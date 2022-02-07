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Технологии

Для фотографов и любителей прекрасного: в Россию возвращаются смартфоны Huawei P

Новинки серии Huawei P сочетают элегантную роскошь с передовыми технологиями

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Пресс-служба Huawei
Huawei готовится представить в России первый за два года флагман фэшн-серии Huawei P – камерофон P50 Pro, оснащенный продвинутой оптикой для создания фотографий высокого качества. Второй новинкой серии станет первая складная модель Huawei P50 Pocket для любителей удивлять и удивляться. Оба устройства построены на 5-нм процессоре Snapdragon 888 4G, оснащённом 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Предварительные заявки на новинки компания начнет принимать 8 февраля.

Новая глава - Huawei P50 Pro

«Серия Huawei P всегда была воплощением нашего стремления к совершенству в дизайне и технологиях мобильной фотографии», – говорит исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer BG Ричард Ю.

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Пресс-служба Huawei

Производитель называет основную камеру Huawei P50 Pro новым словом в технологиях мобильной фотографии. Эксперименты с увеличенным количеством объективов остались в прошлом – теперь в фокусе внимания производительность. Система модулей в Huawei P50 Pro сочетает 10-канальный мультиспектральный сенсор с датчиком окружающего освещения, новую фирменную оптику Huawei XD, улучшенную технологию обработки изображения XD Fusion Pro Image Engine, быструю фокусировку и другие технологические решения, призванные превратить смартфон в мобильную камеру.

Матрица оборудована цветной и монохромной линзами, захватывающими на 103% больше света, чем это делал предыдущий флагман. За красочность и высокую детализацию фотографий, в том числе при недостатке освещения или против солнца, отвечает технология Super HDR, повышающая динамический диапазон Huawei P50 Pro на 28%. Устройство поддерживает запись видео в формате 4K во всем диапазоне фокусных расстояний. За стабилизацию изображения отвечает умная технология AIS Pro, а для обработки получившегося видеоряда можно использовать приложение PetalClip с массой шаблонов, фильтров и спецэффектов.

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Пресс-служба Huawei

Камера Huawei P50 Pro оснащена 200-кратным зумом и поддерживает макросъемку с расстояния от 2,5 см, позволяя без потери качества снимать как отдаленные элементы пейзажа, так и мелкие детали, расположенные совсем рядом. Благодаря сверхширокоугольному объективу с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм владелец смартфона сможет без искажения пропорций делать групповые портреты, панорамные пейзажи или интерьеры небольших помещений. Внимания заслуживает и селфи-камера, имеющая автофокус и угол зрения до 100 градусов.

При всей технологичности флагман Huawei P50 Pro на 7 г легче и на 0,45 мм тоньше своего предшественника P40 Pro. При этом он имеет большой экран диагональю в 6,6 дюйма, способный отображать 1,07 миллиарда оттенков, поддерживать цветовую гамму P3 и режим HDR. Частота обновления экрана до 120 Гц и дискретизация сенсорной панели 300 Гц обеспечивают плавное и комфортное управление с мгновенным откликом на касания.

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Пресс-служба Huawei

Не остался без внимания и внешний вид флагмана: специально для новинки были разработаны цвета «Черное золото» и светло-золотистый. Дополнительный плюс – сертификат IP68, гарантирующий защиту от пыли и влаги.

Компактная элегантность – Huawei P50 Pocket

«При разработке Huawei P50 Pocket мы совершили прорыв, представив совершенно новый форм-фактор смартфона — компактное складное устройство, предлагающее при этом высокое качество фотографий и удобное управление», – отмечает исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer BG Ричард Ю.

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Пресс-служба Huawei

Huawei P50 Pocket – первый складной смартфон серии. В сложенном виде устройство похоже на компактное зеркальце: его толщина составляет 15,2 мм, а вес с учетом аккумулятора – 190 г. В разложенном же виде это полноценный смартфон с широким гладким дисплеем диагональю 6,9 дюйма. Модель так же, как и флагман P50 Pro, построена на платформе Snapdragon 888 4G.

В конструкции шарнира, соединяющего половинки корпуса, использованы инновационные материалы, в частности, жидкий металл на основе циркония и высокопрочная сталь, выдерживающая давление до 2100 МПа. Производитель уверяет, что подобное сочетание делает механизм надежным и долговечным, что исключительно важно для смартфона-«раскладушки».

В России модель будет продаваться в версии Premium Edition цвета «Роскошное золото» – в разработке оттенка принимала участие нидерландский дизайнер Айрис Ван Херпен. О запуске еще одного цвета – белого – объявят дополнительно.

На одной из половинок смартфона расположены две окружности: это камера, по своим характеристикам не уступающая оснащению Huawei P50 Pro, и дополнительный экран. На последнем отображаются время и уведомления, а также доступны другие функции по желанию владельца: прогноз погоды, плейлист или события из календаря. Кроме того, приложение «Зеркало» на внешнем экране способно, например, распознать равномерность нанесения солнцезащитного крема на лице пользователя.

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Пресс-служба Huawei

Экран новинки с соотношением сторон 21:9 и плотностью пикселей 442ppi поддерживает частоту обновления до 120 Гц, способен воспроизводить 1,07 миллиарда цветов и покрывает цветовую палитру P3, передавая цвета максимально точно. Дисплей покрывает нанооптическая пленка, позволяющая уменьшить количество бликов. Для защиты глаз и исключения мерцания применяется управление яркостью с помощью широтно-импульсной модуляции до 1440 Гц.

Несмотря на компактный размер, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА×ч, который поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 40 Вт.

Как и в случае с флагманом, особое внимание было уделено камере: Huawei P50 Pocket умеет делать фотографии с большой глубиной и проработкой всех слоев кадра даже при слабом освещении. Система Ultra Spectrum работает в связке с процессором обработки изображений Huawei XD Fusion Pro. Здесь есть объектив True-Chroma 40 МП, сверхширокоугольный модуль 13 МП с углом зрения 120 градусов и функциями макрообъектива, вспышка и объектив Ultra Spectrum 32 МП, а также 10-канальный многоспектральный датчик.

Возможности в части распознавания цветов сопоставимы с человеческим зрением – устройство способно улавливать до 2000 оттенков (например, губной помады, строительной краски), делая снимки без цветовых искажений. При этом по некоторым параметрам Huawei P50 Pocket даже превосходит глаз человека: технология ультраспектральной флуоресцентной фотографии позволяет гаджету запечатлеть фактуры и текстуры, невидимые без специальных приспособлений.

Отдельная фишка – селфи с помощью основной камеры, которую обеспечивают складная конструкция и наличие внешнего экрана. Таким образом даже снимки, сделанные собственноручно, по качеству ни в чем не будут уступать портретам фотографа.

Цена на Huawei P50 Pro составит 89 999 рублей, а на Huawei P50 Pocket - 129 999 рублей.

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