«Поможет установить поведенческие нормы для новой среды»

Власти многих стран и крупнейшие IT-компании изучают возможности регулирования виртуальной реальности. Метавселенные пугают возможными рисками — начиная от роста онлайн-торговли запрещенными веществами и заканчивая «виртуальными изнасилованиями». Подробнее о потенциальных угрозах и принимаемых мерах — в материале «Газеты.Ru».

Компания Meta изменила правила взаимодействия в метавселенных Horizon Worlds и Horizon Venues после жалоб пользователя на непристойные оскорбления и домогательства к ее аватару. «Мы намеренно вводим личные границы по умолчанию, так как считаем, что это поможет установить поведенческие нормы, что важно для такой новой среды, как виртуальная реальность. В будущем мы изучим возможность добавлять новые элементы управления и способы изменения интерфейса, например, возможность настраивать размер личных границ», — говорится в блоге Meta.

Функция «Личные границы» обеспечит расстояние между аватарами не менее 4 футов (1,2 м) по умолчанию. Россияне спрогнозировали время ухода в метавселенную Половина опрошенных россиян спрогнозировали, что ближайшие 5-10 лет станут временем ухода... 13 января 12:36

В январе ​​Daily Mail сообщила, что 43-летняя жительница Великобритании Нина Джейн Патель подверглась сексуальному насилию в Horizon Venues. После инцидента у пострадавшей начались приступы тревоги. «Через несколько секунд после входа в виртуальное пространство ее окружили мужские аватары, которые щупали ее, делали сексуальные намеки и в течение нескольких минут создавали скриншоты происходящего, пока она пыталась убежать. Женщине пришлось сорвать гарнитуру, которая закрывает глаза и позволяет ей видеть метавселенную такой, какой ее видит ее аватар, чтобы положить конец пытке», — писала газета.

Метавселенные пока никак отдельно не регулируются законом, но во многих странах уже работают над созданием соответствующих норм и призывают усилить контроль за виртуальными пространствами.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Роскомнадзор заинтересовался возможными рисками, которые несут в себе метавселенные. Ведомство прорабатывает варианты их регулирования.

«Конечно, если будут законы для метавселенных, то будут и наказания за их неисполнение. Иначе это не закон, не регулирование. Например, для метавселенных будут актуальны все нормы и правила человеческого общества. Соответственно, могут быть наказания за преступления: хулиганство, оскорбления и тому подобные», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская. Пара решила сыграть свою свадьбу в Метавселенной Пара из Индии решила сыграть свою свадьбу в Метавселенной, сообщает Times of India . 17 января 13:05

По словам эксперта, в будущем также возможны реальные наказания за воровство интеллектуальной собственности или просто за кражу виртуальной вещи. «Сейчас довольно сложно все это представить, но технологии развиваются так быстро, что мы в ближайшее время привыкнем к подобным вещам», — подчеркнула Бобровская.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи, депутат Госдумы Антон Горелкин настаивает на том, что регулировать метавселенные должно государство, а не IT-компании. Развитые страны уже занимаются разработкой таких законодательных механизмов для защиты прав граждан, указал он. «К сожалению, мы видим, что онлайн-платформы не могут гарантированно защитить интересы граждан. Эту задачу должно взять на себя государство — оно должно быть там, где граждане», — уверен депутат.

Горелкин добавил, что «ни одна онлайн-платформа», вне зависимости от того, является ли она метавселенной или привычной соцсетью, не может брать на себя функции государства. «Особенно, когда речь идет о налоговом регулировании, обороте значительных денежных средств, борьбе с мошенничеством или распространением деструктивного контента», — заключил он.

Реальные риски в VR

Научно-технический центр ГРЧЦ (структура Роскомнадзора) накануне опубликовал результаты исследования о метавселенных и возможных рисках, которые они несут. В первую очередь, в метавселенных существует высокий риск появления магазинов с наркотиками, так как налоговые кодексы не могут регулировать цепочки продаж.

Кроме того, персональные данные пользователей (в том числе виртуальные аватары) станут уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования. «Использование расширенной реальности (XR) для ощущения тактильных импульсов также переосмысливает опыт киберсекса, и есть угроза в возможностях киберсекса с несовершеннолетними, формировании различных девиаций», — говорится в исследовании.

В ГРЧЦ также опасаются, что в метавселенных может появиться виртуальная политическая реальность, политические партии, а вместе с этим новые формы агитации и протеста.

Новые форматы протестного взаимодействия уже набирают обороты. Так, весной 2020 года, когда во всем мире были введены ограничения, связанные с пандемией, начались цифровые забастовки. Активистка Грета Тунберг также призвала к переносу климатических протестов в Интернет, инициировав до сих пор популярную #ClimateStrikeOnline.

Facebook стала первой компанией, заявившей о начале работы над созданием метавселенной. Осенью головной холдинг был переименован в Meta Platforms. В России о планах создать метавселенную ранее заявлял якутский разработчик игр MyTona. В будущем его платформа Mytonaverse должна получить поддержку блокчейн-технологий и NFT. Пользователи смогут создавать собственные виртуальные магазины для продажи товаров и услуг, а также устраивать концерты и выставки.