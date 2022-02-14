Камера слепа, палец не срабатывает. Как лучше блокировать смартфон

Блокировку гаджетов стоит настроить особым образом. Несмотря на наличие разных способов, по-настоящему безопасен только один — код-пароль с определенными правками функций. Как правильно его настроить и в чем минусы альтернатив — в материале «Газеты.Ru».

Сканирование лица

Это удобный способ для разблокировки в дневное время, а также на морозе, когда руки находятся в перчатках, с ним не нужно вводить пароль, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. Однако, по словам эксперта, у способа есть и существенные минусы.

«Камера может не распознать лицо вечером или ночью, даже с подсветкой. Также владелец может получить травму или поднести телефон неправильно, что усложнит процесс разблокировки», — пояснил он.

Технология распознавания лица сканирует черты лица и строит 3D-модель, поэтому в теории разблокировать устройство может только владелец, сообщил «Газете.Ru» руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев. Однако так происходит далеко не всегда и сбои все же случаются.

«Бывает, что распознавание лиц плохо работает с близнецами, с детскими лицами, а также в условиях слабой освещенности», — добавил он.

По словам специалиста, в последние годы производители продолжают улучшать алгоритмы распознавания владельца гаджета. Также он указал на интерес россиян к подобным функциям. Зайцев отметил, что за 2021 год 64% проданных на Ozon смартфонов были оснащены функцией распознавания лиц — на 13% больше, чем годом ранее.

Графический ключ, или рисунок

По мнению Алексея Зайцева из Ozon, графический ключ или аутентификация по геометрическому рисунку — крайне ненадежный вариант для защиты смартфона.

«Такой способ считается наименее надежным за счет большой вероятности повторения и оставшегося следа от пальца на экране», — рассказал он.

В свою очередь Иван Самойленко из B&C Agency назвал графический ключ «достаточно надежным» способом защиты данных, если заучить комбинацию и не забыть ее.

«Но способ не очень удобен, если смартфон очень большой и вводить рисунок нужно одной рукой, например, на ходу», — заметил он.

Отпечаток пальца

Алексей Зайцев из Ozon сообщил, что у россиян крайне популярны и смартфоны со сканерами отпечатка пальца. По его словам, производители гаджетов сами стараются активно внедрять современные способы разблокировки в новинки.

Однако специалист призвал трезво оценивать то, какая технология используется для проверки отпечатка. «Показатели данного метода аутентификации очень сильно зависят от «железа», которое использует производитель», — отметил он.

Зайцев заключил, что далеко не всегда в смартфоне можно найти хороший датчик отпечатка пальцев.

Среди потенциальных недостатков называются ложные срабатывания, отказ реакции на мокрый палец и невозможность распознать отпечаток владельца даже в случае небольших деформаций кожи.

По словам Ивана Самойленко из B&C Agency, отпечаток пальца не очень легко подделать, но разблокировка может не сработать, если палец порезан или оцарапан.

Он считает, что этот способ пользователям можно использовать только в комбинации с другими для увеличения надежности защиты смартфона.

Код-пароль

Если пароль создан грамотно, то это — надежный способ защиты, считает Алексей Зайцев из Ozon. Он отметил, что первые подобные опции были еще на кнопочных мобильных телефонах.

По его словам, возможность внесения в код-пароль не только цифр, но и букв, повысит и без того высокий уровень защиты гаджета. Однако Зайцев констатировал, что код-пароль многими воспринимается как крайне неудобный в использовании, из-за чего пользователи все чаще от него отказываются в пользу альтернатив.

Блокировка и разблокировка гаджетов при помощи какого-либо пароля — необходимость для человека, который имеет широкий круг общения, уверен Иван Самойленко из B&C Agency.

«Родственники, коллеги, партнеры, даже при высоком уровне доверия к ним, иногда необходимо скрывать информацию. Это важно, если в числе близких есть недоброжелатели», — добавил он.

По словам специалиста, как правило, код содержит от 6 цифр, которые владелец заучивает и вводит очень быстро, даже не задумываясь.

Как правильно настроить

На iOS нужно перейти в «Настройки», выбрать раздел «Идентификатор лица и код-пароль». Там необходимо исключить все возможности для сканера лица Face ID или сканера отпечатка пальцев Touch ID, которые используются — от платежей в приложении до автозаполнения пароля.

В нижней части экрана можно изменить пароль. Также в разделе «Экран и яркость» можно настроить автоматическую блокировку смартфона через определенное время. Для этого необходимо выбрать пункт «Автоблокировка» и указать время — от минуты и более.

В таком случае смартфон будет блокироваться самостоятельно, без необходимости нажатия на боковую кнопку.

Смартфоны на Android имеют разные версии операционной системы, поэтому в некоторых из них могут быть незначительные отличия в настройках от перечисленных ниже.

Согласно последней версии мобильного ПО, необходимо перейти в «Настройки» и выбрать пункт «Безопасность». Внутри будет строчка «Блокировка экрана». Нажав на нее, можно настроить различные параметры, в том числе настроить использование кода-пароля по умолчанию для всех операций.

После этого нужно коснуться шестеренки на экране «Безопасность». Это позволит выбрать параметр, как долго смартфон будет в режиме ожидания до автоматической блокировки. Чем меньше времени, тем лучше — меньше шансов, что кто-то сможет взять гаджет и получить к нему доступ.