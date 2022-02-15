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В каких странах распространены теории заговоров о COVID-19

Эксперт Дубров объяснил любовь жителей посткоммунистических стран к конспирологии о COVID-19

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Mayank Makhija/NurPhoto/Getty Images
Страны посткоммунистического пространства и Западной Европы по-разному встретили пандемию коронавируса, рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник центра социокультурных исследований ВШЭ Дмитрий Дубров. По его словам, разница заключается в уровне доверия к властям и распространенности теорий заговора касательно COVID-19.

Страны-конспирологи

В начале пандемии коронавируса население стран посткоммунистического пространства Европы больше верило в конспирологические теории касательно коронавируса, чем жители стран Западной Европы. Об этом заявил научный сотрудник Центра социокультурных исследований ВШЭ Дмитрий Дубров, соавтор статьи «Стресс и беспокойство в связи с пандемией коронавируса 2020 года: взаимосвязь между доверием и соблюдением профилактических мер в 48 странах» в рамках проекта COVIDiSTRESS.

По его словам, причиной широкого распространения теорий заговора о COVID-19 в посткоммунистических странах послужил низкий уровень доверия к властям и таким международным организациям, как ВОЗ.

Разница в уровне доверия к власти в Восточной Европе и Западной обусловлена несколькими факторам, продолжил Дубров.

«Тут важно учитывать историю конкретно взятой страны. Возможно, причина кроется в смене идеалов общества, то есть сначала люди верили в идеалы коммунизма и социализма, а потом после падения берлинской стены все пришлось переосмысливать. Можно также это связать с уровнем экономики страны, ВВП. Здесь могут быть разные объяснения, как экономические, так и психологические. Это требует отдельного исследования», — отметил эксперт.

«В целом у людей с низким институциональным уровнем доверия более популярны теории заговора о COVID-19, что он придуман и его не существует. Соответственно, ограничительные меры в посткоммунистических странах не соблюдались так же хорошо, как в странах западной Европы.

Подчеркну, что речь идет о первых днях пандемии, о 2020 годе. Сейчас ситуация может быть другая», – рассказал Дубров.

Такого же мнения придерживается руководитель сектора научно-технического развития Института философии РАН Владимир Буданов.

«Распространение теории заговоров о коронавирусе – это следствие ментальности людей. В странах посткоммунистических отношение к власти осторожное. В странах западной Европы люди больше доверяют властям, поэтому и конспирологических теорий было меньше.

Низкий уровень доверия к властям тоже легко объяснить. Когда идет массированная реклама, запугивание, манипулирование, — естественно, у людей возникает соответствующая реакция», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Дубров также отметил еще одну закономерность: чем жестче вводились ограничения в странах Европы, тем выше у людей был уровень доверия к властям.

«В первую очередь, это связано со стрессом. В таком состоянии человек более подвержен эмоциям и склонен не так тщательно анализировать происходящее вокруг. Поэтому под этим влиянием у людей повышалось доверие к усилиям правительства, особенно когда принятые меры были более строгие. В данном случае они перекладывали ответственность на правительство – оно знает, как лучше, нам нужно только все соблюдать», – рассуждает Дмитрий Дубров.

Советский и российский ученый-социолог Виктор Левашов объяснил эту закономерность тем, что в 2020 году люди не были готовы встретиться лицом к лицу с пандемией.

«В 2020 году ситуация была необычная — это был не просто сезонный грипп, это была пандемия. И все на практике увидели что люди болеют и умирают. Когда знакомые начали уходить, все сразу поняли, что это серьезно, и отношение поменялось. И если государство относится к сложившейся ситуации серьезно, то и обычные люди будут делать так же, тогда и степень безопасности в обществе будет высокая», — считает Левашов.

А что с другими странами?

Виктор Левашов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что в России низкого уровня доверия к действиям властей и международных организаций не наблюдалось.

«Если говорить о России, то, по нашим данным, свыше 50% граждан одобряли действия властей по борьбе с коронавирусом. Такое наблюдалось, конечно, не во всех странах. У нас всегда прислушивались к медицинским рекомендациям», — объяснил Левашов.

Кроме того, исследование COVIDiSTRESS показало, что в странах западной Европы уровень стресса и беспокойства у населения был высокий. В это же время население Турции, Португалии, Польши, Филиппин, Болгарии и Бразилии не испытывало сильного стресса из-за первой волны пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что под стрессом подразумевается ощущение отсутствия контроля над событиями, вызванными пандемией, давление со стороны сложившейся ситуации, а также разочарование.

«Из-за локдаунов и разных ограничений у людей менялись планы, срывались поездки, то есть всем приходилось перестраивать жизнь. И это все сопровождалось подобными психологическими реакциями», – отметил Дубров.

По его словам, стресс, доверие и готовность соблюдать ограничения взаимосвязаны. Чем выше уровень доверия, тем тщательнее люди готовы соблюдать ограничения, которые вводят власти.

«В целом посткоммунистические страны встретили пандемию примерно так же, как и западная Европа, по уровню стресса. Люди однозначно были обеспокоены, но их, в первую очередь, беспокоило состояние экономики, и только уже на втором месте шел страх смерти и госпитализации», – рассказал эксперт.

При этом все перечисленные страны столкнулись с низким уровнем соблюдения поведенческих норм. В это же время население Азии показало себя наиболее дисциплинированным. По словам Дуброва, в первую очередь это связано с культурно-историческим аспектом.

«Если мы рассматриваем азиатские страны, например Китай и Японию, то там люди более дисциплинированы в отношении всех ограничений. Они спокойно воспринимали их, так как уже переживали вспышки Эболы, птичьего, свиного гриппов и привыкли к вводимым ограничениям. Современная Европа же не знала таких пандемий со времен испанки, которая бушевала в 20-х годах прошлого века», – объяснил собеседник «Газеты.Ru».

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