Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Эд Ширан отказался от телефона для сохранения психики 18:03
Австралийские зрители освистали Медведева после слов о Джоковиче 18:01
Представлены бюджетные Redmi с четырьмя камерами 17:59
Врачи оценили состояние доставленного в хоспис Куравлева 17:58
Опубликованы новые кадры похищения жены бывшего чеченского судьи... 17:58
В США увидели «все признаки» скорого нападения России... 17:58
Представители крупного бизнеса в США опасаются возможных санкций... 17:52
Арестован подозреваемый в ограблении вдовы Градского 17:52
В Госдуме объяснили смысл памятки на случай заражения... 17:52
Визажист Хейли Бибер и Кендалл Дженнер раскрыла секрет их сияющей кожи 17:50
Технологии

«Бюджетки» с камерой на 108 Мп. Итоги презентации Xiaomi

Xiaomi анонсировала серию смартфонов Redmi Note 11

close
100%
Xiaomi
Бренд компании Xiaomi Redmi провел масштабную глобальную презентацию, в ходе которой были представлены смартфоны линейки Redmi Note 11 и новая графическая оболочка MIUI 13. Подробнее о новинках — в материале «Газеты.Ru».

Note 11 Pro и 11 Pro 5G

Смартфоны Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G для глобального рынка получили незначительные изменения в плане дизайна и некоторых технических характеристик от китайских версий.

Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G во многом получили идентичные характеристики. Так, оба оснащаются 6,67-дюймовым FullHD+ AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц. Заявлена пиковая яркость 1200 нит и частота обновления сенсорного слоя 360 Гц.

Основная камера смартфонов представлена сенсором Samsung ISOCELL HM2 на 108 Мп. Вспомогательные камеры в Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G представлены 8-мегапиксельным «ультрашириком» и 2-мегапиксельной макрокамерой. Фронтальная камера смартфонов представлена сенсором на 16 Мп. Версия Redmi Note 11 Pro получила на одну камеру больше — у нее дополнительный датчик глубины на 2 Мп.

close
100%
Xiaomi

Redmi Note 11 Pro работает на базе чипа MediaTek Helio G96, известного по Realme 8i, в то время как старшая версия оснащается новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 695 с поддержкой сетей пятого поколения.

Оба смартфона поставляются с аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

При этом в представленной в Китае линейке Redmi Note 11 была модель 11 Pro+ с более производительным чипом MediaTek Helio 920 5G, а также поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. В России такой версии не ожидается.

Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP53, оснащены стереодинамиками и имеют поддержку бесконтактной оплаты по NFC.

Рекомендованная глобальная цена Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G на версии 6/64 ГБ составит $300 и $330 (около 23,6 тыс. руб. и 26 тыс. руб.) соответственно. Будут также доступны версии на 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ с возможностью расширения с помощью карты MicroSD вплоть до 1 ТБ. Продажи Pro-моделей начнутся в феврале. Официальные российские цены могут отличаться от глобальных.

close
100%
Xiaomi

Redmi Note 11 и Note 11S

Бренд Redmi также представил доступный смартфон для фото — Redmi Note 11S, и бюджетный Redmi Note 11. Оба оснащаются идентичным 6,43-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FullHD+ и поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц.

Redmi Note 11S получил чип Helio G96, в то время как Redmi Note 11 оснащен процессором Snapdragon 680.

close
100%
Xiaomi

Redmi Note 11S по заявлениям Xiaomi поставляется с тем же набором камер, что и Redmi Note 11 Pro и 11 Pro 5G. Младшая модель в линейке — Redmi Note 11 также оснащена четырьмя основными камерами, а именно основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 8 Мп, макромодулем и датчиком глубины по 2 Мп каждый. Фронтальная камера получила 13 Мп.

Redmi Note 11 и Redmi Note 11S защищены от пыли и влаги по стандарту IP53, оба оснащаются стереодинамиками и имеют поддержку бесконтактной оплаты по NFC.

Redmi Note 11S будет доступен по цене от $250 (около 19,6 тыс. руб.) за версию 6/64 ГБ оперативной и постоянной памяти. Redmi Note 11 в минимальной комплектации будет оснащен 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ по цене от $180 (около 14,1 тыс. руб.). Официальные российские цены пока остаются неизвестны.

close
100%
Xiaomi

MIUI 13

Также представители компании рассказали о новой версии графической оболочки MIUI 13 для глобального рынка. Ранее интерфейс был представлен и уже начал распространяться в Китае.

В Xiaomi оптимизировали работу памяти — новая функция Liquid Storage сокращает фрагментацию хранилища и «активно управляет сохраненными данными пользователя». По заявлениям компании, это повышает эффективность чтения и записи файлов на 60%.

Новый механизм оптимизации оперативной памяти призван улучшить работу смартфона при открытии приложений, когда оперативная память занята работающими в фоне ресурсами. Это должно позволить пользователям запускать больше приложений одновременно.

В MIUI 13 также появятся «Сфокусированные алгоритмы» — эта функция, при которой ресурсы смартфона будут отдавать приоритет активному приложению, предоставляя более высокую скорость и производительность там, где нужно пользователю в момент использования.

Функция «Умный баланс» в MIUI 13, по заявлениям Xiaomi, автоматически находит баланс между производительностью и потребляемой мощностью. Благодаря этому пользователь получит необходимую мощность и скорость, не отвлекаясь от использования.

Кроме того Xiaomi оптимизировала энергопотребление в новой версии MIUI, улучшив ее на 10%.

Первая волна обновлений до MIUI 13 на глобальном рынке запланирована на 1 квартал 2022 года.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+