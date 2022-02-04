Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется 15:08
Звезда «Глухаря» пробил головой дверь и попал... 14:59
Хоккеист сборной России покинет расположение национальной команды 14:58
Названа главная тема разговора Путина и Макрона в Москве 14:52
Норвегия подает протест на Большунова после его победы... 14:47
На Киевском шоссе в ДТП с 30 машинами пострадал ребенок 14:46
Президент Чехии Земан выступил против отправки военных НАТО... 14:30
Толчинский рассказал, что чувствует от непопадания в сборную... 14:28
В США рассказали о российском «супероружии»... 14:19
Хоккеист Толчинский рассказал, за кого из теннисистов болеет... 14:15
Технологии

«Я сижу в Москве, а девушка в Париже». Какими будут секс и порно в метавселенной

Эксперт Райская предрекла появление порно из метавселенной в каждом доме

Слушать
Остановить
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Контенту «для взрослых» в метавселенной быть, уверены эксперты. И шлемы станут лишь первым гаджетом на пути к новым ощущениям — возможности полноценных интимных встреч вне расстояний и границ. Однако новые устройства для удовольствия неизбежно будут пытаться взломать. Как и когда метавселенная покорится порноиндустрии — в материале «Газеты.Ru».

Без границ и норм

«Ань, вот смотри. Чисто гипотетически: если, например, я сижу в Москве, а девушка в Париже, и мы с ней связываемся посредством виртуальной реальности, одев костюмы с тактильной обратной связью...», — вспоминает беседу со своим другом основатель сервиса по аренде шлемов виртуальной реальности с контентом для взрослых VRАЮ Анна Райская.

«Или допустим, нейроинтерфейс какой-нибудь, главное — чтобы мы могли чувствовать друг друга. Так вот, если мы с ней таким образом займемся сексом, — это измена моей жене или нет?» — продолжил диалог мужчина.

По словам Райской, VR-очки, костюмы с тактильной обратной связью и другие устройства можно считать продолжением массажных салонов, эротических сайтов и интимных переписок. Все эти гаджеты и станут основой порно в метавселенной.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал «Газете.Ru», что порностудии и сайты уже размышляют о развитии в направлении метавселенных.

«В перспективе 3-5 лет метавселенные ждет качественный скачок развития. И именно в этот момент можно будет говорить о полноценном развитии метавселенных, в которых будет заинтересован как классический бизнес, так и порно-индустрия», — прогнозирует он.

Райская пояснила, что уже сейчас появляются жалобы на сексуальные домогательства внутри метавселенной. Например, в ноябре 2021 года женщина в Horizon Worlds от Meta пожаловалась на то, что до нее домогался другой тестер.

«Мы можем переделывать людей в аватары, обрубать им ноги, как это выглядит в метавселенной Цукерберга, или банить любой контент, который затрагивает сексуальную тематику, силами искусственного интеллекта, однако основной инстинкт никто не отменял, пути обхода модерации найдутся, и порно в метавселенной — быть», — уверена эксперт.

Как это будет выглядеть

По мнению Райской, все текущие прообразы метавселенных (Horizon Worlds, Teams, Fortnite, VR Chat и др.) предполагают, что люди должны примерить на себя образ виртуальных аватаров и коммуницировать именно в этом виде.

Однако она заметила по реакции клиентов сервиса, что «мультяшным» порно интересуется лишь малая часть людей. «Самый частый вопрос у клиентов, которые хотят взять VR-очки на дом: «А контент 18+ в виртуальной реальности — это графика или видео? Я хочу видео, чтобы это реальные люди были!» — пояснила специалист.

Самая большая доля в современном порно принадлежит home-made видео от инфлюенсеров, в первую очередь порноактрис и моделей. Так, у сервиса OnlyFans, который предоставляет возможность выкладывать откровенные ролики, более 225 млн посетителей ежедневно, темпы прироста свыше 70%.

«В этом случае большое преимущество будет у того, кто сможет объединить моделей на платформе в виртуальной реальности, обучить их легкой и удобной генерации VR-контента, а также найти способ быстро и легко передавать подобный контент потребителю. Скорее всего, это будет сервис потокового видео, ускоряющий создание контента с использованием средств самой платформы — по типу TikTok или YouTube», — рассказала она.

Райская считает, что если в каждом доме будет камера виртуальной реальности и VR-очки, как сейчас со смартфонами, то «порно в метавселенной распространится как лесной пожар».

В настоящее время это все-таки более нишевая и дорогая история от небольших студий, пояснила она. Однако, по словам специалиста, уже в ближайший год, с распространением доступных и простых VR-камер и удобных VR-очков, ситуация изменится.

