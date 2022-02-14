Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
На Украине проверят, посещала ли победительница отбора... 16:28
В московском училище олимпийского резерва назвали фейком видео... 16:23
Эксперт указала на неочевидную деталь в рукопожатии... 16:23
В Германии оценили заполненность газохранилищ 16:20
Российские ученые исследовали окаменевшие внеземные водоросли 16:18
Шойгу доложил Путину об инциденте с подлодкой США на Дальнем... 16:17
Ученые назвали растительное масло, которое существенно повышает... 16:17
Латвия видит угрозу собственной безопасности в случае... 16:17
Фетисов одобрил идею депутата Госдумы назначить Валиеву знаменосцем... 16:17
В Госдуме объяснили, почему США разочарованы решением CAS... 16:08
Технологии

Камера слепа, палец не срабатывает. Как лучше блокировать смартфон

Эксперт Самойленко назвал недостатки популярных способов блокировки смартфона

Слушать
Остановить
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Блокировку гаджетов стоит настроить особым образом. Несмотря на наличие разных способов, по-настоящему безопасен только один — код-пароль с определенными правками функций. Как правильно его настроить и в чем минусы альтернатив — в материале «Газеты.Ru».

Сканирование лица

Это удобный способ для разблокировки в дневное время, а также на морозе, когда руки находятся в перчатках, с ним не нужно вводить пароль, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. Однако, по словам эксперта, у способа есть и существенные минусы.

«Камера может не распознать лицо вечером или ночью, даже с подсветкой. Также владелец может получить травму или поднести телефон неправильно, что усложнит процесс разблокировки», — пояснил он.

Технология распознавания лица сканирует черты лица и строит 3D-модель, поэтому в теории разблокировать устройство может только владелец, сообщил «Газете.Ru» руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев. Однако так происходит далеко не всегда и сбои все же случаются.

«Бывает, что распознавание лиц плохо работает с близнецами, с детскими лицами, а также в условиях слабой освещенности», — добавил он.

По словам специалиста, в последние годы производители продолжают улучшать алгоритмы распознавания владельца гаджета. Также он указал на интерес россиян к подобным функциям. Зайцев отметил, что за 2021 год 64% проданных на Ozon смартфонов были оснащены функцией распознавания лиц — на 13% больше, чем годом ранее.

Графический ключ, или рисунок

По мнению Алексея Зайцева из Ozon, графический ключ или аутентификация по геометрическому рисунку — крайне ненадежный вариант для защиты смартфона.

«Такой способ считается наименее надежным за счет большой вероятности повторения и оставшегося следа от пальца на экране», — рассказал он.

В свою очередь Иван Самойленко из B&C Agency назвал графический ключ «достаточно надежным» способом защиты данных, если заучить комбинацию и не забыть ее.

«Но способ не очень удобен, если смартфон очень большой и вводить рисунок нужно одной рукой, например, на ходу», — заметил он.

Отпечаток пальца

Алексей Зайцев из Ozon сообщил, что у россиян крайне популярны и смартфоны со сканерами отпечатка пальца. По его словам, производители гаджетов сами стараются активно внедрять современные способы разблокировки в новинки.

Однако специалист призвал трезво оценивать то, какая технология используется для проверки отпечатка. «Показатели данного метода аутентификации очень сильно зависят от «железа», которое использует производитель», — отметил он.

Зайцев заключил, что далеко не всегда в смартфоне можно найти хороший датчик отпечатка пальцев.

Среди потенциальных недостатков называются ложные срабатывания, отказ реакции на мокрый палец и невозможность распознать отпечаток владельца даже в случае небольших деформаций кожи.

По словам Ивана Самойленко из B&C Agency, отпечаток пальца не очень легко подделать, но разблокировка может не сработать, если палец порезан или оцарапан.

Он считает, что этот способ пользователям можно использовать только в комбинации с другими для увеличения надежности защиты смартфона.

Код-пароль

Если пароль создан грамотно, то это — надежный способ защиты, считает Алексей Зайцев из Ozon. Он отметил, что первые подобные опции были еще на кнопочных мобильных телефонах.

По его словам, возможность внесения в код-пароль не только цифр, но и букв, повысит и без того высокий уровень защиты гаджета. Однако Зайцев констатировал, что код-пароль многими воспринимается как крайне неудобный в использовании, из-за чего пользователи все чаще от него отказываются в пользу альтернатив.

Блокировка и разблокировка гаджетов при помощи какого-либо пароля — необходимость для человека, который имеет широкий круг общения, уверен Иван Самойленко из B&C Agency.

«Родственники, коллеги, партнеры, даже при высоком уровне доверия к ним, иногда необходимо скрывать информацию. Это важно, если в числе близких есть недоброжелатели», — добавил он.

По словам специалиста, как правило, код содержит от 6 цифр, которые владелец заучивает и вводит очень быстро, даже не задумываясь.

Как правильно настроить

На iOS нужно перейти в «Настройки», выбрать раздел «Идентификатор лица и код-пароль». Там необходимо исключить все возможности для сканера лица Face ID или сканера отпечатка пальцев Touch ID, которые используются — от платежей в приложении до автозаполнения пароля.

В нижней части экрана можно изменить пароль. Также в разделе «Экран и яркость» можно настроить автоматическую блокировку смартфона через определенное время. Для этого необходимо выбрать пункт «Автоблокировка» и указать время — от минуты и более.

В таком случае смартфон будет блокироваться самостоятельно, без необходимости нажатия на боковую кнопку.

Смартфоны на Android имеют разные версии операционной системы, поэтому в некоторых из них могут быть незначительные отличия в настройках от перечисленных ниже.

Согласно последней версии мобильного ПО, необходимо перейти в «Настройки» и выбрать пункт «Безопасность». Внутри будет строчка «Блокировка экрана». Нажав на нее, можно настроить различные параметры, в том числе настроить использование кода-пароля по умолчанию для всех операций.

После этого нужно коснуться шестеренки на экране «Безопасность». Это позволит выбрать параметр, как долго смартфон будет в режиме ожидания до автоматической блокировки. Чем меньше времени, тем лучше — меньше шансов, что кто-то сможет взять гаджет и получить к нему доступ.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+