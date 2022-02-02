Ученые считают, что последняя фаза киберреволюции начнется в 2028 году

Последняя фаза киберреволюции, которая ознаменует начало следующего технологического уклада, начнется в 2028-м году, считают ученые НИУ ВШЭ. Раньше они прогнозировали начало этой фазы в 2030-м году, но пандемия COVID-19, по их мнению, сдвинула сроки на два года. «Газета.Ru» спросила независимых экспертов, действительно ли из-за коронавируса человечество «войдет» в кибербудущее раньше.

Новое «будущее»

Ученые НИУ ВШЭ — доктор философских наук Леонид Гринин, кандидат биологических наук Антон Гринин и доктор исторических наук Андрей Коротаев — в своей последней работе спрогнозировали даты перехода человечества в финальный этап кибернетической революции, причиной ускорения которой стала пандемия коронавируса. Раньше они считали, что заключительная фаза начнется в 2030-х годах и продлится до 2070-х. Однако в момент выхода их предыдущей статьи в 2015 году человечество еще не знало о COVID-19.

В беседе с «Газетой.Ru» профессор Андрей Коротаев отметил, что, несмотря на описание одного и того же периода, из-за пандемии сроки киберреволюции сдвинулись и могут затрагивать даже конец двадцатых годов.

«Ранее мы прогнозировали начало финальной фазы кибернетической революции в 2030–2040-х годах, однако из-за COVID-19 этот процесс обрел еще большую скорость, и сейчас можно сказать, что этот период может начаться уже в 2028 году», — отметил ученый.

По мнению исследователей, ведущими технологическими направлениями в заключительной фазе будут медицина, био- и нанотехнологии, робототехника, аддитивные, информационные и когнитивные технологии. Вместе они сформируют сложную систему саморегулируемого производства, который ученые называют МАНБРИК-технологиями.

Специалисты также выделили характеристики и тренды кибернетической революции, к которым отнесли рост объемов информации, усложнение систем ее анализа и способность систем к самостоятельной коммуникации и интерактивности.

Отмечается, что использование все более умных технологий и тенденция к очеловечению их функционала, а также создание самоуправляемых систем для контроля над индивидом и социальными процессами также является важным для наступления технологического будущего.

Пандемия COVID-19 стала явлением, которое привлекло внимание общественности к проблемам здравоохранения. Ученые считают, что это уже привело к заметным изменениям в технологиях и их распространении практически во всех сферах жизни.

Коротаев также рассказал «Газете.Ru», что центральное положение в комплексе МАНБРИК занимают медицинские технологии, из-за чего в будущем следует ожидать скачок их развития. Он отметил, что новый этап повлияет на увеличение продолжительности жизни и продление возраста трудоспособности.

Кибернетическая революция не за горами

Генеральный директор Motive agency&production (сотрудничает с технологичными компаниями и с разработчиками умных систем для digital-проектов) Сергей Житинец согласен с учеными из ВШЭ.

«Любое потрясение, пандемия, социальные проблемы вынуждают общество к трансформации — человечество всегда реагирует на внешние раздражители, и COVID-19 не стал исключением. В этом смысле можно согласиться с авторами исследования. Новая реальность выявила проблемы, в которых общество наиболее уязвимо.

Даже учитывая то, что у нас сейчас есть интернет, крепкая армия, мирное небо, мы во многом уязвимы — в социальной сфере, в вопросах управления, медицины.

Общество всегда точно отреагирует на ситуацию и трансформируется, в том числе, в технологическом аспекте», — отметил Житинец в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт уточнил, что главным фактором будет не победа над коронавирусом, а толчок, который он спровоцировал. Он разделяет мнение ученых о том, что изменения коснутся систем здравоохранения, управления государством, соцобеспечения, образования и всех отраслей бизнеса. Но с суждением авторов исследования, что именно COVID-19 является главной причиной перехода в финальный этап киберреволюции, Житинец готов поспорить.

«Общество уже стоит на пороге этой кибернетической революции, тому свидетельство достигнутый уровень в нанотехнологиях, необходимость модернизации производств. Пришло время внедрять в жизнь людей нанотехнологичные процессы и достижения искусственного интеллекта, в том числе использовать их в медицине, сфере обслуживания, бизнеса, системе образования, обеспечения жизнедеятельности государства. Есть ряд причин, которые создают ту самую критическую массу, способную совершать технологические рывки», — отметил Житинец.

Эксперт также считает, что этот технологический прорыв произойдет в ближайшее десятилетие.

Пандемия дала понять, что необходимо пересмотреть все коммуникационные процессы, поскольку в будущем пандемии могут повторяться. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала CEO нейротехнологической компании Neiry Татьяна Александрова. Она придерживается того же мнения, что и Житинец — по ее словам, пандемия COVID-19 стала триггером для ускоренного развития МАНБРИК-технологий.

«Еще я думаю, что из-за COVID-19 люди стали гораздо больше внимания уделять своему здоровью. В связи с этим биотехнологии в ближайшие несколько лет будут очень активно развиваться.

Это касается всех технологий, направленных на увеличение продолжительности жизни человека, эффективной и счастливой жизни человека.

Будут очень востребованы персонализированные медицинские технологии. Если приводить примеры, то мои любимые российские проекты, направленные на персонифицированные медицинские показатели — это Bioniq, Checkme», — отметила Александрова.

Киберреволюция уже идет

Константин Фрумкин, координатор Ассоциации футурологов и главный редактор портала «Инвест-Форсайт», в беседе с «Газетой.Ru» высказал сомнения в правильности суждений исследователей Грининых и Коротаева.

«Авторы вполне правы, что пандемия ускоряет цифровизацию, но ускорение — это действие механическое, которое не имело бы значения, если бы все эти технологии не развивались бы и до пандемии, причем в том же самом направлении. Оценить же, насколько именно пандемия ускорила движение в заданном направлении, не представляется возможным, поскольку в такого рода прогнозировании именно сроки являются наименее надеждой и предсказуемой вещью. К тому же деление развития на фазы представляет собой чистую условность, и доказать или опровергнуть, что новая фаза началась, невозможно. В каком-то смысле, киберреволюция уже идет», — заключил Фрумкин.