Google заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза

Крупнейшие немецкие СМИ и рекламодатели подали европейскому комиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер 108-страничную жалобу на Google. Представители бизнеса, включая местный влиятельный издательский дом Axel Springer, утверждают, что потеря возможности отслеживать онлайн-активность пользователей негативно отразится на их доходах.

Как сообщает TechCrunch, это может произойти, если американский ИТ-гигант откажется от поддержки сторонних файлов cookies в браузере Chrome в рамках плана Privacy Sandbox» («Песочница конфиденциальности»).

Авторы жалобы также считают, что Google скорее всего продолжит собирать огромные объемы пользовательских данных, что предоставит ему конкурентное преимущество.

Издатели требуют сохранить за ними право на сбор и обработку данных при наличии пользовательского согласия, а также заявляют, что корпорация не должна единолично принимать столь важные решения и вмешиваться во взаимодействие пользователей с другими онлайн-площадками.

В ответ на жалобу, представитель Google заявил, что «людям необходим более безопасный интернет».

«Мы предложили идеи, которые помогут создать надежную сеть с помощью новых инструментов таргетированной рекламы для защиты конфиденциальности и предотвращения скрытой слежки. Другие браузеры уже отказались от сторонних файлов cookie, несмотря на то, что положение Chrome на рынке более существенно, чем у Firefox и Safari», – отметил он.

Летом 2021 года Вестагер уже заявляла о намерении изучить методы Google в области таргетированной рекламы, а также проверить, не злоупотребляет ли ИТ-гигант своим положением на цифровом рынке ЕС.

Тогда компанию впервые заподозрили в ограничении стороннего доступа к пользовательским данным, используемых в рекламных целях.

Расследование ЕС также включает в себя проверку плана Google по прекращению предоставления третьим лица рекламного идентификатора на устройствах Android, пользователи которых отказались от персонализированной рекламы.

«В рамках своего углубленного расследования, Комиссия изучит, среди прочего, объявленные Google планы запретить размещение сторонних файлов cookie в Chrome и заменить их «Песочницей конфиденциальности», – заявила еврокомиссар.

В настоящее время в Германии Федеральным управлением картелей (FCO) уже ведется два антимонопольных расследования в отношении цифровой корпорации.

Одно из них касается недавно запущенного сервиса Google News Showcase, который отбирает контент сторонних издателей для показа в новостной ленте поисковика.

Ранее в ходе обсуждения разрабатываемого Закона о цифровых рынках (DMA), депутаты Европарламента дополнили законопроект более жесткими ограничениями на обработку персональных данных пользователей сервисами таргетированной рекламы.

