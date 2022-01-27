Apple сделает из iPhone терминал оплаты. Насколько это безопасно

В сети появились сообщения о том, что американская компания Apple весной добавит в iPhone функцию платежного терминала. На какой риск пойдут пользователи, оплатившие покупку подобным способом, — в материале «Газеты.Ru».

Карманная касса

Apple планирует добавить в iPhone новую функцию, которая позволит превратить смартфон в терминал для оплаты по карте, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По мнению компании, мобильный эквайринг должен помочь малому бизнесу и лишить их расходов на покупку и обслуживание дополнительного оборудования.

Сообщается, что Apple работает над новой функцией с 2020 года — именно тогда она купила канадский стартап Mobeewave за $100 млн (около 7,9 млрд руб.). В стартапе была разработана технология, позволяющая смартфонам принимать платежи с помощью банковских карт. Оплата будет осуществляться при помощи NFC-чипа, по которому происходит бесконтактная оплата в смартфонах.

При этом неизвестно, будет ли эта функция добавлена в Apple Pay — фирменное приложение компании для бесконтактной оплаты. Сообщается, что команда, работающая над функцией мобильного терминала, числится в отделе Apple Pay после перевода из Mobeewave.

По словам источников Bloomberg, Apple может начать внедрять эту функцию в ближайшем обновлении iOS 15.4, которое ожидается весной этого года.

Это опасно

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что по сравнению с обычными терминалами способ оплаты с помощью смартфона-терминала применяется редко.

«Риски кибербезопасности при такой оплате минимальные, в нашей практике пока таких инцидентов не встречалось. Если в случае с iPhone будут учтены все стандарты финансовой и кибербезопасности, то деньги будут надежно защищены. Однако при оплате пользователям стоит помнить, что обычные методы мошенничества и социальной инженерии остаются, поэтому нельзя передавать другим людям в руки свои карты, устройства, сообщать конфиденциальную информацию и прочие данные», — отметил Голованов.

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева в беседе с «Газетой.Ru» в свою очередь отметила, что злоумышленники смогут воспользоваться некоторыми способами кражи средств у пользователей новой функции.

«Мошенники смогут получить данные со смартфона, если будут использовать специальное устройство считывания для NFC-чипа, причем для этого нужно будет обойти дополнительную защиту самого приложения в телефоне», — считает Ильичева.

Она также отметила, что невозможно считать информацию со смартфона на расстоянии больше одного метра, из-за чего злоумышленники будут взламывать гаджеты, загружая их вирусами. После этого смартфон сможет передавать данные на стороннее устройство мошенников.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется не передавать никому данные о своих картах, не допускать попадания смартфона в чужие руки, не загружать на него пиратские приложения и не открывать фишинговые электронные письма, в которых могут оказаться вирусы», — советует Ильичева.

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, что новых рисков подобная технология для пользователей не принесет, но при этом может «усилить» старые.

«Несанкционированные снятия средств случаются сейчас и с классическими POS-терминалами. Злоумышленники просто подносят терминал для оплаты с вбитой заранее суммой к телефону в кармане и списывают деньги. Этот способ существует и с появлением функции терминала в iPhone может стать более распространенным. Советуем пользователям установить обязательное подтверждение для операций через Pay сервис с помощью код-пароля или биометрического сканера, если вдруг сейчас она не настроена. А по банковским картам с NFC попросить снизить лимит на оплату без подтверждения пин-кодом», — заключила Артемьева.