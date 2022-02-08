Очередная финансовая пирамида или надежные инвестиции? Стоит ли скупать крипту в 2022 году

Крипторынок становится все опаснее для инвесторов: все больше мошенничеств, хакеры чаще взламывают криптобиржи, а некоторые эксперты считают токены финансовой пирамидой. «Газета.Ru» о том, стоит ли вкладываться в цифровые активы сейчас и как избежать возможных рисков.

Риски крипторынка

За последние два года рынок криптовалют столкнулся с ростом мошенничества и числа «мертвых» активов. Количество токенов, которые не находятся в обращении, сейчас составляет 2400. По данным портала The Street, это на 71% больше, чем в феврале 2020 года.

Случаи мошенничества тоже происходят чаще. Злоумышленники пользуются нестабильностью крипторынка и низкой осведомленностью молодых инвесторов о технологии блокчейн.

Есть два самых распространенных способа криптомошенничества – взлом криптокошельков и бирж, а также создание мошеннического токена. В этом случае создатели активно рекламируют монету и в итоге обналичивают все вложенные в их проект средства, оставляя инвесторов ни с чем.

Главной угрозой безопасности криптовалютной экосистемы остается социальная инженерия, считает директор криптовалютной биржи Binance в России Владимир Смеркис.

«Чтобы повысить эффективность фишинга, злоумышленники собирают информацию о своих целях в цифровом пространстве и в реальном мире. Цели злоумышленников – приватные ключи кошельков, учетные данные и коды верификации», – объяснил Смеркис.

Он также отметил, что любые инвестиции – это риск, будь это традиционные финансы или криптовалюты, поэтому важно грамотно оценивать риски перед принятием решения об инвестициях.

«Когда речь заходит о криптовалюте, стоит помнить о том, что на самом деле виртуальный блеск не является признаком золота. Криптовалюту многие называют революцией в валюте, будущим инвестиций и прорывной технологией. Но если вы посмотрите за пределы шумихи, то обнаружите ни что иное, как финансовую пирамиду, выдающую себя за валюту», – считает основатель и гендиректор Vivaldi Йон Фон Течнер.

По его словам, криптовалюты – это цифровой товар без государственной поддержки или поддержки банковской системы.

«Заявляя о себе, как о новой цифровой валюте интернета, криптовалюты обещают децентрализацию и свободу от правительств. Но поскольку криптовалюты слишком изменчивы, чтобы использовать их в качестве реальной валюты, люди рассматривают их как своего рода инвестиционную схему. Проблема в том, что для извлечения реальных денег из системы необходимо найти кого-то, кто захочет купить токены, которыми вы владеете. А это возможно только до тех пор, пока они верят, что смогут продать их кому-то, кто заплатит за них еще больше.

Если в какой-то момент вы перестанете находить людей, готовых купить эти токены только под обещание, что в будущем они будут стоить больше, вся схема может рухнуть, и стоимость всех токенов упадет до нуля», – считает эксперт.

По словам Йон Фон Течнера, на момент написания статьи существует более 8 000 криптовалют и до сих пор неясно, существует ли какой-либо реальный сценарий использования криптовалют или разумный способ их оценки.

«Без этого криптовалюта превращается в очень сложный игровой автомат для тех, у кого есть лишние деньги», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он также подчеркнул, что криптовалюта может привести к экологической катастрофе.

«Энергозатраты на генерацию только одного биткоина поражают воображение — они сравнимы с потреблением электроэнергии некоторыми странами. По очевидным причинам такое потребление энергии не идет на пользу окружающей среде, поскольку эта энергия могла бы быть потрачена на более разумные нужды. В то время, как многие из нас изо всех сил стараются уменьшить свой углеродный след, кажется контрпродуктивным потакать технологиям, которые сводят на нет всю эту тяжелую работу», – объяснил Йон Фон Течнер.

Инвестировать все же надо

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не согласен с тем, что крипторынок стал опасным для инвесторов.

«Крипторынок практически ничем не отличается от валютного рынка. Риски существуют на любой бирже. Неважно, чем вы торгуете и во что инвестируете. Деньги можно потерять на любых активах, включая бизнес», – объяснил он.

По словам Антонова, чтобы избежать рисков, нужно уделить время повышению своей финансовой грамотности. Это позволит выбрать надежную биржу, чтобы ее не взломали, а также составить торговый план для трейдинга или будущих инвестиций.

«Именно из-за отсутствия торгового плана и непонимания рынка многие трейдеры поддаются панике и теряют деньги. Кроме того, в трейдинге убытки можно ограничить защитным стопом. Инвестировать в криптовалюты можно и даже нужно. Главное — придерживаться заповедей для трейдера, которые можно легко найти в интернете», – объяснил Антонов.

Так как криптовалюта — рискованный актив, эксперт советует инвестировать лишь ту сумму, которую вы готовы потерять. Также не стоит торговать «на эмоциях».

«Следите за новостями регуляторов в отношении криптоиндустрии и внешним фоном. У криптовалюты тесная связь с американским фондовым рынком. Разберитесь в рынке, и он вас отблагодарит прибылью»,— заключил Антонов.

По словам руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского, инвестировать в криптовалюту в 2022 году безопаснее, чем пару лет назад.

«Сегодня мы не наблюдаем роста мошеннических операций на криптовалютном рынке. Скорее наоборот — инвестировать в него сейчас гораздо безопаснее, чем еще год-два назад. Прежде всего, это связано с развитием удобной инфраструктуры на любой вкус. Она позволяет инвесторам безопасно работать с посредниками, которые находятся под пристальным вниманием регуляторов, да и имеют слишком высокие доходы, чтобы просто разово сбежать с деньгами клиентов. Конечно, пирамиды имеют место, но стоит понимать, что они становятся популярными именно из-за финансовой безграмотности людей и связаны с криптовалютами только из-за их популярности», — считает эксперт.