Автор подкаста и YouTube-канала «Ныряем» Алексей Каленчук сообщил «Газете.Ru», что появление аватаров и фотореалистичных симуляций может в итоге привести людей к отказу от реального секса и реальных порноактрис.

«С одной стороны, виртуальное порно в метавселенной удешевит процесс производства адаптированного под пользователя взрослого контента, а с другой, упростит создание любого сколь угодно извращенного сексуального сценария», — пояснил он.

По мнению Каленчука, доступность подобного контента может самыми неочевидным способом повлиять на психику. Он отметил, что для современного взрослого контента уже не очень сложно сделать реалистичное односложное общение — этому есть реальные примеры, вроде приложения Replika или секс-куклы Harmony, способных вести простейший диалог с человеком.

Какие гаджеты для этого потребуются

По мнению Самойленко, «киберсекс» в метавселенных будет связан и с адаптивными перчатками, и с аксессуарами, имитирующими тело партнера.

«С одной стороны — в сексе уже давно все придумано, но с другой — безусловно новая киберреальность может принести миллионам пользователей новые ощущения», — считает он.

Райская заметила, что создаются носимые устройства, совместимые с виртуальной реальностью: костюмы тактильного отклика и прочие гаджеты, такие как перчатки, платформы для ходьбы, автосимуляторы.

Некоторые из них представлены не только в качестве концептов, но и вполне рабочих образцов. «В ближайшие годы, а то и месяцы мы увидим, как эти девайсы станут легче и удобнее, а самое главное — доступнее для рядовых потребителей», — добавила эксперт.

В пример специалист привела костюмы, которые позволяют передать тактильную обратную связь из игр на тело человека от белорусского стартапа Teslasuit.

Еще одна компания, которая создает похожие костюмы, — bHaptics. В их «экипировке» есть специальные нарукавники, перчатки, накладки на ноги.

По мнению Каленчука, появление устройств дополненной реальности для просмотра и участия в порноконтенте еще острее обозначит вопрос безопасности пользователей.

«Устройства AR/VR оборудованы еще большим количеством камер и могут снимать с пользователя еще больше информации», — предупредил эксперт.

Он прогнозирует, что в первую очередь будут развиваться взрослые игрушки разного рода с интеграцией к виртуальным сценариям в VR и AR, как в произведениях Виктора Пелевина. «И уже после этого займутся запахами или даже вкусом», — заметил Каленчук.

Райская также рассказала о существовании гаджетов, которые позволят «модели из виртуальной реальности переместиться в вашу спальню и начать выполнять реальные движения». Речь о специальных мастурбаторах Kiiroo и Fleshlight.

Однако у устройств пока есть недочеты. «Движения модели из VR-сюжета действительно синхронизируются со сжимающими движениями мастурбатора. Правда, работает устройство с ограниченным набором VR-роликов (около 50 видео от двух студий), а синхронизация бывает неполной», — пояснила эксперт.

Основатель VRАЮ констатировала, что главная проблема современных гаджетов — они связываются исключительно с VR-очками, куда вставляется мобильный телефон. Интеграция со шлемами Oculus и аналогичными не предусмотрена, а ведь именно в них лучшее качество картинки и именно они — самые популярные на рынке на данный момент.

Однако Райская уверена, что большую роль в решении этих проблем совсем скоро сыграют нейроинтерфейсы — устройства и программы, которые отмечают активность в различных областях головного мозга и переводят эти сигналы в команды управления внешним устройством, например, компьютером.

Самойленко добавил, что среди проблем и преград на пути порно в метавселенной все те же классические барьеры: регулирование со стороны государства, рентабельность и окупаемость инвестиций, а также наличие инновационных решений, которые сделают тот или иной продукт уникальным. «Однако сомнений, что и метавселенные покорятся порносайтам, практически нет», — заключил он.

Другое мнение

Медиатехнолог, основатель креативного агентства My Duck's Vision Юрий Дегтярев заявил «Газете.Ru», что все попытки создать новые виртуальные развлечения для взрослых в метавселенной провалятся.

«Никакая метавселенная с внешними устройствами, насадками и прочими симуляторами и стимуляторами не сильнее мозга, способного генерировать самые невероятные порнографические сюжеты и вызывать сильнейшие оргазмы по ночам во сне, даже без прикосновений к половому органу. Безграничные возможности», — уверен он.

По словам Дегтярева, компания Meta и прочие не способны и не будут долго способны «предложить нам нечто настолько новое, чего бы мы сами не увидели и до чего бы мы сами не додумались и не попробовали к 18 годам».

Медиатехнолог заверил, что Цукерберг с Meta окажется «где-то на обочине актуальности», а на аватаров внутри метавселенных даже без всякого порно нельзя будет взглянуть лишний раз, «чтобы не быть обвиненным в новом виде харасмента — аватарасменте».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+