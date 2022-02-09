Samsung показывает новые смартфоны. LIVE

17:40

Многочисленные утечки позволяют довольно хорошо догадываться о том, что же покажут на сегодняшней Unpacked. Во-первых, это обновление флагманских смартфонов — Galaxy S22. Благодаря этим сливаем мы знаем и про дизайн, и про характеристики новинки. Как раз одна из моделей и должна стать заменой линейки Note. Однако все это неофициальные данные, которые компания пока не подтвердила.