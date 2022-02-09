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Технологии

Samsung показывает новые смартфоны. LIVE

Samsung презентует новую флагманскую линейку Galaxy S22

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Дони Джабборов/«Газета.Ru»
Южнокорейский производитель Samsung проводит ежегодную презентацию Galaxy Unpacked. Ожидается, что на церемонии впервые покажут новинки компании. По слухам, среди них будут флагманские смартфоны Galaxy S22, а также новые планшеты и аксессуары к гаджетам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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18:15

Базовая модель Samsung Galaxy S22 получила 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей с адаптивной частотой обновления изображения от 24 до 120 Гц и максимальной яркостью в 900 нит.

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Дони Джабборов/«Газета.Ru»
18:12

Ролик сделан в стилистике американского телесериала «Бриджертоны» от Netflix. Возможно, это попытка заинтересовать в первую очередь аудиторию из США.

18:09

Начался ролик в стилистике Викторианской Англии. Изобретатель приходит на аудиенцию к королеве и демонстрирует ей изображения смартфона в виде картин с рисунками гаджета. И все это ради анонса Samsung Galaxy S22.

18:05

Спустя всего пять минут с начала мероприятия прозвучала мысль о влиянии коронавируса на мир и том, как инновации помогают делать мир лучше. Пока это все совсем далеко от самих новинок и, скорее, об образе компании.

18:00

Презентация началась с появления черного куба, менявшего цвета, и в итоге ставшего стеклянным. На нем появился логотип Galaxy. Затем на сцену вышел глава мобильного бизнеса Samsung Ро Тхэ-мун. Он рассказал о том, как новые гаджеты созданы таким образом, чтобы снизить негативное влияние на экологию. «Зеленая» электроника уже устоявшийся тренд, который принято соблюдать технологическими компаниями.

17:53

Но, кажется, главный анонс у Samsung связан не с технологиями.

17:50

По слухам, могут быть также представлены новые планшеты и аксессуары к гаджетам, такие как стилус. Также были утечки о новой модели наушников, на замену прошлогодней модели Galaxy Buds Pro. Но не будем торопить события — возможно Samsung сможет удивить нас еще чем-то необычным, что удалось сохранить в тайне от всех инсайдеров и источников.

17:40

Многочисленные утечки позволяют довольно хорошо догадываться о том, что же покажут на сегодняшней Unpacked. Во-первых, это обновление флагманских смартфонов — Galaxy S22. Благодаря этим сливаем мы знаем и про дизайн, и про характеристики новинки. Как раз одна из моделей и должна стать заменой линейки Note. Однако все это неофициальные данные, которые компания пока не подтвердила.

17:30

Привет всем любителям высоких технологий! Сегодня мы проведем этот вечер вместе с вами за просмотром презентации Samsung, которая стартует в 18:00 по московскому времени. Южнокорейский вендор заранее утвердил дату презентации и намекнул, что линейку Galaxy Note на ней ждать не стоит.

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