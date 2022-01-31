Новые гаджеты вместо детекторов лжи. Чем это грозит россиянам

Ученые создали новые гаджеты, которые заменят детекторы лжи. Их возможное внедрение в России уже беспокоит адвокатов. Юристы считают, что полагаться только на технологии опасно, так как ими часто злоупотребляют. Как повлияет на россиян появление обновленных полиграфов при расследованиях преступлений и приеме на работу — в материале «Газеты.Ru».

Никаких гарантий

Ученые и компании по всему миру активно разрабатывают высокотехнологичные системы для определения лжи. Новые гаджеты на замену полиграфу хотят лишить недостатков предшественника. Специалисты стремятся создать устройство с невероятной точностью, показатели которого нельзя будет подделать.

Председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе заявил «Газете.Ru», что никакие новые технологии не помогут в борьбе с преступностью, если управлять гаджетом будет человек, заинтересованный в подтверждении виновности людей.

«С учетом всех обстоятельств в России количество возможных ошибок и осуждения невиновных увеличится. У нашего следствия сегодня фактически всегда только обвинительный уклон, стараются все направить в суд.

То есть детекторы лжи будут лишь дополнительным инструментом для того, чтобы осуждать невиновных», — считает он.

Также Трапаидзе, в прошлом судебно-медицинский эксперт, отметил, что существуют технологии обмана, которые наверняка сформируются и при прохождении теста с новыми гаджетами. «Есть способы подготовки, разведчики ими владеют, и не только они», — добавил он.

По его словам, эффективность аппаратуры также не так важна, как опыт и квалификация эксперта, который будет с ним работать.

«Мы находимся в цифровой эпохе, и возможность ввести технологии в заблуждение уменьшается. Но делает выводы все равно эксперт. И тут нужно понимать, что точность повышается от количества вопросов. Чем больше — тем лучше», — объяснил юрист.

Трапаидзе рассказал, что структура правильного допроса состоит из нескольких этапов: сначала идут безобидные вопросы, не связанные с делом. Потом вопросы, связанные с делом, но не указывающие на человека напрямую. И вот затем уже главный вопрос, из-за которого человек и проходит подозреваемым.

«Детектор лжи очень хорошо работает с присяжными. Если они не под давлением оперативников или суда, то очень хорошо реагируют на полиграф. С точки зрения обывателя, это определенного рода исповедь», — заметил он.

Адвокат добавил, что в российской правоохранительной системе в настоящее время наблюдается тенденция к тому, чтобы любого подозреваемого довести до обвинительного приговора.

«[Глава Следственного комитета России] Александр Бастрыкин, например, хочет собственных грамотных, квалифицированных экспертов. И вот эти специалисты и сами заинтересованы в том, чтобы им платили, считали необходимой экспертизу с их технологиями.

Мое отношение к детекторам лжи — как к свидетельским показаниям одного из лиц», — отметил он. Юрист считает, что в результатах гаджетов, определяющих ложь, есть риск ошибки.

«Человек, в силу психологических обстоятельств, может бояться вопросов, быть в депрессии или состояния аффекта, когда ему предъявляют обвинения, пытаются надавить», — пояснил он.

Трапаидзе констатировал, что новые гаджеты для определения лжи необходимы только если работают на защиту подозреваемого, как косвенное доказательство в ряду других.

«Во всех остальных случаях это все от лукавого. Ничто не заменит качественного расследования, нормального сбора доказательств, нормального опроса и работы с подозреваемыми, свидетелями и документами», — заключил он.

Тест перед работой

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев рассказал «Газете.Ru», что распространение детекторов лжи в компаниях и частных структурах привело к тому, что их показания воспринимают как истину.

«Это предубеждение связано с широким распространением [полиграфов] в банках, автомобильных концернах и в целом в серьезных организациях. Многие его используют на собеседованиях с сотрудниками. Отказаться можно, но это условие для получения работы», — отметил он.

По его словам, службы безопасности в подобных учреждениях — это в 99% случаев бывшие сотрудники правоохранительных органов. «Как правило из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Иногда это могут быть действующие сотрудники, прикомандированные в банках», — добавил Гавришев.

Детектор лжи применяется государственными и частными предприятиями, для выявления реакций на вопросы о коммерческом подкупе и других принципиально важных тем, признал он.

Юрист посоветовал россиянам по возможности отказываться от прохождения теста на детекторе лжи. «Даже если человек в себе уверен и нет проблем со здоровьем, всегда возможны технические ошибки»,

— констатировал Гавришев.

По его мнению, компании применяют такую процедуру, воспринимая технологию как «волшебную таблетку», которая быстро и точно даст ответы на вопросы и позволит трудоустроить человека.

«Сколько технологий ни изобретай, хоть Face ID будет проверять лживость выражения лица — эти меры всегда должны оцениваться в комплексе (других данных о человеке. — «Газета.Ru)», — добавил он.

По мнению Гавришева, сама проверка является неприятной и даже в какой-то степени довольно унизительной, так как делает человека сильно уязвимым перед третьими лицами.

«На мой взгляд, независимо от уровня развития технологий, пока человеческий мозг и разум не будут изучены полностью, детекторы лжи так и останутся инструментом для сбора косвенных признаков и доказательств», — заключил он.

Обмани технологии

Оригинальный полиграф, тот самый детектор лжи, изобрели в начале XX века. На подозреваемых крепят датчики: к пальцам, области рук и тела. Машина измеряет частоту дыхания, пульс, кровяное давление и потоотделение во время ответа на вопросы.

Опасения по поводу точности этих машин и возможности для обмана показателей привели к тому, что ученые и компании по всему миру активно разрабатывают более высокотехнологичные системы, которые нельзя будет обмануть.

Профессор Яэль Ханейн и его коллега, профессор Дино Леви возглавляют команду Тель-Авивского университета, которая разработала метод обнаружения лжи с помощью электродов на лице и специального программного обеспечения, сообщает «Би-би-си».

По их словам, лжецы выдают себя, когда непроизвольно двигают бровями или слегка шевелят уголком губ.

Ученые заверили, что их алгоритм с точностью до 73% способен определить ложь, и что со временем точность вырастет.

В Университете Эразма в Роттердаме доктор Себастьян Шпеер и его команда используют для этой цели аппарат МРТ (магнитно-резонансная томография). Специалисты отслеживают изменения цвета при сканировании мозга во время ответов на вопросы.

По словам Шпеера, различные области мозга по-разному «загораются» на снимках, когда кто-то решает солгать.

Уже популярная технология для определении лжи — EyeDetect от компании Converus из США. Гаджет фокусируется на непроизвольных движениях глаз с целью обнаружения лжи. При проверке человеку предлагается ответить на ряд вопросов только двумя вариантами — да или нет.

ПО анализирует то, как реагировал человек на каждый вопрос и дает свою оценку. Разработчики утверждают, что их современный полиграф точен на 86-88%. Его активно используют сотни компаний в 50 странах мира, в том числе в США.