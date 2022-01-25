Безответственность себе дороже: Австралия нашла способ приструнить ИТ-гигантов

Новые законы Австралии расширили полномочия комиссара по электронной безопасности: теперь он может потребовать от таких ИТ-гигантов, Twitter, Facebook и Instagram, удалить материалы, содержащие оскорбления пользователей.

Если в течение 24 часов соцсети этого не сделают, им будет грозить большой штраф, сообщает Mashable.



Поправки к Закону о безопасности в интернете, которые правительство страны позиционирует как «первую в мире схему устранения онлайн-оскорблений для защиты взрослых пользователей», вступили в силу в это воскресенье. Согласно новым нормам, комиссар по электронной безопасности может выдать платформе официальное требование об удалении контента, если модераторы не отреагировали на жалобу пользователя в течение 48 часов с момента ее получения.



Если соцсеть отказывает в требовании регулятора удалить пост, она может быть оштрафована на сумму до 555 тысяч австралийских долларов (примерно 30,4 млн руб.).

При неоднократном нарушении закона последствия для платформы могут быть более суровыми. «Если веб-ресурсы систематически игнорируют требования регулятора об удалении контента, их сайты удалят из поисковых систем, а приложения − из магазинов приложений», − говорится в релизе пресс-службы австралийского министра связи Пола Флетчера.



Однако это не означает, что австралийцы могут обращаться к регулятору по поводу каждого твита, который им не понравился.

Оскорбительными считаются только посты, содержащие угрозы и направленные на причинение серьезного вреда конкретному гражданину. Другие негативные посты, оскорбляющие чувства пользователя, не подпадают под закон.



Комиссар по электронной безопасности отметил, что критерии для определения материалов, на которые будет распространяться действие поправок, специально сделали такими высокими: нужно было гарантировать, что нормы «не будут душить свободу слова».



«Эти поправки <...> выдвинут Австралию в авангард международной борьбы с онлайн-злоупотреблениями. Они также обеспечат дополнительную защиту для австралийцев благодаря нашему подходу к предотвращению негатива в сети и активным изменениям в интернет-пространстве», − отмечает комиссар Джули Инман Грант.



«Интернет принес нам огромные преимущества, а вместе с ними пришли и новые риски.

Австралийцы справедливо ожидают, что крупные технологические компании увеличат усилия для того, чтобы сделать свои продукты более безопасными», — заявил Пол Флетчер.



В Meta (бывший Facebook) уже заявили о намерении сотрудничать с австралийским правительством в соответствии с новыми законами.

«У нас есть правила, которые помогают обеспечить безопасность на платформе, например, удаление вредного и ненавистнического контента с наших платформ, − прокомментировала Миа Гарлик, директор по государственной политике Meta в Австралии, Новой Зеландии и Океании. − В дополнение к нашим собственным инструментам мы поддерживаем введение правил безопасности в интернете, включая новый закон. У нас длинный послужной список продуктивных рабочих отношений с комиссаром по электронной безопасности, и мы будем продолжать конструктивное сотрудничество».

