), S22+ — от €1050 (около 91,1 тыс. руб.), а S22 Ultra будет стоить €1,25 тыс. (около 108,5 тыс. руб.). При этом базовые модели всей серии будут представлены с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Фанатов Samsung также смутило, что в минимальной конфигурации S22 Ultra предлагает лишь 8 ГБ, в то время как S21 Ultra имел 12 ГБ оперативной памяти.

Пользователи Reddit разделились на два лагеря — с одной стороны они довольны предварительными ценам, так как они несильно изменились относительно прошлогодней модели. С другой стороны некоторые пользователи посчитали S22 неоправданно дорогим, заявив о том, что в смартфоне были использованы наработки прошлогоднего поколения, а характеристики S22 Ultra уступают характеристикам S21 Ultra.