Найден способ взломать биткоин. Чем это грозит

Специалисты рассчитали, что для взлома биткоина нужен мощный квантовый компьютер. По словам ученых, устройство вскроет систему шифрования криптовалюты и сделает ее ненадежной. Опрошенные «Газетой.Ru» уверены, что такой сценарий грозит крахом биткоина, однако успокаивают — на разработку «взломщика криптовалют» уйдет немало лет.

Квантовый прессинг

Марк Уэббер из Университета Суссекса и его коллеги выяснили, что для взлома биткоина и других популярных криптовалют необходим квантовый суперкомпьютер с мощностью от 13 до 317 млн кубитов. В интервью изданию AVS Quantum Science они указали на то, что только такое устройство способно разрушить защиту самой популярной криптовалюты в мире.

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский заявил «Газете.Ru», что у идеи взлома биткоина есть важный нюанс — такая разработка невозможна в ближайшие годы и никто в одиночку не завладеет такой технологией.

«Для того чтобы появились компьютеры достаточных мощностей для нанесения непоправимого удара по криптовалютам, потребуются годы, а то и десятилетия. Да и для этого удара подобный компьютер должен появиться моментально и только у узкой группы лиц», — уверен эксперт.

По его словам, технологии совершенствуются постепенно, поэтому не бывает такого, что у кого-то на руках имеется «супер-оружие, способное коренным образом изменить правила игры», пока у остальных — лишь примитивные устройства.

Хомский посчитал, что участники рынка не будут отставать от потенциальных разработок хакеров и будут постепенно совершенствовать и свои устройства для сохранения дохода в целости.

В пример он привел то, как в настоящее время производители ASIC-майнеров (устройств для добычи коинов) выпускают новинки, заметно опережающие по эффективности предыдущие версии, что приводит к обновлению криптоферм. По словам специалиста, со временем и квантовые компьютеры начнут обновляться и становиться мощнее, и это неизбежно.

«Устройства будут обновляться по мере появления новых образцов, обрабатывающих большее количество кубитов, и какого-то явно преимущества у какого-то одного игрока не появится», — заверил Хомский.

IT-эксперт Даниил Шеповалов (danya.ru) рассказал, что у технологии квантового компьютера действительно есть потенциал для взлома и кражи огромных сумм в биткоинах.

«Например, публичному ключу 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs соответствует 94 505 биткоинов, это $3,5 млрд по текущему курсу. Если бы ваш суперкомпьютер смог подобрать приватный ключ, соответствующий этому публичному ключу — вы бы получили доступ к этим биткоинам», — рассказал он.

Эксперт отметил, что если кто-то сможет создать «взломщика криптовалют», то «биткоин не будет стоить ничего, он не будет иметь смысла».

Шеповалов посоветовал владельцам биткоина и других криптовалют следить за новостями о больших прорывах в области квантовых вычислений. По его словам, в этих технологиях близки к прорыву китайские исследователи. «На днях они заявили, что теоретически стали на шаг ближе к разработке quantum code-breaking machine, то есть квантового компьютера, способного ко взлому сверхпродвинутых систем шифрования».

Сколько кубитов?

По расчетам ученых, квантовые компьютеры можно будет применять для решения сложных прикладных задач, в том числе взлома биткоина, когда их показатель будет составлять не менее 13 млн кубитов. В таком случае квантовому компьютеру потребуется 24 часа на решение задачи.

Специалисты благодаря алгоритму вычислили и то, что взлом биткоина возможен и за более быстрое время, но для этого потребуется и куда более мощный компьютер.

Чтобы вскрыть биткоин за час, нужен компьютер с 317 млн кубитов. Для взлома шифрования биткойнов всего за 10 минут потребуется квантовый компьютер уже с 1,9 млрд кубитов.

В настоящее время самый продвинутый квантовый суперкомпьютер от IBM выдает только 127 кубитов, без «миллионов». Разработку представили в ноябре 2021 года. Для создания угроз криптовалютам потребуются суперкомпьютеры примерно в миллион раз мощнее.

Классические процессоры оперируют битами (0 или 1), в то время как квантовый чип способен обрабатывать эти состояния одновременно. Разработчики надеются в разы повысить скорость операций с помощью квантовых технологий и со временем сделать их более доступными, как в настоящее время всем доступны ПК и смартфоны.